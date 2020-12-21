15+ историй про подарки для тех, кто уже на стену лезет от ожидания Нового года

У меня был очень простой и банальный подарок, но он запал в душу своим четким попаданием в яблочко. Еще в студенчестве, когда денег не было никогда, ходила периодически на книжные ярмарки с парнем. Искала роман своего любимого автора — «Ладья отчаянья» Владимира Короткевича. До этого читала его в электронной версии, но хотелось именно бумажный вариант. Нигде отдельно не было, автор не самый популярный, не топовый. Ну и как-то спокойно я жила с этим. Подходит Новый год, отмечали с парнем. Бой курантов, и он достает пакет, вручает мне, а там полное собрание сочинений! Я стояла с отвисшей челюстью. Потом, кстати, поженились.

Когда мне было 12, все, что я хотела на Рождество, — пара белых коньков. Они были у всех моих друзей, и я мечтала кататься вместе с ними. Ближе к Рождеству моего отца уволили с работы. Настало рождественское утро, и я обнаружила большую подарочную коробку со своим именем. Нетерпеливо сорвала обертку и нашла пару подержанных черных хоккейных коньков. Папа широко улыбался. Мое сердце упало, но я заставила себя улыбнуться в ответ и от души поблагодарила маму и папу. Помню, как шла на каток и немного стеснялась своих коньков. Той зимой я повеселилась на катке и научилась неплохо кататься, так что впоследствии мне стало стыдно за свои недавние чувства. Следующее Рождество было намного лучше: под елкой меня ждали те самые коньки, что я хотела годом ранее. Я любила их, но не так сильно, как черные, ведь в них я многое о себе узнала. © L. Ellen Russ / Quora