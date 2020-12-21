15+ историй про подарки для тех, кто уже на стену лезет от ожидания Нового года
Что нужно сделать, чтобы ваш новогодний сюрприз запомнился на долгие годы? У каждого свой рецепт. Кто-то вызывает Деда Мороза и Снегурочку взрослому человеку. Другой устроит квест по поиску презента, а иногда все решают верно выбранный момент и волшебное стечение обстоятельств.
Мы в редакции AdMe.ru перелопатили кучу форумов и расспросили коллег, чтобы выяснить секрет самого ценного подарка. В бонусе — доказательство того, что подчас даже тривиальные сувениры могут вызвать бурю восторга.
-
Моя жена. Наше первое свидание было 10 декабря, тогда мы впервые поцеловались. Через 3 года, тоже 10 декабря, я встал на одно колено у старого крытого моста, там, где мы впервые встретились, и сделал ей предложение. Шел снег, и было очень холодно, но нас это не волновало. Мы были вместе, и это все, что имело значение для нас двоих. Год спустя в тот же день мы поженились в том же месте, где впервые поцеловались и обручились. Моя жена — лучший рождественский подарок, который я когда-либо получал. Она моя сила, мой лучший друг, моя настоящая любовь и мой верный партнер. Я так сильно ее люблю. © Fred Gladfelter / Quora
-
Работаю моряком, 6-й месяц в море, и по случаю судно зашло в Хьюстон.
Добрые люди принесли вот такой рождественский подарок каждому члену экипажу. Симпатичная коробочка и вдобавок достаточно увесистая. Внутри все самое необходимое для выживания в отчужденной заморской жизни, начиная от ушных палочек, заканчивая простым карандашом и судоку. Помимо прочего, также зубная щетка, зубная паста, несколько одноразовых станков... Мелочи, а приятно. © t3mZk / Pikabu
-
25 декабря, в кошельке последние ₽ 2 000, зарплата будет в самом конце месяца и вся уйдет на аренду квартиры. Но я не унываю, иду и покупаю на все оставшиеся деньги подарки. Тут же мне сообщают о том, что приняли мое бизнес-предложение, в инстаграме я выиграла набор люксовой косметики, а с утра на карту чудесным образом приходят затерявшиеся деньги, на которые я уже не рассчитывала. Новогодние чудеса, ура! © Подслушано / vk
-
Мои друзья младшему чаду на Рождество подарки приготовили. Открывает чадо коробку, а там елочная игрушка в виде ударной установки (чадо о настоящей установке мечтает страстно). Видно было, что расстроился, но мужественно поблагодарил родителей. Ему предложили еще под елочкой поискать, а там открытка, в которой ключ от гаража. А в гараже та самая желанная ударная установка, настоящая. © Юля Зуева / AdMe
-
В 7 лет я оказался в реанимации с пневмонией. Это было особенно ужасно, ведь на той неделе было Рождество. Медсестры принесли огромный телевизор с приставкой Nintendo GameCube. Единственная игра, в которую я играл, будучи в больнице, — Mario Sunshine. Она была красочной и суперинтересной, ведь я даже не знал, что такая игра существует. За несколько дней до Рождества меня выписали из больницы, а на праздник мы отправились в гости к тете. Мы начали открывать подарки, и я получил собственную GameCube, но, похоже, без игр. Взрослые обхитрили меня и спрятали еще один подарок — Mario Sunshine.
