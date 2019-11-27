15+ красавчиков, к внешности которых прилагаются ум и профессионализм
Эффектная внешность не только притягивает внимание, но и провоцирует создание множества стереотипов. Кажется, что люди, которые словно сошли с обложки глянцевого журнала, ведут праздный образ жизни, а их совершенные физические данные помогают им получить все, что они хотят. На самом же деле накачанный торс и идеальные черты лица не отменяют наличие ума, отваги и преданности своему делу. Загляните в статью и убедитесь в этом сами.
Мы в AdMe.ru подготовили список людей, которые вполне могли бы добиться успеха в шоу-бизнесе благодаря своей внешности, но выбрали совершенно другой путь.
1. Ветеринар Эван Антин
В 2016 году журнал People присвоил Эвану звание «Самый сексуальный заклинатель зверей», и с тех пор его популярность только растет. Антин не только лечит домашних питомцев, но и постоянно путешествует, спасая диких животных. Например, он спиливает рога носорогам, чтобы браконьеры ради ценного материала на черном рынке не убивали их.
2. Ветеринар Ник Витали
Ник — хирург, чья специализация тоже не ограничивается болезнями домашних питомцев. Этот врач с мечтательным взглядом знает, как спасти жизнь рептилиям, птицам и экзотическим животным, даже если они совсем крохотного размера.
3. Ветеринар Джеймс Гринвуд
Джеймс Гринвуд питает страсть не только к своей работе, но и к искусству. Очаровательный ветеринар уже много лет занимается гончарным делом, изготавливая изделия из керамики.
4. Врач-онколог Язан Абу-Исмаил
Доктор Язан Абу-Исмаил специализируется на онкологии и гематологии. Несмотря на спортивное телосложение, Язан не проводит все свободные часы в спортзале, а уделяет время творчеству: играет на синтезаторе, записывая кавер-версии своих любимых песен, и пишет картины.
5. Врач скорой помощи Лео Са
Доктор Лео работает в отделении скорой помощи, и, согласно его профилю в инстаграме, все, что ему нужно для счастья — любовь, хорошая еда, тренажерный зал и бесплатный Wi-Fi.
6. Психиатр Джастин С. Джеймс
Доктор Джеймс занимается лечением повышенной тревожности и затяжных депрессий. Готовы поспорить, что на самочувствие пациенток большее влияние оказывает внешний вид врача, а не антидепрессанты или психотерапия.
7. Невролог Габриэль Прадо
Даже самые спокойные девушки могут разволноваться при виде доктора Габриэля Прадо. К счастью, Габриэль — невролог и поможет справиться с внезапным приступом беспокойства.
8. Семейный врач Михаил Варшавский
Доктор Майк был признан самым сексуальным доктором в мире. В 2016 году он выставил на аукцион романтическую встречу с собой, чтобы собрать средства для своего фонда Limitless Tomorrow и предоставлять стипендии студентам, которые не могут оплатить учебу. С помощью этой кампании удалось набрать $ 91 000.
9. Дерматолог Жан-Филипп Лакруа
Мужчина, который знает все секреты красивой кожи. Уверены, что к доктору Лакруа не так легко попасть и все часы приема расписаны на несколько месяцев вперед.
10. Дерматолог Мэтью Пауз
А этот очаровательный дерматолог с большими глазами активно призывает всех пользоваться солнцезащитным кремом и указывать хештег #sunscreenwins. Мэтью не представляет свою жизнь без путешествий, любит кошек и обладает прекрасным чувством юмора.
11. Нутрициолог Бруно Фонсека
Бруно не просто специалист в области правильного питания, он нутрициолог. Нутрициология — наука, которая изучает продукты, их усвоение и выявляет их пользу или вред для организма.
12. Ортопед Рэй Лопес
Доктор Рэй Лопес заботится не только о здоровье своих пациентов, но и об эстетической составляющей. Рэй разработал инвазивные процедуры для лечения распространенных патологий нижних конечностей, которые не оставляют у пациентов видимых рубцов после операции.
13. Фармацевт Халиссон Барателли
При виде Халиссона главное — вспомнить, зачем вы пришли в аптеку. С другой стороны, переключив свое внимание на привлекательного фармацевта и забыв обо всем на свете, можно восполнить суточную норму хорошего настроения.
14. Полицейский Лукас Валенса
Офицер полиции Лукас Валенса может обезоружить, не только используя навыки военной подготовки, но и одним своим взглядом.
15. Полицейский Ондржей Соботка
Ондржей профессионально занимается бодибилдингом и стал чемпионом Чехии в 2018 году.
16. Полицейский Винсент Ковальски
Винсент мечтал стать офицером полиции с 8 лет, а теперь признается, что испытывает гордость каждый раз, когда надевает форму.
17. Пожарный Бренден Пурвис
За брутальным видом этого пожарного скрывается ранимая душа: Бренден любит кошек и все фильмы корпорации Disney.
18. Пожарный Митчелл Эванс
Митчелл любит животных, и, кажется, это одна из основных причин, по которой он участвует в ежегодных фотосессиях для календаря австралийских пожарных.
А как вы считаете, эффектная внешность в обычной жизни дает преимущества или создает дополнительные проблемы?
Фото на превью Dr. Mike Varshavski / instagram