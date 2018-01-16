16 человек, которые спонтанно взяли питомца, почувствовав, что он «тот самый»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь наполнена случайными встречами, и порой то, чего не ожидаешь, или то, что идет не по плану, может обернуться большим счастьем. AdMe.ru собрал 16 историй людей, которые нашли своих домашних питомцев совершенно случайно, а теперь не представляют жизни без них. В конце статьи вас ждет история, которая расскажет о том, что неумение выбирать не всегда недостаток.

1. «Я очень хотел взять корги у заводчика, но несколько недель назад увидел этого малыша в приюте и сразу же забрал его домой»

2. «Я был в приюте для животных, эти 2 кошки сели со мной в машину, и теперь мы дома»

3. «Я поехала на похороны своей бабушки. Увидев ее собаку, я поняла, что точно заберу этого пса домой»

4. «Я помогаю приюту для животных. Этот кот никак не мог оставить меня в покое, пока я не отвез его домой»

5. «Когда я начал помогать приюту для животных, у меня не было собак. Сейчас их 3. Все равно на моей кровати было слишком много места»

6. «Я пошла за туфлями, а вернулась с ним»

7. «Моя тетя нашла его в луже перед домом, так в моей семье появился незапланированный любимец»

8. «Мы пошли в зоомагазин за кормом для нашей собаки. Эта маленькая девочка встретила нас у двери, и мы влюбились в нее с первого взгляда. Так у нас появился еще один питомец»

9. «Я услышала плач этого котенка на улице. Несмотря на то что у малышки был микрочип, найти прежних владельцев не удалось. Я оставила ее себе и надела ошейник с колокольчиком, чтобы она больше не терялась»

10. «Я отправилась в приют для животных, чтобы взять белого или черного котенка. Но когда я увидела ее, то поняла, что это и есть моя кошка»

11. «Пришел в приют для животных, чтобы посмотреть на собак. Но я не смог пройти мимо этих глаз и вернулся домой с новым другом»

12. «У моей подруги есть одноглазый котенок. В прошлые выходные мы увидели еще одного черного котенка с отсутствующим противоположным глазом и сразу взяли его»

13. «Новый друг, который появился случайно из приюта для животных»

14. «Мой друг отправился в приют для животных со словами „Я только посмотрю!“»

15. «Когда не стало любимого питомца, вся семья была уверена, что если и появится новая собака, то она обязательно будет черной и кудрявой. Спустя 4 года судьба преподнесла нам его — тот самый „черный и кудрявый“»

16. «Я пошел в зоомагазин, чтобы купить рыбку. Знакомьтесь, это Рыбка»

Бонус: если не можете выбрать собаку — покупайте весь приют

Именно так поступила Даниэль Иден. При посещении собачьего приюта в Израиле женщина была шокирована условиями содержания собак — все животные нуждались в помощи. Женщина не смогла выбрать одного пса и решила помочь всем, купив приют с 250 собаками. Даниэль является соучредителем центра спасения животных в Онтарио (Канада) и привыкла спасать животных со всех уголков мира, поэтому такой поступок не удивил ее близких. Собак из Израиля было решено перевезти в Канаду, и уже десятки питомцев переехали в новую страну и обрели новую жизнь.

А как в вашей жизни появился питомец — была ли это неожиданная или хорошо продуманная встреча? Поделитесь в комментариях!