Когда я открыл эти подарки, не смог сдержать слез. Никогда больше не испытывал таких эмоций, как в тот день. © MoveToPluto / reddit
-
Я рассталась с парнем после года отношений. Сидела дома вся в слезах, подруга пыталась вытащить на улицу. Я долго не хотела, но, подумав, решила: «Почему бы и нет?» Иду, тихо, снег блестит, украшения, в общем, лучше и быть не может! Уже возвращалась домой, но случилось будто новогоднее чудо. Вдруг ко мне подбежал мужчина и предложил белого щеночка самоеда, да еще и бесплатно. Я взяла. Иду, улыбаюсь, о парне забыла совсем, а нового друга назвала Сантой. © Подслушано / vk
-
Мой 7-летний сын собирает деньги в копилку, чтобы потом купить на них себе какой-нибудь подарок на Новый год (насобирал почти полную копилку монет). Сегодня за завтраком он мне заявил: «Папа, я собираю деньги на Новый год, чтобы потом их вам с мамой подарить!» © Lias7 / Pikabu
-
Как-то в 90-е, когда я была маленькой, раздобыла адрес Деда Мороза и решила написать ему письмо в Великий Устюг. В подарок я попросила куклу Барби и игрушку для своей годовалой племянницы. Всерьез этого никто не ожидал, но подарок действительно пришел вместе с письмом от Деда Мороза, напечатанном на компьютере. Когда рассказываю эту историю знакомым, они говорят, что это мои родители постарались, но родители сами были дико удивлены тем, что можно было вот так написать Деду Морозу и получить подарок совершенно бесплатно. Насколько я знаю, сейчас получить такой подарок можно только за деньги. Это было настоящее новогоднее чудо!
-
К 7 годам научился читать бегло. Каждая новая книга — это восторг, каждая газета — новые слова и сюжеты. В общем, читать я обожал. В Новый год пошли в сельский клуб на представление, и мама сказала, что дома под елкой лежит подарок. Пришли домой, я сразу к елке, а там огромная коробка в виде книги сказок братьев Гримм! Тряхнул коробку — что-то бумкает и перекатывается. Судорожно вскрываю коробку в надежде увидеть огромную книженцию, трясу, а там... конфеты. На глаза навернулись слезы, и обида комом встала в груди.
— Мама, а где книга?
— Какая книга? Там только конфеты. На работе подарили. Расстроился? Ты хотел книгу?
— Да! — и заплакал.
На Рождество мама вручила мне огромный том сказок братьев Гримм, который до сих пор лежит у родителей. © atykin / Pikabu
-
У меня был очень простой и банальный подарок, но он запал в душу своим четким попаданием в яблочко. Еще в студенчестве, когда денег не было никогда, ходила периодически на книжные ярмарки с парнем. Искала роман своего любимого автора — «Ладья отчаянья» Владимира Короткевича. До этого читала его в электронной версии, но хотелось именно бумажный вариант. Нигде отдельно не было, автор не самый популярный, не топовый. Ну и как-то спокойно я жила с этим. Подходит Новый год, отмечали с парнем. Бой курантов, и он достает пакет, вручает мне, а там полное собрание сочинений! Я стояла с отвисшей челюстью. Потом, кстати, поженились.
-
Когда мне было 12, все, что я хотела на Рождество, — пара белых коньков. Они были у всех моих друзей, и я мечтала кататься вместе с ними. Ближе к Рождеству моего отца уволили с работы. Настало рождественское утро, и я обнаружила большую подарочную коробку со своим именем. Нетерпеливо сорвала обертку и нашла пару подержанных черных хоккейных коньков. Папа широко улыбался. Мое сердце упало, но я заставила себя улыбнуться в ответ и от души поблагодарила маму и папу. Помню, как шла на каток и немного стеснялась своих коньков. Той зимой я повеселилась на катке и научилась неплохо кататься, так что впоследствии мне стало стыдно за свои недавние чувства. Следующее Рождество было намного лучше: под елкой меня ждали те самые коньки, что я хотела годом ранее. Я любила их, но не так сильно, как черные, ведь в них я многое о себе узнала. © L. Ellen Russ / Quora
-
