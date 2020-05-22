15 твитов о женской солидарности, которой стоит поучиться каждой девушке

46
0
8
7k

Говорят, что женщины мстительны и злопамятны. Но не слишком ли громкие это обвинения? Ведь на самом деле все люди, вне зависимости от пола, порой склонны давать яростный отпор тем, кто их обидел. И это вовсе не означает, что представительницы прекрасного пола неспособны проявлять сострадание, заботу и доброту, например, по отношению к другим девушкам, которые не переходили им дорогу.

В доказательство приведенных выше слов AdMe.ru обнаружил множество постов с историями о том, как женщины незаметно присматривают друг за другом и выручают, даже когда речь идет о незнакомках.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Вы наверняка также сможете вспомнить ситуации, в которых вас сильно выручали подруги или даже добрые незнакомки. Расскажете нам о них?

46
0
8
7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться