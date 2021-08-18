15 моментов из жизни обычных людей, от которых слезы сами собой наворачиваются на глаза

Бывают моменты в жизни, эмоциональность которых настолько высока, что сложно сдерживать слезы, смех, восторг или чувство гордости. В такие минуты понимаешь, что в мире много добра и каждому под силу сделать жизнь другого человека или животного лучше.

Мы в AdMe.ru не собираемся сдерживать слезы, потому что часто они исцеляют душу и наполняют ее теплом. Надеемся, вы с нами.

«Я работал и услышал отдаленное мяуканье. Нашел этого парня под ящиком из-под молока. Теперь у него новый дом. И, кажется, он выглядит счастливым»

Счастье — в мелочах

«Мой милый старый кот Фокси сегодня отправился на небо. Буду скучать. Ты был хорошим другом»

*** Сегодня, спустя 25 лет, в лифте увидел свою любимую воспитательницу из садика. Сказал ей: «А я вас знаю». Она ответила: «Я тебя тоже» — и назвала по имени. От радости я чуть не прослезился, стоял и тупил от эмоций. Хорошо поговорили по душам. Она чуть постарела, но такая же добрая и милая. Так приятно встречать хороших людей из детства! © Подслушано / Ideer *** У дедушки 2 года назад не стало жены. А тут он звонит и просит выслушать стих, который сочинил в ее честь. И со слезами читает очень трогательный прощальный душераздирающий стих. Теперь при каждом воспоминании об этом звонке непроизвольно начинаю плакать. © Подслушано / Ideer

«Я нашла это анонимное письмо в своем школьном почтовом ящике. СПАСИБО отправителю. И пожалуйста, знайте, что на эти деньги мы купим книги ученикам»

«Пожалуйста, потратьте эти деньги на школьные нужды».

Хозяева поставили стульчик для собаки, чтобы она могла общаться со своим другом

«Написали с дочкой письмо детскому писателю в начале мая. Сегодня пришел ответ»

«Привет, Лера. Спасибо за поздравления с днем рождения. Рад, что тебе нравятся мои книги, даже несмотря на то, что ты далеко от Швеции. Пока».

«Местные жители водой поливали косатку, которую случайно обнаружили, пока сотрудники управления океанических исследований были в пути»

«После долгой разлуки мой папа (65 лет) наконец увидел мою бабушку (94 года)»

*** Как-то рылась по маминой просьбе в их с папой бумагах — дипломах, паспортах, свидетельствах — и наткнулась на маленький потертый кожаный блокнотик. Там на единственной странице написано стихотворение — признание в любви. Оказывается, папа маме так сделал предложение. Ничего трогательнее в жизни не читала, хотя стихоплет из него достаточно посредственный. С тех пор храню его у себя в укромном месте, чтобы всегда помнить, что настоящая любовь есть. © Подслушано / Ideer *** Есть у меня прабабушка. 96 лет. Живет одна. Каждое лето всю жизнь, сколько себя помню, приезжаем к ней вместе с родителями. Когда я была маленькая, мы входили к бабушке в квартиру, она крепко обнимала меня и приподнимала немного. Каждый год. Неизменно. А теперь уже несколько лет я, обнимая, поднимаю ее на руки. И всю жизнь для меня этот ритуал самый, наверное, трогательный. © Подслушано / Ideer

«От приюта и постоянного страха до вечного дома и счастья»

57-летняя женщина родила мальчика через 5 лет после утраты дочери-подростка

Побольше бы таких теплых историй

Раз уж мы все равно все ревем, расскажите тоже теплую и трогательную историю.

Внимание: в августе 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.