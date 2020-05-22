15 твитов о женской солидарности, которой стоит поучиться каждой девушке

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Говорят, что женщины мстительны и злопамятны. Но не слишком ли громкие это обвинения? Ведь на самом деле все люди, вне зависимости от пола, порой склонны давать яростный отпор тем, кто их обидел. И это вовсе не означает, что представительницы прекрасного пола неспособны проявлять сострадание, заботу и доброту, например, по отношению к другим девушкам, которые не переходили им дорогу.