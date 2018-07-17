15 трогательных моментов, которые случились на чемпионате мира по футболу в России

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В минувшее воскресенье закончился чемпионат мира по футболу. Турнир объединил множество людей, с которыми произошли разные истории — странные, грустные, добрые. Последние убеждают, что доброты много, чудеса случаются и иногда достаточно присмотреться, чтобы увидеть нечто интересное.

AdMe.ru собрал такие моменты — забавные, милые, трогательные, вызывающие восхищение и уважение.

Доцент из Саранска приютил на ночь колумбийского мэра с женой, которые по ошибке забронировали гостиницу в соседнем городе

Мать журналиста Рамы Пантаротто сделала талисман на удачу для Лионеля Месси, и сын передал подарок. После матча Аргентины с Нигерией Рама спросил Лионеля о судьбе талисмана и был потрясен, когда Месси показал, что носит его на левой ноге

Футболисты сборной Японии после проигранного матча с Бельгией прибрали раздевалку и оставили благодарственную записку на русском языке

А японские болельщики убирали за собой трибуны стадионов. Их пример вдохновил болельщиков и других стран. На фото — площадка у большого экрана в Новосибирске после матча. Российские фанаты тоже навели после себя порядок

Хорватские болельщики поблагодарили Россию огромным плакатом, который потом принесли и на матчи своей сборной

«7 лет назад мы с женой давали отпор одной болячке. Жена вытаскивала сына с того света, а я однажды вечером написал ей: „Вылечи сына, мне еще с ним идти на чемпионат мира в 2018-м!“ И вот я здесь, и мечта рядом...»

Тому 5 лет, он обожает футбол, и у него опухоль мозга. После завершения первого курса лучевой терапии длиной в 6 недель Том за храбрость получил копию футбольного Кубка мира

Пара из Ростова-на-Дону грустно смотрела на проходящую мимо толпу фанатов, и вдруг к ним подошли двое бразильцев, которые сказали, что их друзья не смогли приехать, а потом вручили россиянам билеты на матч своей сборной со Швейцарией

На каждый матч хорватский вратарь Даниел Субашич надевает вторую футболку — с портретом погибшего друга, благодаря которому теперь играет на чемпионате мира. И каждую победу посвящает ему

«Моя бабушка больше 25 лет надевала эту футболку на празднование Дня независимости США. Спасибо чемпионату мира по футболу за то, что мы поняли: на самом деле на футболке изображен флаг Панамы»

Этот болельщик приехал в Россию из Аргентины на велосипеде. Ему понадобилось 5 лет, чтобы преодолеть 8 тыс. км и 37 стран, но он смог

23 июня сборные Германии и Швеции играли в Сочи, а Дмитрия Таранцева на мопеде сбил автомобиль. Дмитрию повезло, что мимо ехало такси, в котором торопился на матч немецкий парамедик Кевин Мейер, который сделал Диме массаж сердца и спас его жизнь

Главный спонсор сборной Мексики прислал подарок в посольство Южной Кореи в Вашингтоне. Победа корейцев над немцами позволила мексиканцам выйти из группы

«Сфоткал вчера на матче Россия — Египет у себя во дворе». Болельщики смотрели матч через проектор

Футбол объединяет, а не разделяет

А вы смотрели матчи чемпионата мира? Или, может, с вами тоже случилась интересная история?