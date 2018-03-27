15 фантастически стильных людей, для которых возраст — всего лишь цифра

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«В твоем возрасте такое не надевают», «Сними и не позорься», — такие комментарии вполне может услышать каждый выделяющийся из толпы человек, перешагнувший подростковый возраст. Но те, кто понял жизнь, не измеряют ее годами или выдуманными общественными нормами, а просто надевают то, что им нравится, и выглядят круче многих 20-летних.

Мы в AdMe.ru собрали 15 невероятно стильных людей «за 50», которые уделают любого юного модника.

Лин Слейтер, 64 года

Профессор социологии с докторской степенью и признанная икона стиля Лин Слейтер ведет свой модный блог только 4 года. Но за это время число почитателей ее смелых и экстравагантных образов уже достигло 500 тыс. Несмотря на то что наряды 63-летнего блогера порой бывают крайне необычны, сама Лин Слейтер заявляет, что каждый из них она с удовольствием носит в любой обычный день своей жизни.

Сара Джейн Адамс, 64 года

Ювелир Сара Джейн Адамс не представляет жизни без своих нарядов. В свои 64 года она с удовольствием выбирает для себя как спортивный стиль, так и бохо. А еще она очень любит своих 4 внуков, которым, похоже, очень повезло с бабулей.

Лэнс Уэлш, 57 лет

Думаете, чтобы стать моделью известного бренда, надо ежедневно обивать пороги агентств? Вовсе нет. И пример тому — этот лондонский продавец фруктов. Каждый день Лэнс Уэлш надевал удобные кроссовки и пуховик и шел на рынок зарабатывать себе на хлеб. Но его образы были настолько яркими и запоминающимися, что покупатели начали фотографироваться с 57-летним продавцом и выкладывать фото в сеть. Сейчас англичанин сотрудничает с несколькими марками одежды и британским журналом Vogue.

Мун Лин, 90 лет

Эта 90-летняя модница из Тайваня в 2017 году взорвала инстаграм своими яркими нарядами и доказала, что уличная мода не имеет возраста. Каждый свой образ Мун Лин продумывает самостоятельно. А ее любимые марки — скейтерская фирма Thrasher, Supreme и Y-3.

Беатрис Ост, 78 лет

Образы американки Беатрис Ост — это чистая элегантность с изрядной долей эпатажа. Эта стильная дама «за 70» считает, что каждый образ должен быть предметом искусства. А еще она вполне может подобрать сапоги в тон цвету волос.

Эмико, 93 года

Выходя на пенсию, эта жизнерадостная жительница Японии даже не подозревала, что через несколько лет станет лицом модного бренда одежды. Но ее внучка, дизайнер одежды Мори Чинами, решила, что никто не сможет представить наряды ее дизайна лучше, чем бабушка. Сейчас 93-летняя Эмико с удовольствием фотографируется в одежде самых невероятных цветов и собирает комплименты от восхищенных поклонников.

Ципора Саламон, 64 года

Истинное воплощение Пятой авеню — Ципора Саламон — не согласна быть скучной дамой на пенсии. При любой возможности она садится на любимый велосипед и с удовольствием демонстрирует всему Нью-Йорку свои яркие наряды и вычурные шляпки.

Дебра Раппопорт, 71 год

Дебра Раппопорт выбирает для себя все, кроме обычного. Ее яркие провокационные образы заставляют прохожих на улице оборачиваться. Но если вы захотите приобрести одну из таких же экстравагантных шляп, то спешим вас разочаровать: каждую шляпку 71-летняя модница шьет самостоятельно по собственным эскизам.

Лесли Кроуфорд, 61 год

Каждый образ стилиста Лесли Кроуфорд подобран с ювелирной тщательностью. Но ее главный аксессуар — широкая улыбка, которая делает эту 61-летнюю модницу еще прекраснее. А однажды по заданию австралийского журнала Women’s Weekly Лесли провела эксперимент и целый год надевала лишь то, что уже было в ее шкафу. Думаем, что шкаф у этой жизнерадостной леди очень большой.

Мелани Кобаяши, 53 года

Если хотите вызвать гнев этой 53-летней модницы, просто скажите, что вещи надо выбирать в соответствии с возрастом. Именно это распространенное утверждение ежедневно опровергает Мелани Кобаяши, выбирая самые смелые наряды для своих образов. И нам кажется, что у нее это неплохо получается.

Каприс Джексон-Гарретт, 64 года

Яркая Каприс Джексон-Гарретт не боится смелых экспериментов и сочетает в своем образе самые невероятные вещи. Не каждый представитель стильной молодежи на такое осмелится.

Патти Гиббонс, около 70 лет

В своем блоге веселая и открытая Патти Гиббонс дает советы о том, как наслаждаться «золотыми годами» и носить только то, что тебе хочется. И глядя на нее, понимаешь, что возраст «около 70» — отличное время.

Элисон Уэлш, 53 года

Элисон Уэлш — чуть ли не единственная поклонница сдержанного повседневного стиля в нашей подборке. Ее образы элегантны и уместны практически в любой ситуации. Неудивительно, что именно она написала книгу Style Forever, в которой четко дает понять, что возраст никак не влияет на то, что вы носите.

Джудит, 75 лет

Поклонница стиля 50-х, невероятно элегантная Джудит знает, как одеться со вкусом. В родном Денвере Джудит открыла небольшой магазин винтажных шляп. Потому что симпатичная шляпка способна дополнить любой наряд.

Дорри Джейкобсон, 82 года

Эта уверенная в себе 82-летняя красотка считает, что возраст — это только цифра. Дорри с удовольствием примеряет на себя самые смелые образы и дает советы не только о жизни, но и о том, как одеваться с шиком, если тебе «немного за 50».

И после таких вдохновляющих примеров так и хочется уже скорее на пенсию, покрасить волосы в фиолетовый цвет и носить только то, что нравится!