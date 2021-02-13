15+ примеров социальной рекламы, хлесткой, как пощечина

Социальная реклама последнее время стала более качественной. Иногда даже шокирующей, однако добивающейся своей цели — привлечения внимания к острым проблемам общества, будь то стерилизация домашних животных или использование автомобилей на бензине. И если мы хоть на минуту отложили свои дела и задумались о том, как помочь себе и планете, — это уже победа.

Редакция AdMe.ru снимает шляпу перед креативом рекламщиков. Надеемся, наша статья и вас побудит сделать что-то важное. Например, записаться на профосмотр.

WWF совместно с TBWA привлекают внимание к проблеме глобального потепления модной коллекцией женской одежды, на создание которой их вдохновила инфографика

Bikes and the city: «Мы создали эту серию плакатов, чтобы все больше и больше людей подтолкнуть к изменению своего образа жизни»

В рамках кампании по повышению осведомленности о смертельной опасности окиси углерода — ядовитого газа, который нельзя увидеть или почувствовать, был создан плакат, призывающий быть внимательнее к этой проблеме

Associations Prevention Routiere: «Сосредоточьтесь на дороге»

«Не будьте ископаемыми, переходите на электромобили»

В Стокгольме ежегодно смывается около 2 000 т мусора. Большая его часть состоит из влажных салфеток, которые слепляются с жиром и другим мусором и образуют огромных «монстров»

«Пожалуйста, не кормите монстра влажных салфеток. Не бросайте салфетки в унитаз, они не растворяются».

«Донорство органов спасает больше, чем одну жизнь»

Не закрывайте глаза на жестокое обращение с животными

«Только животные могут закрывать глаза на жестокое обращение с животными».

Дети с ограниченными возможностями тоже хотят получать удовольствие от жизни

«Слушайте женские голоса»

«Помогите».

«Настоящая цена искусства». Незаконная торговля произведениями искусства является вопиющей кражей памяти населения

«Увидимся на дороге! Для лучшего взаимопонимания на дороге используйте светоотражатели»

Белорусские общественные организации оживили игрушки, чтобы люди задумались о стерилизации домашних животных

«Рабочие — это не просто инструменты»

«Уступи место тому, кто носит в себе что-то более важное»

Социальная реклама, посвященная проблеме ожирения. «Никто не мечтал быть толстым»

«Некоторые вещи не следует видеть преждевременно. Это не относится к раку молочной железы. У вас будет больше шансов на излечение, если вы обнаружите его раньше»

Информационная кампания, направленная на то, чтобы подчеркнуть опасность использования мобильных телефонов во время вождения

«Каждый звонок лишает вас возможности видеть».