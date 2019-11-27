15+ красавчиков, к внешности которых прилагаются ум и профессионализм

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Эффектная внешность не только притягивает внимание, но и провоцирует создание множества стереотипов. Кажется, что люди, которые словно сошли с обложки глянцевого журнала, ведут праздный образ жизни, а их совершенные физические данные помогают им получить все, что они хотят. На самом же деле накачанный торс и идеальные черты лица не отменяют наличие ума, отваги и преданности своему делу. Загляните в статью и убедитесь в этом сами.

Мы в AdMe.ru подготовили список людей, которые вполне могли бы добиться успеха в шоу-бизнесе благодаря своей внешности, но выбрали совершенно другой путь.

1. Ветеринар Эван Антин

В 2016 году журнал People присвоил Эвану звание «Самый сексуальный заклинатель зверей», и с тех пор его популярность только растет. Антин не только лечит домашних питомцев, но и постоянно путешествует, спасая диких животных. Например, он спиливает рога носорогам, чтобы браконьеры ради ценного материала на черном рынке не убивали их.

2. Ветеринар Ник Витали

Ник — хирург, чья специализация тоже не ограничивается болезнями домашних питомцев. Этот врач с мечтательным взглядом знает, как спасти жизнь рептилиям, птицам и экзотическим животным, даже если они совсем крохотного размера.

3. Ветеринар Джеймс Гринвуд

Джеймс Гринвуд питает страсть не только к своей работе, но и к искусству. Очаровательный ветеринар уже много лет занимается гончарным делом, изготавливая изделия из керамики.

4. Врач-онколог Язан Абу-Исмаил

Доктор Язан Абу-Исмаил специализируется на онкологии и гематологии. Несмотря на спортивное телосложение, Язан не проводит все свободные часы в спортзале, а уделяет время творчеству: играет на синтезаторе, записывая кавер-версии своих любимых песен, и пишет картины.

5. Врач скорой помощи Лео Са

Доктор Лео работает в отделении скорой помощи, и, согласно его профилю в инстаграме, все, что ему нужно для счастья — любовь, хорошая еда, тренажерный зал и бесплатный Wi-Fi.

6. Психиатр Джастин С. Джеймс

Доктор Джеймс занимается лечением повышенной тревожности и затяжных депрессий. Готовы поспорить, что на самочувствие пациенток большее влияние оказывает внешний вид врача, а не антидепрессанты или психотерапия.

7. Невролог Габриэль Прадо

Даже самые спокойные девушки могут разволноваться при виде доктора Габриэля Прадо. К счастью, Габриэль — невролог и поможет справиться с внезапным приступом беспокойства.

8. Семейный врач Михаил Варшавский

Доктор Майк был признан самым сексуальным доктором в мире. В 2016 году он выставил на аукцион романтическую встречу с собой, чтобы собрать средства для своего фонда Limitless Tomorrow и предоставлять стипендии студентам, которые не могут оплатить учебу. С помощью этой кампании удалось набрать $ 91 000.

9. Дерматолог Жан-Филипп Лакруа

Мужчина, который знает все секреты красивой кожи. Уверены, что к доктору Лакруа не так легко попасть и все часы приема расписаны на несколько месяцев вперед.

10. Дерматолог Мэтью Пауз

А этот очаровательный дерматолог с большими глазами активно призывает всех пользоваться солнцезащитным кремом и указывать хештег #sunscreenwins. Мэтью не представляет свою жизнь без путешествий, любит кошек и обладает прекрасным чувством юмора.

11. Нутрициолог Бруно Фонсека

Бруно не просто специалист в области правильного питания, он нутрициолог. Нутрициология — наука, которая изучает продукты, их усвоение и выявляет их пользу или вред для организма.

12. Ортопед Рэй Лопес

Доктор Рэй Лопес заботится не только о здоровье своих пациентов, но и об эстетической составляющей. Рэй разработал инвазивные процедуры для лечения распространенных патологий нижних конечностей, которые не оставляют у пациентов видимых рубцов после операции.

13. Фармацевт Халиссон Барателли

При виде Халиссона главное — вспомнить, зачем вы пришли в аптеку. С другой стороны, переключив свое внимание на привлекательного фармацевта и забыв обо всем на свете, можно восполнить суточную норму хорошего настроения.

14. Полицейский Лукас Валенса

Офицер полиции Лукас Валенса может обезоружить, не только используя навыки военной подготовки, но и одним своим взглядом.

15. Полицейский Ондржей Соботка

Ондржей профессионально занимается бодибилдингом и стал чемпионом Чехии в 2018 году.

16. Полицейский Винсент Ковальски

Винсент мечтал стать офицером полиции с 8 лет, а теперь признается, что испытывает гордость каждый раз, когда надевает форму.

17. Пожарный Бренден Пурвис

За брутальным видом этого пожарного скрывается ранимая душа: Бренден любит кошек и все фильмы корпорации Disney.

18. Пожарный Митчелл Эванс

Митчелл любит животных, и, кажется, это одна из основных причин, по которой он участвует в ежегодных фотосессиях для календаря австралийских пожарных.

А как вы считаете, эффектная внешность в обычной жизни дает преимущества или создает дополнительные проблемы?