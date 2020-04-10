15+ светлых историй, которые лечат душу лучше любого антидепрессанта

Купил люстру в крупном строительном магазине, ребенок разбил один плафон, и я приехал к ним, чтобы приобрести целый. В наличии таковых не было, менеджер сказала, что закажет у завода и в течение месяца он придет. Спустя месяц приехал к ним, но оказалось, что никто ничего не заказывал. Попросил заказать еще раз. Через месяц плафон так и не пришел. Тогда я нашел завод, который изготавливает эти плафоны, и написал им, что хочу приобрести один плафон. Мне перезвонила менеджер и сообщила, что продать один не могут. Если сильно нужно — она лично вышлет мне. Себестоимость плафона ₽ 100, деньги я ей перевел на карту. Менеджер перезвонила и сказала, что едет отдыхать на Алтай и будет проезжать через Омск, может взять с собой плафон. Через несколько дней я встретил ее на вокзале и забрал плафон, за что ей очень благодарен. © amanbl4 / Pikabu