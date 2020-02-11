15 снимков, от которых сердце пропустит удар. А потом забьется с удвоенной силой

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Каждая фотография в этой статье — маленькая история о добре, милосердии и трудностях жизни. Посмотрите на мать, которая слушает сердце своей дочери в груди другого человека; на эмоции дедушки, укрывшегося пледом из одежды покойной жены; на солдат, которые выкармливают австралийских коал как младенцев. Взгляните на эти фото, чтобы почувствовать жизнь и убедиться, что в мире всегда есть место для хороших поступков.

Мы в AdMe.ru порой сталкиваемся в сети с фотографиями, которые задевают за живое и потом еще долго не отпускают. И хотя в большинстве таких историй есть капелька грусти, мы уверены, что именно они способны вдохновить любого на добрые дела.

Китайский медик прощается с женой перед тем, как отправиться в Ухань, чтобы помогать людям бороться с коронавирусом

Этот мужчина потерял жену после 50 лет брака. Чтобы он легче переносил утрату, дочь сшила ему одеяло из ее одежды

Мать слушает сердце своей дочери, которая после смерти стала донором для этого мужчины

Маленькая дочка пожарного, погибшего в Австралии, с медалью за отвагу и в шлеме отца

Полицейский помогает человеку в инвалидном кресле преодолеть длинную лестницу

Этот хор приехал в хоспис, чтобы спеть для пациентов паллиативного отделения

Спасенный из огня щенок вырос и сам стал спасателем

Этот парень бесплатно стрижет бездомных на улице

«Сегодня я нашла записку от моего деда. Спустя 6 лет после его смерти»

«Для Эмили с любовью большей, чем ты можешь себе вообразить. Дедушка».

Дело не в том, сколько у вас денег

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После того как эта кошка потеряла уши из-за инфекции, сотрудник Общества защиты животных в Дейне сделал ей вязаную шапочку в форме ушей

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Эти волонтеры спасли щенка из горящего дома и оказали ему первую помощь

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Расскажите, какие поступки вас вдохновляют? Верите ли вы, что доброта способна изменить мир?