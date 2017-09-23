15 моментов, когда родители могли по праву гордиться своими детьми

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Родители готовы ради своих детей на все. Но, увы, мы не всегда находим время, чтобы сказать им спасибо. А впрочем, для них важны не слова благодарности, гораздо большую ценность для родителей имеет то, чтобы их сын или дочь выросли достойными людьми. AdMe.ru собрал вдохновляющие истории, когда мамы и папы смогли с гордостью сказать: «Это мой ребенок».

1. История про обеды

Мальчик сказал своей маме, что в его классе есть дети, которые не обедают в школе. «Почему?» — спросила женщина. «Просто у них нет с собой еды, мамочка, — ответил малыш. — Можно я принесу им свой обед?» Конечно же, мама собрала ланч на всех ребят, а сынишка помогал упаковывать.

2. История про колледж

Бедный фермер, который в одиночку воспитывал сына, изо всех сил тянул его учебу в колледже. Для этого пришлось продать все имущество. На выпускном парень сказал, что отец — его самая большая гордость в жизни.

3. История про рыбу

Малыш самостоятельно поймал на рыбалке большую рыбу. Он вручил ее папе со словами: «Это тебе подарок ко Дню отца».

4. История про колесо

Отец скрупулезно учил своего маленького сына, как поменять колесо в машине. Когда мальчик смог сделать это сам, отец, улыбнувшись, сказал: «Отличная работа, дружище». Кажется, мужчина растит мужчину.

5. История про волосы

«Моему сыну только что исполнилось 13, и он снова отрастил волосы, чтобы уже в 3-й раз пожертвовать их на парики детям, страдающим от облысения. Он делает это уже 6 лет. 2 года уходит на то, чтобы отрастить волосы нужной длины».

6. История про цветы

Папа дал 7-летнему сыну $ 40 и сказал купить в магазине то, что он посчитает нужным. Ничего не советовал ему и не подсказывал — дал полную свободу. Как видите, он купил достаточно продуктов на $ 34. А последние $ 5 он потратил... на цветы для мамы.

7. История про подарки

«Вчера был 6-й день рождения моей дочери. На вопрос, что ей хочется получить к празднику, она сказала, что хотела бы накормить голодающих людей. Все продукты, которые ей подарили вместо традиционных детских подарков, она отдала местному продовольственному пункту для нуждающихся. Я гордый отец».

8. История про ученую степень

Отец этого молодого человека работает дворником в Штатах. А сын недавно защитился и получил ученую степень доктора философии. Это его довольная семья и гордый отец в центре. Главное в жизни — искреннее желание и четко поставленная цель.

9. История про ужин

Мужчина развелся с женой и чувствовал себя подавленным. Однажды, вернувшись поздно с работы, он застал 10-летнюю дочку на кухне. Она 2 часа ждала его с ужином и сказала: «Папа, теперь я буду о тебе заботиться».

10. История про дождь

«Мой сын спросил, можно ли ему прийти сегодня на автобусную остановку раньше, чем обычно, потому что там стоит другой маленький мальчик и мокнет под дождем».

11. История про переезд

«Мы переезжаем. Это первое, что „упаковал“ наш 6-летний сын. Потому что друг — это самое важное».

12. История про зеленый цвет

«Я отец-одиночка. Мой любимый цвет — зеленый. Дочь знает, что делать, когда у меня выдался тяжелый день на работе».

13. История про сэндвичи

К Рождеству мальчик накопил немного денег и попросил отца ему помочь. Суть состояла в том, чтобы из купленных на деньги ребенка продуктов сделать много-много сэндвичей и накормить бездомных в канун праздника.

14. История про выпускной

Ее мать была тяжело больна и не могла присутствовать на выпускном своей дочери. Тогда девушка решила пожертвовать торжественным праздником ради того, чтобы мама смогла увидеть этот момент своими глазами и гордиться своей дочерью.

15. История про грозу

«Наш пес испугался грозы. 2-летний сын понял, что с собакой что-то не так, и решил действовать. Принес ему собственное одеяло, а также миску воды. А затем стал ласково уговаривать его и заверять, что все будет хорошо. Наш сын умеет заботиться о других».