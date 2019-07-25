15+ собак с чистым сердцем, которые знают, как сделать этот мир лучше
Наверное, никто не будет спорить с тем, что собаки — замечательные существа, с которыми нам очень повезло жить бок о бок на планете. Поистине, они украшают наш мир, просто существуя в нем. Но некоторые из них особенно выделяются благодаря своим талантам, работе или готовности всегда прийти на помощь.
AdMe.ru понимает, как важно не забывать о ценности наших пушистых друзей, и делится очередной порцией хороших новостей о них.
1. «Я спас жизнь моему брату, сообщив маме, что тот задыхается во сне»
2. Лукас, больной мальчик, и его собака-компаньон Юнона имеют особую связь
3. В школе трудно, но они отлично справляются!
4. Это Джейк. Когда ему было 3 года, его оставили во время пожара в доме. Сегодня он работает вместе с пожарными
5. Васао — милейший начальник туристической станции
6. Собаки, участвующие в пет-терапии, ждут перед палатами больных детей
7. Это служебная собака, с честью выполнившая свой долг
8. Ноги его хозяина, может, и слабы, зато у него есть свои четыре и они достаточно крепки для них двоих
9. Воздушные штурмовые собакены защищают нас
10. Дори специально обучена сопровождать детей в зале суда, чтобы успокоить их и облегчить процесс
11. Эта поисково-спасательная собака работала 11 сентября. В то время ей было всего 2 года
12. Собака подбадривает солдата в трудную минуту
13. Тревожный мальчик-аутист, проходивший МРТ, чувствовал себя спокойно, когда его верный друг оставался рядом на протяжении всей процедуры
14. Золотистые ретриверы успокаивают выживших во время массового убийства в Орландо
15. Эта хорошая девочка по кличке Фрида спасла 52 человека во время землетрясения в Мексике
16. Это Аманда — мама, которая спасла своих щенков от огня и посадила их в пожарную машину
17. Эта собака спасла жизнь своему владельцу благодаря тому, что лежала на нем почти 24 часа, препятствуя его обморожению
18. Она спасала американских солдат в Афганистане, хотя сама была смертельно ранена
19. Рикошет занимается серфингом с людьми, страдающими физическими, когнитивными и эмоциональными нарушениями
Есть ли у вас подобные трогательные фото с историями о подвигах четвероногих друзей? Делитесь ими в комментариях!
Фото на превью dogshaming.com