15 покупок, от которых по веским причинам отказались люди по всему миру
Иногда привычными, приятными и даже полезными покупками мы причиняем вред себе и близким, а также губим нашу Землю. Почему обезжиренный творог не поможет похудеть, а купленные в подарок воздушные шарики убивают птиц? Какие есть альтернативы блесткам и конфетти на праздниках и почему банан в отдельной упаковке — признак не стерильности, а дурного тона?
Пользователи популярной социальной сети Reddit обсудили, что именно не стоит покупать ради любви к себе и планете. AdMe.ru делится комментариями, которые однозначно достойны внимания. © Reddit
- Мне грустно при виде мопсов и других собак-брахицефалов. Конечно, если у вас уже есть такой пес, продолжайте любить его всем сердцем. Однако их разведение давно пора остановить. Из-за особенного строения черепа дышать таким собакам очень тяжело. Порой таким питомцам приходится делать специальные ингаляции, которые на время облегчают дыхание. Покупая собаку с приплюснутой мордой, люди стимулируют разведение нового потомства животных, которые проводят жизнь в мучениях. © CosmicOwl47
- Продукты многоуровневого маркетинга. «Могу я занять минуту вашего времени? Задумывались ли вы когда-нибудь, как здорово быть самому себе начальником?» Или вот еще самое любимое: «Привет, девочки! Я точно знаю, вы хотите разбогатеть, управляя собственным бизнесом из дома с помощью телефона». Полная чушь! Прошу, найди нормальную работу, дурочка. И напоследок, ребята, все продукты, которые предлагает многоуровневый маркетинг как эксклюзив, доступный только избранным, продаются в любом магазине. © ilove_you3000
- Косметические средства с микропластиком. Я мыловар в 3-м поколении и создаю органическое мыло и скрабы. Чего не скажешь о многомиллионных корпорациях и их популярных брендах. В скрабы масс-маркета добавлены нефтепродукты и микропластик: об этом говорит наличие нейлона и силоксана и других элементов в составе. По подсчетам Европейской химической ассоциации, ежегодно до 60 000 тонн микропластика из косметических продуктов попадает в окружающую среду и остается там на тысячи лет. © lalande211
- Обезжиренные продукты и напитки «ноль калорий». Мои знакомые пьют диетическую колу и едят обезжиренный творог. Однако, как это ни парадоксально, сахар и жиры полезнее добавок, их заменяющих. К тому же вы просто полнеете. Сахар убран из напитков, и при частом их употреблении мозг прекращает на него реагировать. И даже когда в организм попадает настоящая глюкоза, вы этого не распознаете. Мозг требует от вас употребления все большего количества пищи, чтобы ощутить необходимый прилив энергии. © dullgenericusername
- Сигареты. В прошлом году я выкурил свою последнюю сигарету. Честно признаюсь, плюсы жизни без никотина я увидел не сразу. Большим открытием через месяц стал новый вкус пищи. Я начал улавливать новые нюансы привычных блюд. Обоняние тоже улучшилось. К примеру, я и не знал, что у моего соседа есть курицы, пока не почувствовал запах свежей грязи во дворе. Ну и напоследок, изо рта стало приятно пахнуть без ухищрений в виде жевательных резинок и мятного спрея. © MatijaT123
- Некачественные дешевые мелочи для дома, которые лишь захламляют пространство и постоянно ломаются. Сувениры, пластиковая посуда и игрушки, бесполезные в обиходе предметы. Всю жизнь мой брат скупает вещи плохого качества, которые очень быстро выходят из строя. Мне кажется, это своего рода фетиш, который позволяет ему приносить очередной хлам в дом снова и снова. © AnusStapler
- Слишком много вариантов одной и той же вещи. Будь то одежда, продукты, а может, даже машины. Переработка — дело, несомненно, хорошее. Однако давайте помнить об алгоритме «Сокращай, используй заново и только потом переработай». Поэтому лично я стараюсь сперва сократить расходы. © samuelwhiteway
- Как организатор свадеб, я точно знаю, что конфетти и блестки не только вредят планете, но еще и раздражают гостей, попадая в волосы и еду. Поэтому я вырезаю конфетти из листов и лепестков, использую лаванду и другие натуральные альтернативы глиттеру. К тому же на моих праздниках не бывает надувных шаров. Если заказчик настаивает на запуске шаров в небо, он попросту ищет другого организатора. Дело в том, что птицы путаются в нитках и умирают. Эта традиция запрещена законом во многих странах. © Brain_Sci3nc3s
- Много детской одежды. У меня один ребенок и целый шкаф абсолютно новых вещей, которые ему малы. Сейчас я готова потратить больше денег на качественную обувь. Но что касается одежды — баста! Секонд-хенды, стоки и распродажи — это те места, где я одеваю своего ребенка. Всем новоиспеченным родителям я в первую очередь советую не покупать дорогие бренды, которые прослужат малышу всего несколько месяцев. Поверьте, вы найдете лучшее применение этим деньгам. © WorldWarRon
- Новый смартфон, когда старый еще в хорошем состоянии. У меня есть знакомые, которые меняют смартфон каждые полгода, желая подчеркнуть свой статус. При сборке гаджетов используют драгоценные металлы. Не все девайсы идут на переработку, многие детали отправляются на свалку. И давайте будем честны, в них не появляются какие-то умопомрачительные функции, ради которых стоит менять телефон настолько часто. © theofiel
- «Смываемая» втулка от рулона туалетной бумаги. На самом деле она далеко не смываемая. Такая штука попросту засорит канализационные трубы вашего дома или города. Удачи. © TheRealJohnWilliam
- Товары для детокса. Пока у вас есть печень и почки, детокс вам ни к чему. Эти органы фильтруют все вредное естественным путем. Конечно, я не говорю о случаях интоксикации, когда требуется медицинская помощь. Во всех остальных случаях полагайтесь на свой организм, а не на кайенский перец и остальные маркетинговые уловки. © TheLegofThanos
- Лотереи. Несомненно, они бесполезны. Но Британская национальная лотерея делает доброе дело. Только 50 % выигрыша выплачивается победителю, а 25 % идет на благотворительность, здравоохранение, образование или искусство. Можно было бы обойтись и без лотерейных билетов, если бы люди занимались благотворительностью напрямую. Однако для большинства возможность сорвать джекпот является основной мотивацией к совершению пожертвования. © DarkNinjaPenguin
- Упакованные по отдельности фрукты. В моем городе с трудом можно найти магазин, где овощи и фрукты лежат в свободном доступе без полиэтилена. Я не могу причислить себя к zero waste (люди, не оставляющие отходов), я лишь учусь осознанности. Меня удручает этот огромный и, главное, бесполезный расход пластика. Такая упаковка не делает фрукты стерильными, их все равно нужно мыть. В моей стране много ресурсов тратится на разделение и переработку отходов. Но весь труд, увы, перечеркивают такие упаковки. © spaceshuttleBURAN198
- Капсулы для кофе. Назову лишь малую часть их «достоинств»: невкусный кофе, жесткая упаковка, складирующаяся тоннами на свалках, дорогое в обслуживании оборудование и скопление бактерий в кофемашинах. Капсулы — это новшество, ставшее мейнстримом. Ну а теперь им самое время стать музейным экспонатом. Прежде чем вы закидаете меня тапками, я уточню: пользоваться капсулами для кофе не преступление. Но без них, правда, можно обойтись без урона для своего комфорта. © GreenSalsa96
А у вас есть стоп-лист покупок? Что бы вы добавили в наш список?