15 удивительных вещей, которые могли произойти только на нашей планете

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Ежедневно каждый из нас сталкивается с вещами, которые никакой логике не поддаются. Они могут удивить, растрогать или даже рассмешить, но одно остается неизменным: они случаются внезапно и неожиданно. Именно таким случайностям и посвящена эта подборка.

Команда AdMe.ru скорее спешит поделиться своими находками с вами.

1. «Заказывал торт для друга Ника, и меня спросили, какое имя написать на торте. А я подумал, что спрашивают про цвет надписи, и сказал: „Удивите меня“. В итоге она выбрала имя Стив»

2. «Однажды ко мне в бар пришел чувак, спросив, можно ли к нам с животными. Я ответила „да“, подумав, что он имеет в виду собаку, а он пришел с черепахой»

3. «Во время сильного дождя у меня в спальне проломился потолок, и оттуда выпал котенок. Мы назвали его Асбест, и теперь он живет с нами»

4. «Регулярно использовала массажное мыло от Lush с бобами, и спустя время эти самые бобы проросли прямо из сливной трубы»

5. Кто же знал?

6. «Сестру посадили под домашний арест. Бедная. Я прямо вижу, как она страдает»

7. Он был явно поражен

8. «Сделал себе сэндвич и минут 10 не мог понять, куда я его дел»

9. «Я была в торговом центре и заметила странную движуху: несколько парней взяли лавку и потащили ее куда-то. Подойдя ближе, я заметила, что они расположились у витрины зоомагазина, чтобы смотреть на котяток»

10. «Наша собака Никки умерла несколько лет назад. С того времени наша кошка Тремми регулярно посещает уголок с прахом Никки»

11. Она однозначно что-то знала

12. «Сегодня мне пришла посылка, которую я не заказывал. Понятия не имею, кого теперь благодарить. Мой кот в шоке»

13. Даже страшно подумать, чем все закончилось

14. «Я больше никогда не буду покупать одежду в интернете»

15. Это медбрат Рон. Будучи бездомным котенком, он случайно забрел в ветеринарную клинику и быстро влился в коллектив. Теперь он приходит успокаивать испуганных животных, когда тем лечат зубки под анестезией

А с какими удивительными вещами сталкивались вы?