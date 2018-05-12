15 непослушных животных, которые не понимают человеческого занудства
Непоседливые животные могут покорить своим обаянием кого угодно, поэтому их так трудно наказывать в моменты непослушания. Даже если ваш питомец пришел домой весь в грязи или в прямом смысле чихать на вас хотел, не злитесь, а лучше выдохните и отнеситесь к этому с юмором.
AdMe.ru уверен, что эти хвостатые бунтари поднимут вам настроение на весь день.
1. «Я сказал им не прыгать в бассейн»
2. «Я велел ей не прыгать в озеро. Она посмотрела мне в глаза и нырнула с головой»
3. «Хотел сфотографировать своего щенка и попросил его улыбнуться»
4. «Мы вывезли его на природу. А он, вместо того чтобы побегать по лесу, предпочел проспать поездку на стуле»
5. Ее зовут Элли, и, кажется, она хорошо повеселилась
6. «Она плакала возле двери моей комнаты и ждала разрешения войти. Я позволил ей, она вошла, чихнула мне в лицо и ушла»
7. «Когда Майя не хочет идти дальше, она просто ложится на середину дороги и не двигается»
8. «Нашел его в ванной в 2 часа ночи. Я не знаю, как он выбрался из своей клетки»
9. «Я привел своего питомца в собачий парк, чтобы он пообщался с другими собаками. Но, кроме бассейна, его ничего не заинтересовало»
10. «Спасибо за штрих к моей работе»
11. «Сэр, простите, но, вообще-то, это кормушка для птичек»
12. «Он отказался сегодня от тренировки на площадке, но я не могу злиться, глядя на эту милую мордашку»
13. «Ему запрещено заходить на кухню, но маленький бунтарь все равно одной лапой находится в запрещенной зоне»
14. «Ее зовут Лола, и мы запрещаем ей ходить по этой траве. Кажется, ей все равно»
15. «Моим собакам запрещено залезать на диван, но я не смог их прогнать после того, как увидел их спящими»
А ваши питомцы часто нарушают правила и на какие уловки идут, чтобы избежать наказания?
Фото на превью McGoatFace/reddit