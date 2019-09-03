15 сильных снимков, после которых нужно выдохнуть, чтобы прийти в себя

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Порой один-единственный снимок способен вышибить нас из привычной колеи и заставить взглянуть на свою жизнь под другим углом. Ведь пока мы считаем все, что нас окружает, само собой разумеющимся, работу скучной, зарплату маленькой, а погоду ужасной, в мире есть те, для кого обычный асфальт — уже чудо, а каждый прожитый день — подарок.

У нас в AdMe.ru не раз перехватывало дыхание, когда мы находили в сети эти фотографии и читали истории, которые за ними стоят. Посмотрите, они того стоят.

1. Дети из индонезийской деревни сняли обувь, чтобы не запачкать асфальт, который они видят впервые в жизни

2. Мама привезла Алекса на фестиваль метал-музыки в Испании, чтобы он смог оторваться вместе со всеми, и он сам стал там звездой

3. Выжившие пленники Аушвица встретились 72 года спустя. На их руках — татуировки с номерами, которые им сделали в концентрационном лагере

4. Парамедик Крис Троки спас мужчину из горящего автомобиля, попавшего в аварию. Оказалось, что водитель машины — врач, спасший самого Криса, когда тот был недоношенным младенцем на грани жизни и смерти

5. В беременную собаку выстрелили 17 раз. Мэгги спасли волонтеры, и теперь у нее есть любящая хозяйка. А еще она работает как собака-терапевт

«Я сдала тест на собаку-терапевта».

6. Девушка попросила фотографа объединить два фото — свое и мужа, который служит в ВВС за тысячи километров от нее и пока не может приехать

7. 8-летний Цуо Зе Ганг с Тайваня покорил гору высотой 4 тыс. м — в честь умершей мамы. Сын уверен, что это сделало его ближе к ней

8. Бездомный кот Пух попал под машину и лишился задних лап. Болгарский хирург вживил ему титановые протезы и вернул способность ходить

9. На своей свадьбе Макс и Лидия выпустили стаю бабочек в честь погибшей сестры жениха — Ванессы. Бабочки не захотели улетать. Они опустились на руки и плечи гостей и оставались там до конца церемонии

10. «Вчера моя мама завершила свой последний курс химиотерапии»

11. Памятник жертвам Первой мировой войны в Венгрии

12. «Моя собака умерла 7 лет назад, но каждый раз, когда я вижу свой дом на картах Google, она все еще там, на моей крыше. Я скучаю...»

13. Пляж в портовом районе Манилы, Филиппины

14. Во Флориде 633 дайвера установили мировой рекорд по очистке дна океана: они своими руками вытащили 737 кг мусора и 27 кг лески

15. Будущие собаки-помощники для людей с ограниченными возможностями тренируют выдержку и спокойствие, сидя в зале от начала до конца спектакля

А у вас есть история, которая растрогала вас до слез?