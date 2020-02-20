15 животных, которых невероятно изменила любовь человека

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Ученые уже давно установили, что домашние питомцы благотворно влияют на людей. Ну а мы убеждены, что человеческая любовь и ласка в свою очередь могут спасти и уберечь животных. И это не нужно доказывать — стоит просто сравнить фото собак и кошек, которые были сделаны до и во время жизни с любящим хозяином.

Мы в AdMe.ru уверены, что доброта спасет мир, особенно когда ее проявляют к тем, кто слабее нас.

1. «За 2 недели до того, как он попал в приют от хозяина, который жестоко с ним обращался, и через год после того, как стал моим лучшим другом»

2. «На первом фото то, как она выглядела, когда мой парень нашел ее мяукающей под дождем, на втором — спустя несколько дней после того, как ее привели в порядок и накормили, а на третьем — через полгода жизни с ним»

3. «Люси спустя год после того, как мы ее приютили. На левом фото она в приюте, на правом — у нас дома в ожидании рыбного деликатеса»

4. «Прошло 4 месяца с тех пор, как я нашел Марли и щенков. Мне понадобилось 3 месяца, чтобы завоевать ее доверие. Сегодня она уверена, что все будет хорошо»

5. «Подобрали эту милашку у магазина. Уже 11 месяцев, как она живет в другой стране и хорошо обучена»

6. «Когда я нашел Фреда на обочине, он был пугливым, но очень милым. Месяц спустя он все такой же обаяшка, но уже поднабравший в весе»

7. «Не могу поверить в то, что он находился в приюте более 6 месяцев! У нас он почти 2 года, и мы не представляем своей жизни без него»

8. «Встречайте Рози! Разница — в год: между жизнью на улице в −20 °C и тем, как она стала королевой нашей семьи»

9. «Фото сделаны с разницей в 6 месяцев»

10. «Мой любимый Лейп. Нашел его в Литве и перевез с собой в Данию. У него были проблемы со здоровьем, в том числе и эпилепсия. За 4 года он победил свои болезни и отрастил роскошную гриву»

11. «Это Боунс. Ему было 8 недель, когда мы его подобрали, бедняга страдал лишаем. На втором фото ему 2 года. Он счастлив и здоров»

12. «Арчи обрел свой дом. Наша любовь к нему безмерна»

13. «Апрель 2018 года: испуганная, измученная и истощенная. Сентябрь 2019-го: здоровая и безумно любимая. Она спасла меня, как и я ее»

14. «Спасли Лили в Пиренеях, когда ей было 1,5 года. Сегодня ей 7 с половиной лет и она счастлива»

15. «Слева фото Одина, сделанное в тот день, когда я нашла его в мусорном баке 5 лет назад. И сегодня ванная комната — его любимое место в квартире»

Может быть, и у вас живут питомцы, которые были подобраны на улице или взяты из приюта? Поделитесь фотографиями своих любимцев.