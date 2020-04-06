15+ человек, у которых во внешности столько изюма, что хватило бы на булочку
Кому-то нужно постараться, чтобы выделиться из толпы, а героям нашей подборки посчастливилось иметь уникальную внешность.
Редакция AdMe.ru, рассматривая эти фото, невольно и у себя начала выискивать необычные фишки, которые подчеркивают нашу индивидуальность.
«У моей дочери синдром нерасчесываемых волос»
«Говорят, я похожа на Меган Маркл. Разве?»
«Мой зрачок с рождения такой»
«Веснушки стали моей визитной карточкой»
Рыжеволосых людей 1–2 % на всей Земле. Угадайте, сколько из них мулатов
«У меня волосы с одной стороны растут в форме вихря»
«Я приняла и полюбила свое тело»
Так выглядит синдром кошачьего глаза
Доктор как будто смотрит на свою мини-копию
«Моя редкая форма гетерохромии передалась сыну»
Рост Екатерины Лысиной — 205 см. На этом фото она с обычными моделями
«Я рада быть частью сообщества женщин, которые гордо седеют»
«Ничего необычного, просто у меня анизокория»
«Я стала моделью благодаря уникальному цвету волос и кожи»
«Недавно я попал в аварию и повредил глаз. После этого он поменял цвет»
«У меня синдром Ваарденбурга»
А какой изюминкой природа наградила вас?