15 магазинов, в которых продумали каждую мелочь

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Пока одни магазины наперебой стараются привлечь покупателей всевозможными скидками и предложениями, другие облегчают покупателям поход за покупками. Именно от этого зависит положительное впечатление от шопинга, что заставляет вернуться в магазин не один раз. AdMe.ru восхищен стараниями 15 магазинов, которые проявили настоящую заботу о покупателях.

1. «Говорящие» корзинки

Этот магазин решает вечную проблему отношений продавца-консультанта и покупателя и позволяет сразу дать понять, нужна вам помощь или нет.

2. Скидка на «некрасивые» овощи и фрукты

В этом магазине со скидкой продают фрукты и овощи, которые обычно из-за их непрезентабельного внешнего вида остаются на прилавках, а потом выбрасываются. Решаются сразу две проблемы: еда не попадает на помойку, а покупатели экономят на покупках.

3. Ярлыки для неисправных тележек

Чтобы неисправные тележки отправлялись на починку сразу же и шопинг не омрачался шаткими колесиками, в этом магазине используют специальные ярлычки, которые подают сигнал персоналу.

4. Бесплатные фрукты для детей

Здесь детей бесплатно угощают здоровым перекусом, пока их родители делают покупки. Хорошо всем: дети рады, а родители спокойны, что чадо не попросит вредные сладости.

5. Бейджи для покупателей

Еще один удобный способ построить коммуникацию продавца и покупателя без лишней навязчивости. Три варианта помогут эффективнее выстроить общение, а шутки поднимут клиентам настроение в конце рабочего дня.

6. Забота о детях

В этом магазине электроники не включают игровые приставки до 14:00, чтобы местные дети не прогуливали школу, тестируя видеоигры.

7. Тележки с зарядкой для телефонов

Без смартфонов мы уже не выходим из дома, а вот зарядное устройство можем и забыть. Этот магазин предусмотрел такой случай и оснастил все тележки местом для зарядки телефонов.

8. «Умные» тележки

Чтобы покупателям не пришлось долго бродить среди отделов в поисках нужного продукта, эти магазины сделали тележки, которые подсказывают точный стеллаж и прилавок с необходимым товаром.

9. Эскалатор для тележек

В этом магазине есть не только эскалатор для людей, но и для тележек, чтобы было удобнее перемещаться между этажами, совершая покупки.

10. Шары для преступников

В этих шарах, лежащих на кассе, — яркая краска. В случае кражи кассир бросает шар в преступника, чтобы полиция легко его опознала. Кстати, сотрудники магазина даже проходят специальное обучение по метанию шаров.

11. Сортировка замороженных продуктов

Холодные и замороженные продукты в этом магазине складывают отдельно в синие пакеты, чтобы покупатели могли убрать их в холодильник в первую очередь, когда начнут разбирать покупки.

12. Тележки с лупами

Часто на упаковках продуктов самая важная информация написана мелким шрифтом. Чтобы покупателям было проще ее прочесть, этот магазин оснастил тележки лупами.

13. Подставки для напитков в тележке

Всем покупателям разливных напитков здесь выдают держатели для стаканов, которые крепятся к тележкам.

14. Тележки для собачников

Если вы не хотите оставлять свою собаку у входа в магазин, не беда — тут вы можете взять специальную тележку с местом для своего питомца.

15. Симулятор зимней погоды

При покупке зимней одежды мы часто сомневаемся: «Точно ли я в ней не замерзну?» В этом магазине проблему решили просто: поставили кабину, в которой можно протестировать куртки при низких температурах.

Бонус: Учимся танцевать в очереди

Ожидание в очереди — малоприятное занятие, но почему бы не провести его с пользой, например научиться танцевать?