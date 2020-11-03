15 крутых водителей, которые пойдут на все ради комфорта пассажиров

Когда мне было 13 лет, мама твердо решила свозить меня в Питер. От нашего отеля была ночная экскурсия со скидкой на пароходе, чтобы можно было увидеть развод мостов во всей красе. Мы с мамой вызвали такси, но на экскурсию не успели. Так наш добрый водитель всю ночь катал нас по всем мостам, давал время сфотографироваться, и рассвет мы встретили, катаясь на машине по набережной. Денег за эту поездку с нас не взял. Спасибо тебе, добрый человек! © «Подслушано» / VK