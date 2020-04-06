15+ человек, у которых во внешности столько изюма, что хватило бы на булочку

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Кому-то нужно постараться, чтобы выделиться из толпы, а героям нашей подборки посчастливилось иметь уникальную внешность.

Редакция AdMe.ru, рассматривая эти фото, невольно и у себя начала выискивать необычные фишки, которые подчеркивают нашу индивидуальность.

«У моей дочери синдром нерасчесываемых волос»

«Говорят, я похожа на Меган Маркл. Разве?»

«Мой зрачок с рождения такой»

«Веснушки стали моей визитной карточкой»

Рыжеволосых людей 1–2 % на всей Земле. Угадайте, сколько из них мулатов

«У меня волосы с одной стороны растут в форме вихря»

«Я приняла и полюбила свое тело»

Так выглядит синдром кошачьего глаза

Доктор как будто смотрит на свою мини-копию

«Моя редкая форма гетерохромии передалась сыну»

Рост Екатерины Лысиной — 205 см. На этом фото она с обычными моделями

«Я рада быть частью сообщества женщин, которые гордо седеют»

«Ничего необычного, просто у меня анизокория»

«Я стала моделью благодаря уникальному цвету волос и кожи»

«Недавно я попал в аварию и повредил глаз. После этого он поменял цвет»

«У меня синдром Ваарденбурга»