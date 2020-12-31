15 жизнеутверждающих фотографий, от которых хочется горы свернуть и море перейти

В жизни любого человека присутствуют свои взлеты и падения, однако иногда мы сталкиваемся с препятствиями, которые на первый взгляд могут показаться непреодолимыми. Для многих из нас такими событиями становятся увольнение с любимой работы, развод или потеря близкого человека. В эти моменты выбор всегда остается за нами: погрузиться ли в беспросветную пучину уныния или взять себя в руки, отважно показав проблемам твердость характера.

AdMe.ru разыскал 15 человек, которые своим примером доказали всему миру, что из любой жизненной трудности, серьезной или не очень, можно выйти победителем.

«Я годами игнорировала свое душевное здоровье и состояние зубов. Наконец-то я могу смотреть на себя и даже улыбаться на фотографиях»

«После долгой со мной разлуки дедушка и бабушка наконец-то научились пользоваться приложением FaceTime. Выражение лица дедушки, когда он меня увидел, бесценно»

«Не так давно моя мама ушла с должности преподавателя, но не отчаялась»

«Она всю жизнь любила петь и только сейчас набралась храбрости и сходила на прослушивание, где ей предложили выступить в настоящей бродвейской постановке! Так держать, мама!» © dr-goob / Reddit

«Впервые за 21 год число на моих весах начинается не с двойки, а с единицы»

199,9 lb соответствует 90,7 кг (прим. AdMe.ru).

«Когда я родилась на Украине, местные врачи сказали, что я не смогу прожить и года из-за болезни сердца. Мои родители не согласились с вердиктом и нашли хирурга в Израиле. Сегодня мне исполнилось 27»

«3 года назад моя мама покинула этот мир, из-за чего ее мужчина впал в глубокую депрессию. Сейчас он наконец-то начал поправляться, посещая места, в которые они хотели съездить вместе»

«Я победила анорексию, и сегодня у меня 15-й день рождения!»

«После нескольких выкидышей врачи говорили, что у нас почти нет шансов завести ребенка, но все-таки мы это сделали!»

«Из-за стресса я потеряла почти все волосы, что полностью лишило меня сил. Тогда я решила не сдаваться и попросту сбрила то, что осталось на голове. С волосами или без — я достойна счастья»

«В этом году у меня прогресс. Я понял, что мне очень нравится изучать морскую жизнь, и устроился волонтером в любимый с детства аквариум»

«12 лет назад я была бездомной. Сегодня у меня есть свой дом»

«Спустя 3 года токсичных отношений с девушкой, которая меня не заслуживала, я наконец-то решил заняться своей самооценкой»

«В процессе внутренних изменений мне удалось встретить эту прекрасную особу, с которой я чувствую себя по-настоящему счастливым». © InflammatoryBowelMan / Reddit

«Я не улыбался почти половину своей жизни из-за проблем с зубами, но теперь я счастлив»

«С детства я была уверена, что у меня нет талантов. Я все-таки продолжила рисовать, а потом у меня вдруг стало получаться все лучше и лучше»

«Материнство дало мне сил, чтоб вновь счастливо улыбнуться. Несмотря на то, что я одна воспитываю ребенка, я очень много работала, чтобы сделать красивые зубы»