15 твитов о мужчинах, которым стоит выдать медаль «Лучший парень года»

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Говорят, что мужчины совсем не смыслят в романтике и девушкам вечно приходится намекать, а то и говорить прямо о необходимости поухаживать за ними, купить цветы или совершить какой-то поступок. Мы с этим в корне не согласны. Они не не умеют делать этого, а всего лишь смотрят на заботу и знаки внимания под другим углом — и проявляют их соответствующе.

Мы в AdMe.ru считаем героями этой подборки не только самих мужчин, проявивших чудеса смекалки, нежности и верности, но и женщин, которые обратили внимание на их дела и оценили их по достоинству. Ведь в нашем мире так важно быть внимательными друг к другу и благодарить даже за самые незначительные, но искренние проявления любви.

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