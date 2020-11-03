15 крутых водителей, которые пойдут на все ради комфорта пассажиров
Тем, кто зарабатывает на хлеб извозом, часто приходится несладко. Ведь по долгу службы оседлавшие «железного коня» — будь то такси, маршрутка или автобус — встречают множество самых разных людей. Но бывает, что относятся они к ним, как к родным.
Мы в AdMe.ru уверены, что, работая водителем, можно оставаться добрым и отзывчивым. Герои нашей сегодняшней подборки точно знают, как подарить тепло и радость своим пассажирам.
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Как-то ехала в такси в аэропорт в Стамбуле. Водитель по дороге с увлечением рассказывал о достопримечательностях, оставил приятное впечатление. Но добил меня, когда я высыпала горсть монет на колени и стала их отсчитывать до полной суммы. Он сначала с недоумением взял деньги, а потом взволнованно стал впихивать мне обратно купюры со словами: «Зачем последние отдаешь, а вдруг пить захочешь или есть?» У меня были не последние, просто от монет избавлялась. Еле смогла убедить его в этом. Дай Бог ему здоровья и благополучия! © Алиса Салахова / Facebook
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Один добрый водитель автобуса на каждой остановке предупреждал пассажиров, чтобы выходили осторожно, потому что скользко. Перед остановкой просил держаться покрепче, а на выходе всем говорил «Всего доброго!». Впервые увидел такое. © Eltoy27 / Twitter
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Вышла из дома в дурном настроении, еще и ехать к стоматологу. Машина пришла так себе. Водитель что-то спросил, и завязалась беседа. Вспоминали советское детство: «А вы муравьев ели? А гудрон жевали, а зеленую черешню, яблоки?» В общем, разговор ни о чем, но так он мне настроение поднял — не заметила, как приехали. Пришла довольная, с улыбкой к стоматологу. Спасибо, водитель-психотерапевт попался! © Penne Al Pesto / AdMe
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Однажды я приехала в командировку в Италию, у меня была важная встреча. Внезапно хлынул ливень стеной. Делать нечего — запрыгнула в такси. Говорю адрес.
Таксист отвечает: «Туда ехать 3 минуты. Но улица перекрыта — придется везти по обходным, на счетчике набежит в 3 раза больше. Вам денег не жалко?»
Я: «Конечно жалко. Но не могу же я заявиться мокрой и грязной? Лучше давайте заплачу».
Таксист: «А давайте лучше вы у меня тут посидите?»
Дождь кончился через 10 минут, и я, сухая, да еще и при деньгах, пошла дальше. © jeanne / AdMe
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Утро. Переполненная маршрутка. Духота. Маршрутка останавливается на светофоре, водитель выпрыгивает из салона и забегает за авто. Спустя пару секунд тишины открываются аварийные двери в хвосте. Через них залезает водитель, открывает люк в крыше и говорит: «Теперь будет посвежее вам!» Прибегает обратно на водительское место, усмехается и говорит пассажиру, сидящему рядом про светофор: «Ха, до сих пор красный!» © eremee / Pikabu
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Питер. Случайно приехала не на тот вокзал, в суматохе ищу такси. Цены кусаются. В отчаянии говорю, что есть только 200 рублей и шоколадка. Один добрый таксист соглашается подвезти. Едем, молчим. И тут вопрос: «А шоколадка вкусная?» В итоге и ее не взял — только угостился и счастливого пути пожелал. © «Подслушано» / VK
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Один водитель маршрутки принципиально не брал деньги с моей бабушки за проезд. А через какое-то время сын «маршрутчика» случайно попал в ее логопедическую группу, и если бы не она, то он бы так и не научился выговаривать слова «маршрутка», «рубль», «работа» и так далее. © HopeOpe / Pikabu
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Уснула в машине. Когда доехали, водитель меня очень аккуратно разбудил: «Девушка... Девушка, миленькая... Мы приехали, проснитесь». Оказалось, что, увидев меня спящую, парень стал ехать максимально аккуратно и плавно, периодически смотрел, не разбудил ли в пути, и потом еще некоторое время постоял в надежде, что я проснусь сама. © 2ruki2nogi / Pikabu
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Когда мне было 13 лет, мама твердо решила свозить меня в Питер. От нашего отеля была ночная экскурсия со скидкой на пароходе, чтобы можно было увидеть развод мостов во всей красе. Мы с мамой вызвали такси, но на экскурсию не успели. Так наш добрый водитель всю ночь катал нас по всем мостам, давал время сфотографироваться, и рассвет мы встретили, катаясь на машине по набережной. Денег за эту поездку с нас не взял. Спасибо тебе, добрый человек! © «Подслушано» / VK
А какие водители, встречавшиеся вам, оставили о себе приятное впечатление?