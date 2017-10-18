16 человек, которых не перешутить даже в старости

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Мы привыкли представлять бабушек и дедушек степенными и серьезными, но на самом деле своими шутками они могут дать фору внукам. А иногда и разыграть, и оставить ехидный комментарий в сети. AdMe.ru предлагает убедиться, что чувство юмора со временем никуда не пропадает.

«Если учесть, как разошлось это фото, кажется, мама что-то заподозрила»

«Моя бабушка и ее брат хвастаются своими тракторами»

«Сегодня бабушка подарила мне свою кружку, которой пользовалась больше 30 лет. Я в шоке, не знаю, что и думать»

«Бабушка прислала мне эмоджи»

«Тебе все равно никто не поверит»

«Думал, что смешно сфоткать спящего деда, пока сам не допустил эту же ошибку. Мы квиты, деда»

«Тетя вчера родила, и дедушка был очень рад»

«Костюм моего деда: принцесса Лея и R2-D2»

«Раскритикован собственной бабулей»

«Когда бабушка хочет, чтобы все знали, что ты не ее любимчик»

«Бабушка распечатала мне это»

«Бабушка знает, как на самом деле предотвратить ядерную войну»

«Мой дедушка посмотрел „Темного рыцаря“ и прислал мне это»

Бабушка, и этим все сказано

Дедушка НЕ хотел на занятия по рисованию

Бабушка разыграла деда