15 питомцев, которые влюбились в одну игрушку раз и навсегда

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Животные тоже умеют привязываться: друг к другу, к своим людям и даже к подаркам, которые мы им покупаем. Как оказалось, особенную любовь они чаще всего проявляют к игрушкам, которые с ними уже давно — с тех пор, как их малышами забрали у заводчиков или из приютов в новый дом. И тому есть множество доказательств в соцсетях от растроганных хозяев.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на эти милейшие фотографии животных и их любимых игрушек, которые сохранились спустя месяцы и годы любви.

Обнимашки с плюшевым другом: тогда и сейчас

«Сегодня Уинстону исполняется годик, а он все еще спит с одной и той же игрушкой»

Кайли и ее щеночек в горошек

«Разница в полтора года — как у моего кота, так и у его игрушечной обезьянки»

«Бенни и игрушка, которую он не упускает из виду уже 9 мясяцев»

«Мистер Морковка всегда был самым любимым у Фрэнка»

«Спустя 18 месяцев он продолжает спать с этим утенком»

Мила со своим излюбленным барашком

Шпицуля и его потрепанный любимчик

Бой с крокодилом: тогда и сейчас

«Майо — лучший друг моей собаки»

Ретривер Барни и его крокодильчик

Спустя 8 месяцев комочек шерсти вырос в большого кота, но все еще милуется с обезьянкой

Хороший мальчик и его милая панда

А тут — история зарождающейся любви. Хозяева рассказывают, что, когда они забирали этого корги от заводчиков, им разрешили прихватить с собой игрушку, потому что щенок ее очень полюбил. И это была чистая правда: даже спустя 1,5 месяца в новом доме он продолжает спать с ней в обнимку

Бонус

А это игрушки, которые производит компания The Cuddle Clones. Они специализируются на шитье игрушек-клонов под заказ. Идея пришла основательнице компании Дженнифер Грэхем (Jennifer Graham), когда она гуляла со своим немецким догом Руфусом. Когда собака умерла, она наконец-то собралась и создала себе его плюшевую копию на память. Это и привлекло внимание десятков тысяч людей, которые тоже захотели себе такие игрушки.

Может быть, у вас тоже сохранились такие фото ваших питомцев и их любимых игрушек?