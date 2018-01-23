15 историй вместились в одно фото, но взволновали тысячи людей

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Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, — этим принципом мы руководствовались, когда выбирали сюжеты для этой подборки. AdMe.ru собрал для вас добрые и милые, где-то забавные, а где-то трогательные фото обычных людей, которыми они поделились в социальных сетях, не ожидая, что те станут вирусными.

Владельцы турецкого клуба подарили 12-летнему сирийцу пожизненный абонемент

Фото, где подросток, работающий чистильщиком обуви, завороженно рассматривает спортзал, стало вирусным и облетело все турецкие СМИ. Владельцы клуба прониклись к парню и подарили ему возможность заниматься спортом в любое время.

«Моя девушка только что узнала, что ее донорское сердце готово»

«30 минут до операции. Мы так счастливы».

В одной из средних школ США начали программу «Завтрак с папами»

Но появилась проблема — у некоторых учеников не было отцов. И тогда школа разместила объявление на Facebook о поиске 50 добровольцев-отцов. Откликнулось 600 пап со всего мира.

«Неделю назад пропал кот»

«Но 4 дня назад я его нашла, а сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня 2 одинаковых кота».

Сегодня вечером таксист поделился радостью — он попал на обложку календаря

NYC Taxi Drivers Calendar — благотворительный календарь, доходы от которого идут на обеспечение питания и временного жилья для более чем 30 000 представителей рабочего класса в Нью-Йорке.

Гаитянский иммигрант Аликс Идраше не смог удержать слез на выпускной церемонии Вест-Пойнта

Эта академия — один из самых престижных военных вузов США. Еще 7 лет назад парень плохо знал английский и жил в рабочем районе Порт-о-Пренса, а в 2016-м окончил Вест-Пойнт с отличием.

Паола Антонини (посередине) отмечает 3-летие со дня катастрофы, в которой потеряла ногу

3 года назад 22-летняя модель стала жертвой жуткой аварии — в новогоднюю ночь ее сбил пьяный водитель, ее нога была сломана в четырех местах. Между вариантами — всю жизнь быть несчастной или быть благодарной за то, что осталась жива, красавица выбрала второй.

Парень увидел, как утку затянуло под лед, и ни секунды не сомневался, что делать дальше

Многие люди любят покупаться зимой в реке, но не каждый бросится спасать незнакомое животное. Норвежец Ларс Йорун Лангёйн бросился разбивать лед и спас утку от неминуемой гибели.

«Мой папа умер 15 декабря 2016 года. Сегодня я сделала тату»

«За 6 часов дороги в поезде мы стали друзьями с нашим соседом»

«Нашим соседом на 6-часовом поезде по Китаю оказался аниматор видеоигр. Он не давал скучать дочке в течение всей поездки, рисуя ее портрет и играя с ней, а позже его отец отвез нас в нашу гостиницу. Вот так мы со случайным незнакомцем стали друзьями».

«В первый день 2018 года мой папа нашел на берегу еще живого кита»

«Он позвонил мне и в „911“. Через несколько часов мы под руководством спасателей вырыли траншею и оттащили здоровяка обратно в море. Хорошее начало нового года».

Каждый вечер Брайан садится готовить 50 порций еды

Недавно мужчина вышел в отставку и нашел себе занятие по душе. Со своей пенсии он выделяет деньги и каждый вечер готовит еду для бездомных.

Кейт Макклюр отблагодарила бездомного Джонни за его доброту, собрав для него более $ 400 000

Кейт Макклюр попала в неприятную ситуацию — поздно ночью ее машина заглохла и девушка собралась пешком идти на заправку. Джонни, который каждый день сидит на обочине с табличкой, знал, что это небезопасное место, и предложил девушке свою помощь. Он сказал ей вернуться в авто и закрыть двери, а сам на свои последние $ 20 пошел и купил ей бензин. Его доброта не оставила Кейт равнодушной, и она развернула кампанию по сбору средств для своего спасителя.

Знакомьтесь: это слепой олень и его проводник

«В нашем районе есть слепой олень, и этот 10-летний мальчик каждый день ходит вместе с ним с одного участка с зеленой травой на другой, чтобы убедиться, что животное найдет пищу и не останется голодным».

Парень оставил шуточный комментарий с просьбой прислать ему бесплатно свитер. Автор понял сарказм, но решил сделать доброе дело

Какая из этих историй, на ваш взгляд, сильнее других затрагивает сердце? Может, и у вас есть такая фотоистория?