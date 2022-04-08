15 трогательных историй, которые умилят и растрогают даже тех, кто сидел с каменным лицом на «Хатико»

Недавно ученые рассказали о том, как важно улыбаться. Оказывается, механическое движение мышц напрямую влияет на наш организм. Сам акт улыбки вызывает положительные эмоции, повышает уровень таких гормонов, как дофамин и серотонин, что способствует снижению уровня стресса.

Мы в AdMe.ru обожаем радовать людей и приносить им смех и счастье. Поэтому прошерстили интернет и отыскали истории и фотографии, после просмотра которых вы точно улыбнетесь.

«Олениха постоянно приводит своих оленят к нашему забору. Кажется, она думает, что тут безопасно»

Свадьба — дело случая

Встречаюсь с парнем полтора месяца. Вчера на прогулке попали под сильный дождь, забежали в ближайший магазин, а это оказался свадебный салон. Я решила примерить свадебное платье, так как делать было нечего. Парень увидел меня в нем, расплакался и сделал предложение. Я и не думала, что все может быть так. © Подслушано / Ideer

«Встреча с мужем на следующий день после того, как я пожертвовала ему 68 % своей печени»

Преподаватели порой переживают за студентов больше, чем они сами

Как-то раз я сказал одной студентке: «У тебя все получится, ты защитишь диплом». В итоге я ждал ее возле института, пока она защищалась, с ее 6-месячным сыном на руках. Диплом она получила, теперь трудится преподавателем английского, а сыну уже 12 лет. © obshestvozabota / Pikabu

«Моя дочь начала ходить в местный колледж в августе. Сейчас уже ноябрь, а собака все еще каждый день ждет ее возвращения домой»

«Всю жизнь не было возможности завести собаку. И вот спустя столько лет у меня появился щенок»

Подарить надежду очень легко

В 4-м классе мы дарили учителям цветы, у меня был огромный дорогой букет. Но мне казалось, что все учителя — жестокие и несправедливые. И я подарил букет той, кто по-настоящему его заслужил, — уборщице. В следующем году мы ее не увидели. И вот спустя 9 лет друг рассказал, что она его соседка и тогда от счастья ушла из школы и открыла свое дело. Говорит, что я ей надежду подарил. © umorist / Pikabu

«Одеяльце в стиле „Гарри Поттера“, сшитое моей мамой для моего ребенка, такое миленькое, что чаду запрещено его трогать»

Дети — цветы жизни

«Мой попугай повсюду следует за мной. На фото он терпеливо ждет, когда я выйду из ванной»

«На этом фото моя кошка похожа на ангела»

Актеры — милейшие люди

«После множественных неудачных попыток и долгих накоплений я все же купил свой первый дом»

«В этот момент я понял, что приемная дочь приняла меня»

«Открой во время ланча.

Я люблю тебя. Когда ты приходишь с работы, я надеюсь, что твой день прошел хорошо. И я люблю тебя очень-очень сильно».

«Эта женщина забрала меня из детского дома в возрасте 4 лет. Я очень горжусь и счастлива, что могу назвать ее мамой. Она живет в 6 часах езды, и я ужасно скучаю»