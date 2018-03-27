15 примеров прелестного преображения собак после весенней стрижки
Наши четвероногие друзья прекрасны и с тоннами меха, и без них. Однако весна — это всегда хороший повод порадовать их тотальным спа: почистить ушки, вымыть и вычистить шерсть и, конечно, сделать удачную стрижку. Именно таких счастливых и обновленных песиков мы собрали в этой статье.
AdMe.ru предлагает вам увидеть 15 примеров трансформации лохматых друзей человека после посещения грумера и, возможно, вдохновиться на поход в салон со своим питомцем.
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«Попросила мужа отвезти нашу собаку к грумеру. Увидела такую картину, когда забрала ее».
Фото на превью aliciathehomie / reddit