15 социальных реклам, в которых мир буквально кричит о помощи

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Мы не замечаем, что ресурсы нашего дома с именем Земля истощаются. И даже если кажется, что один человек не может изменить ситуацию, это не так. Социальная реклама призывает начать менять свои пагубные установки, мешающие восстановлению экологии. И делает это невероятно креативно.

AdMe.ru хочет показать вам именно такую рекламу. В конце статьи мы подготовили бонус — видео от Greenpeace по мотивам знаменитого сериала «Игра престолов».

Реклама против вырубки лесов

Реклама, которая обращает наше внимание на исчезновение животных

«Устрашающе». «Еще более устрашающе».

Реклама против загрязнения окружающей среды «Их последний вздох не утонет в мусоре»

Реклама против убийства животных ради меха

Реклама, призывающая контролировать уровень загрязнения окружающей среды

Реклама, напоминающая, что запасы натурального дерева не вечны

Общество охраны морской природы призывает не мусорить на пляжах

Реклама против загрязнения океана

Реклама в рамках проекта «Все равно?!» призывает не мусорить на природе

«30 тыс. слонов умирают ради браслетов и палочек для еды»

Реклама, призывающая экономить воду, под лозунгом «Тратьте ровно столько, сколько необходимо»

Реклама против браконьерства

Реклама против насилия над животными: «„Нет“ циркам!»

«Человек произошел от обезьян, но мы этим не гордимся».

«Конфуз в природе». Плакаты — финалисты V Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» автора Маргариты Свинцовой

Бонус: «Игра престолов» в социальной рекламе Greenpeace

А что делаете вы, чтобы спасти нашу планету?