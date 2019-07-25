15+ собак с чистым сердцем, которые знают, как сделать этот мир лучше

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Наверное, никто не будет спорить с тем, что собаки — замечательные существа, с которыми нам очень повезло жить бок о бок на планете. Поистине, они украшают наш мир, просто существуя в нем. Но некоторые из них особенно выделяются благодаря своим талантам, работе или готовности всегда прийти на помощь.

AdMe.ru понимает, как важно не забывать о ценности наших пушистых друзей, и делится очередной порцией хороших новостей о них.

1. «Я спас жизнь моему брату, сообщив маме, что тот задыхается во сне»

2. Лукас, больной мальчик, и его собака-компаньон Юнона имеют особую связь

3. В школе трудно, но они отлично справляются!

4. Это Джейк. Когда ему было 3 года, его оставили во время пожара в доме. Сегодня он работает вместе с пожарными

5. Васао — милейший начальник туристической станции

6. Собаки, участвующие в пет-терапии, ждут перед палатами больных детей

Dogs waiting to enter the hospital rooms of sick children for animal therapy time. pic.twitter.com/ulNfgdfuOA — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) March 18, 2018

7. Это служебная собака, с честью выполнившая свой долг

8. Ноги его хозяина, может, и слабы, зато у него есть свои четыре и они достаточно крепки для них двоих

9. Воздушные штурмовые собакены защищают нас

10. Дори специально обучена сопровождать детей в зале суда, чтобы успокоить их и облегчить процесс

11. Эта поисково-спасательная собака работала 11 сентября. В то время ей было всего 2 года

12. Собака подбадривает солдата в трудную минуту

13. Тревожный мальчик-аутист, проходивший МРТ, чувствовал себя спокойно, когда его верный друг оставался рядом на протяжении всей процедуры

14. Золотистые ретриверы успокаивают выживших во время массового убийства в Орландо

15. Эта хорошая девочка по кличке Фрида спасла 52 человека во время землетрясения в Мексике

You may be cool but you will never be Frida la perrita con lentes y calcetitas que rescata humanos cool pic.twitter.com/aLAGQz15IY — granuja (@fuckyoureader) September 14, 2017

16. Это Аманда — мама, которая спасла своих щенков от огня и посадила их в пожарную машину

17. Эта собака спасла жизнь своему владельцу благодаря тому, что лежала на нем почти 24 часа, препятствуя его обморожению

18. Она спасала американских солдат в Афганистане, хотя сама была смертельно ранена

19. Рикошет занимается серфингом с людьми, страдающими физическими, когнитивными и эмоциональными нарушениями

Есть ли у вас подобные трогательные фото с историями о подвигах четвероногих друзей? Делитесь ими в комментариях!