Когда мне было 5–6 лет, я была одержима балеринами. Папа подарил мне билеты на спектакль «Щелкунчик». Мы с ним пошли в театр вдвоем. До сих пор помню, как чувствовала себя такой взрослой, когда мы заранее поужинали в настоящем взрослом ресторане. Балет был красивый, это был просто чудесный день. © pghdetdencol / Reddit
-
Я не была самой послушной девочкой в этом году, не знаю, чем заслужила такой подарок. Но я без преувеличения просто рыдала, когда увидела книги и невероятное количество волшебства в одной коробке. Новейшие, хрустящие, настоящие! Я их все обнюхала, и у меня трясутся руки. Бузинная палочка — уже не рыдаю, а визжу от восторга, когда ее вижу. Даже не знаю, от кого получила подарок: от молодого человека или девушки. У него (нее) очень красивая фамилия, немецкая, что ли, поэтому не смогла понять по инициалам. Весточки тоже нет, мой Дедушка Мороз, ты сделал меня невероятно счастливой. Плакать от счастья не стыдно! © IamSuperMeooow / Pikabu
-
Когда мне было около 20 лет, мама разыскала и купила одну из любимых детских игрушек. Она нашла оригинального монстра из мультика My Pet Monster. Я обращался с ним аккуратно и держал в отличном состоянии. Моя дочь унаследовала его и называет не иначе как «носик-огурчик». Признаться, я считаю, это отличное имечко. © A.C. Burton / Quora
-
Мой муж — удивительный человек. Накануне Нового года узнал, что мне в детстве никогда не приглашали Деда Мороза и Снегурочку. Стою 31 декабря, режу салаты, звонок в домофон. Он говорит: «Это к тебе!» Открываю дверь, а там... Дед Мороз и Снегурочка. Минут на 15 стала маленькой девочкой. Со мной играли, водили хоровод, Дедушка Мороз посадил на колени, и я читала ему стишок, и, конечно же, вручили большой сладкий подарок! Это был самый лучший сюрприз! © Подслушано / vk
-
Мне на Новый год Дед Мороз под елку положил огромную коробку. Я начала ее распечатывать, в ней лежала еще коробка, как матрешки, затем в маленькой коробке была куча бумаги — и все. Я в злости швырнула скомканную оберточную бумагу, а папа сказал: «Вот разверни скомканный лист». Я развернула, а там была маленькая золотая печатка с моими инициалами. Папа торжественно заявил, что пытался научить меня терпению. © Azariya / AdMe
-
Моя мама умерла от рака в этом году, прошлое Рождество было достаточно эмоциональным, так как дела пошли хуже. Мама подарила мне большую витрину с корешками билетов с каждого концерта, на который мы ходили, начиная с детства (мы оба большие поклонники музыки). Mr. Dressup, Pearl Jam, White Stripes и другие — она не только хранила их долгие годы, но и зашла в интернет и заказала открытки, нашивки и другие памятные знаки конкретных концертов, которые мы посетили. Когда я развернул подарок и понял, что это такое, я очень долго плакал. Это был тяжелый момент и один из лучших подарков, которые мне когда-либо делали. © neverw1ll / reddit
-
Мама подарила папе щенка. Сначала его звали Бэйби, а потом Бутси (от boot — «сапог»), потому что его белые лапки напоминали сапожки. Мы знали, что папа хотел щенка, потому что раньше у нас нескольких недель жила собака его товарища. После этого отец все время говорил о ней и ждал, когда ее снова привезут. Он был счастлив и удивлен, когда держал в руках щенка. Я еще не видела, чтобы папа вел себя как ребенок. Он прыгал и танцевал. Обычно на Рождество ему достается скучная вещь вроде галстука или туфель. © Barbara Metsa / Quora
Бонус
-
Я знаю историю, как одному очень обеспеченному человеку, у которого вообще все есть и дарить совершенно непонятно что, подарили на день рождения комплект ситцевых семейных трусов в цветочек, «неделька» такая. Какой же у человека был шквал эмоций! Ему безумно понравилось, и хохот стоял невероятный, когда подарок распаковали. © Арина / AdMe
А какой новогодний подарок больше всего врезался вам в память и почему?