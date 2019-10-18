15 работ американского парикмахера, который научился возвращать мужчинам молодость

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Если раньше поход в салон красоты был в основном уделом женщин, то теперь о своей внешности все чаще задумывается и сильная половина человечества. Особенно увидев работы парикмахера из США Филипа Ринга , способного превратить любого мужчину в горячего парня с обложки глянцевого журнала.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо таких преображений. Тем более что в инстаграме у мастера уже более 200 тыс. подписчиков.

Раньше Филип стриг и красил своих клиентов, как и все остальные парикмахеры. Но со временем мастер стал замечать, что с возрастом все больше мужчин хотят увеличить количество волос на голове. Тогда парикмахер освоил метод частичного замещения волос с помощью специальных накладных париков, способных превратить любую лысину в роскошную шевелюру.

Небольшой парик прикрепляется на выбритый участок головы с помощью специального клея или особого скотча. Клеевая система держится 3–4 недели, парик на скотче необходимо обновлять каждые 7 дней. Филип признается, что самый волнительный для него момент — когда клиент впервые видит результат. Но хватит слов, посмотрите на это сами!