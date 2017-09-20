15 магазинов, в которых продумали каждую мелочь
Пока одни магазины наперебой стараются привлечь покупателей всевозможными скидками и предложениями, другие облегчают покупателям поход за покупками. Именно от этого зависит положительное впечатление от шопинга, что заставляет вернуться в магазин не один раз.
AdMe.ru восхищен стараниями 15 магазинов, которые проявили настоящую заботу о покупателях.
1. «Говорящие» корзинки
Этот магазин решает вечную проблему отношений продавца-консультанта и покупателя и позволяет сразу дать понять, нужна вам помощь или нет.
2. Скидка на «некрасивые» овощи и фрукты
В этом магазине со скидкой продают фрукты и овощи, которые обычно из-за их непрезентабельного внешнего вида остаются на прилавках, а потом выбрасываются. Решаются сразу две проблемы: еда не попадает на помойку, а покупатели экономят на покупках.
3. Ярлыки для неисправных тележек
Чтобы неисправные тележки отправлялись на починку сразу же и шопинг не омрачался шаткими колесиками, в этом магазине используют специальные ярлычки, которые подают сигнал персоналу.
4. Бесплатные фрукты для детей
Здесь детей бесплатно угощают здоровым перекусом, пока их родители делают покупки. Хорошо всем: дети рады, а родители спокойны, что чадо не попросит вредные сладости.
5. Бейджи для покупателей
Еще один удобный способ построить коммуникацию продавца и покупателя без лишней навязчивости. Три варианта помогут эффективнее выстроить общение, а шутки поднимут клиентам настроение в конце рабочего дня.
6. Забота о детях
В этом магазине электроники не включают игровые приставки до 14:00, чтобы местные дети не прогуливали школу, тестируя видеоигры.
7. Тележки с зарядкой для телефонов
Без смартфонов мы уже не выходим из дома, а вот зарядное устройство можем и забыть. Этот магазин предусмотрел такой случай и оснастил все тележки местом для зарядки телефонов.
8. «Умные» тележки
Чтобы покупателям не пришлось долго бродить среди отделов в поисках нужного продукта, эти магазины сделали тележки, которые подсказывают точный стеллаж и прилавок с необходимым товаром.
9. Эскалатор для тележек
В этом магазине есть не только эскалатор для людей, но и для тележек, чтобы было удобнее перемещаться между этажами, совершая покупки.
10. Шары для преступников
В этих шарах, лежащих на кассе, — яркая краска. В случае кражи кассир бросает шар в преступника, чтобы полиция легко его опознала. Кстати, сотрудники магазина даже проходят специальное обучение по метанию шаров.
11. Сортировка замороженных продуктов
Холодные и замороженные продукты в этом магазине складывают отдельно в синие пакеты, чтобы покупатели могли убрать их в холодильник в первую очередь, когда начнут разбирать покупки.
12. Тележки с лупами
Часто на упаковках продуктов самая важная информация написана мелким шрифтом. Чтобы покупателям было проще ее прочесть, этот магазин оснастил тележки лупами.
13. Подставки для напитков в тележке
Всем покупателям разливных напитков здесь выдают держатели для стаканов, которые крепятся к тележкам.
14. Тележки для собачников
Если вы не хотите оставлять свою собаку у входа в магазин, не беда — тут вы можете взять специальную тележку с местом для своего питомца.
15. Симулятор зимней погоды
При покупке зимней одежды мы часто сомневаемся: «Точно ли я в ней не замерзну?» В этом магазине проблему решили просто: поставили кабину, в которой можно протестировать куртки при низких температурах.
Бонус: Учимся танцевать в очереди
Ожидание в очереди — малоприятное занятие, но почему бы не провести его с пользой, например научиться танцевать?
Фото на превью Reddit