15 непослушных животных, которые не понимают человеческого занудства

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Непоседливые животные могут покорить своим обаянием кого угодно, поэтому их так трудно наказывать в моменты непослушания. Даже если ваш питомец пришел домой весь в грязи или в прямом смысле чихать на вас хотел, не злитесь, а лучше выдохните и отнеситесь к этому с юмором.

AdMe.ru уверен, что эти хвостатые бунтари поднимут вам настроение на весь день.

1. «Я сказал им не прыгать в бассейн»

2. «Я велел ей не прыгать в озеро. Она посмотрела мне в глаза и нырнула с головой»

3. «Хотел сфотографировать своего щенка и попросил его улыбнуться»

4. «Мы вывезли его на природу. А он, вместо того чтобы побегать по лесу, предпочел проспать поездку на стуле»

5. Ее зовут Элли, и, кажется, она хорошо повеселилась

6. «Она плакала возле двери моей комнаты и ждала разрешения войти. Я позволил ей, она вошла, чихнула мне в лицо и ушла»

7. «Когда Майя не хочет идти дальше, она просто ложится на середину дороги и не двигается»

8. «Нашел его в ванной в 2 часа ночи. Я не знаю, как он выбрался из своей клетки»

9. «Я привел своего питомца в собачий парк, чтобы он пообщался с другими собаками. Но, кроме бассейна, его ничего не заинтересовало»

10. «Спасибо за штрих к моей работе»

11. «Сэр, простите, но, вообще-то, это кормушка для птичек»

12. «Он отказался сегодня от тренировки на площадке, но я не могу злиться, глядя на эту милую мордашку»

13. «Ему запрещено заходить на кухню, но маленький бунтарь все равно одной лапой находится в запрещенной зоне»

14. «Ее зовут Лола, и мы запрещаем ей ходить по этой траве. Кажется, ей все равно»

15. «Моим собакам запрещено залезать на диван, но я не смог их прогнать после того, как увидел их спящими»

А ваши питомцы часто нарушают правила и на какие уловки идут, чтобы избежать наказания?