15 покупок, от которых по веским причинам отказались люди по всему миру

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Иногда привычными, приятными и даже полезными покупками мы причиняем вред себе и близким, а также губим нашу Землю. Почему обезжиренный творог не поможет похудеть, а купленные в подарок воздушные шарики убивают птиц? Какие есть альтернативы блесткам и конфетти на праздниках и почему банан в отдельной упаковке — признак не стерильности, а дурного тона?