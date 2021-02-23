19 человек, которые решили поиграть с удачей, а в итоге сорвали джекпот

Все мы иногда мечтаем выиграть в лотерею миллион. Герои сегодняшней подборки, хоть и не попали на обложку Forbes, получили щедрые подарки судьбы. Кто-то нашел драгоценное украшение или старинный музыкальный инструмент для своей группы. Другие обзавелись ценными нематериальными дарами.

Мы в AdMe.ru искренне улыбнулись находкам пользователей сети и желаем, чтобы такое хоть раз случилось с каждым.

«Мы уже 5 лет вместе и наконец сыграли маленькую свадьбу, о которой так долго мечтали»

«Я нашел и вернул женщине обручальное кольцо за $ 5 тыс., которое она потеряла в озере!»

«Наконец-то мой кривой палец на ноге оказался преимуществом!»

«Я стала находить четырехлистники часто и пачками. Все только потому, что надо их искать. После первой десятки клеверов мне неожиданно купили квартиру. Сменила работу на лучшую. Выплатила кредит за машину»

«В Москве всю ночь лил дождь. Чуть-чуть не зацепило машину. Хозяина знаю, отправил ему фотку. Пусть взбодрится с утра!»

Работаю кассиром в небольшом магазине. Недавно в очереди стоял мужчина, и ему позвонили. Через несколько секунд он выронил телефон и как заорет: «Я стану папой!» — и заплакал с улыбкой на лице. Все люди в магазине аплодировали и улыбались! © «Подслушано» / Ideer

«3 года я говорила своему жениху, что нам не нужна собака. Я так рада, что мы подождали, потому что в прошлом месяце мы спасли нашего нового друга»

«Только что играл на басу в прямом эфире инстаграма с музыкантом, который вдохновил меня учиться играть. Я не знаю, что может сделать меня более счастливым»

«Наша кошка вернулась после того, как 2 недели назад пропала в лесу. Она обезвожена и замерзла, но теперь будет в порядке. Я так счастлив!»

«В прошлом году мы ехали 2 часа через всю страну, чтобы увидеть метеорный поток. Мы ничего не увидели. В этом году я наблюдала около 20, а он недавно увидел 3-й»

«6 лет назад мне в голову пришла крутая идея. Я пожертвовал отпуском, вечеринками и отдыхом ради того, чтобы написать книгу. И наконец 15 сентября ее опубликовали»

«Скрытая психология соцсетей. Как бренды создают вовлеченность, понимая нашу мотивацию. Джо Федерер, бывший начальник брендовой стратегии Reddit».

Гипермаркет, из 10 касс работают только 4. В каждой из них куча народа, кроме одной. Там стоял мужик с огромной тележкой, набитой с горкой. Естественно, увидев такое, все шли в другую кассу. Мне торопиться было некуда, так что пристроилась за тем мужиком. И внезапно он глянул на меня и мою тележку, где еды было в 2 раза меньше, чем у него, и пропустил вперед. С какой же завистью смотрели остальные покупатели с других рядов. © «Подслушано» / Ideer

«Сегодня покупатель оставил всего лишь пенни в качестве чаевых. Сначала я рассердился, но потом заметил, что это монетка 1889 года»

«В моем городе люди ставят ненужные вещи рядом с домом, зная, что те кому-то могут пригодиться. В выходные мы вернулись с приставкой Wii и 5 играми!»

«Нашел это в сумке с бижутерией из благотворительной корзины»

«Нашел кучу коробок кофе Starbucks и менее известных брендов, а также несколько коробок чая и чипсов»

«Меня наняли, чтобы вывезти этот старинный инструмент на свалку. Я сохранил его и играл на нем во время записи первого альбома своей группы!»

У меня из машины однажды украли мусор. Он был в нескольких мешках, я закинула их в 2 бумажных с ручками и собиралась выбросить в мусорные баки по пути. Уехала, через какое-то время вернулась домой, про мусор благополучно забыв. На следующий день подхожу к машине и вижу, что забыла закрыть задние окна: летом, когда хочется открыть окно, открываю их, а не передние, чтобы в уши не надуло. С ужасом думаю о том, не сперли ли чего. Музыка на месте, регистратор даже на месте. Оказывается, украли 2 пакета с мусором! © mona.cardamona / Pikabu

«Купил сегодня до смешного огромную клубнику»