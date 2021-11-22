15+ маленьких покупок, которые осчастливили своих владельцев больше, чем дорогущие подарки на день рождения

Порой кажется, что для того, чтобы исполнить свою мечту, нужно очень много денег и времени. Но при этом практически у каждого найдется такая вещица, которая вроде бы совершенно незначительна, а счастье от нее растет в геометрической прогрессии.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что для искренней радости иногда нужна одна небольшая покупка.

«У меня есть настольная лампа в виде цветов. Боже, какая же от нее атмосфера!»

«Она так красива и изящна! А еще на ней есть пластиковый хот-дог вместо клавиши пробела»

«Я купила себе розовый диван. А потом пришлось купить похожий моему псу Флойду. Кажется, это моя лучшая покупка»

Теперь у твоего пса два дивана. Ах, что за жизнь! © Beagles-R-us / Reddit

«Слева стул, который мама купила для меня на рынке, когда мне не на чем было сидеть. Я начала заниматься рисованием на нем»

«Я сидела на нем, пока училась в колледже и пока готовилась к поступлению в вуз. А также до сегодняшнего дня рисовала, сидя на нем. Теперь история получит продолжение, но уже на правом стуле».

«Моя любимая покупка в этом месяце. Теперь будет легко вытереть слезы во время просмотра аниме»

«Я переживаю тяжелые времена, поэтому мой сосед по комнате купил гриву для кота, чтобы повеселить меня. И это сработало»

«На днях я купила обувь и даже не заметила, что она идеально подходит под мою кошку, пока не отправила это фото маме»

«Моя дочь одержима темой Хеллоуина. Мы купили ей костюм скелета на день рождения, и она решила немедленно его надеть вместе с праздничной шляпой»

«Купил эту штуку для своего кота. Теперь все, что ему нужно, — это она»

«Схожу с ума по этому чайнику-лягушке, который подарил мне лучший друг»

«Я купила своим кошкам идеальную кровать. Мой кот сразу забрался в нее и до сих пор не вылезает»

«Недавно я купил себе то, что хотел, когда был младше. Это игрушка в виде Губки Боба. Она была моей мечтой в 15 лет!»

«Я купила пару альпак для своей коллекции. Они невероятно мягкие, и у них столько милых аксессуаров!»

«Мне 37 лет, и я только что купил такой же поднос для еды, какой был у меня в детстве. Сладкая ностальгия...»

«Cобрала где-то за полгода и поглядываю еще на 2 куколок. Никогда ничего не коллекционировала. Куклы Барби в детстве были, и довольно много, но тут вдруг захотелось»

«Мне подарили этот разделитель яиц на Рождество. С тех пор нет мне покоя»

Теперь мне очень нужен такой же. © acab for cutie / Twitter

«Не cмогла пройти мимо этой маленькой керамической елочки в интернет-магазине»

«Я купила кошачью кровать. Повторяю: кошачью кровать»