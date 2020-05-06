15+ историй о людях, которые навсегда остались в чьем-то сердце благодаря добрым поступкам

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Ученые выяснили, что богатый человек получает удовольствие от гордости за свои достижения, а люди с меньшим достатком, коих большинство, находят счастье в любви и сострадании. Именно они чаще всего приходят на выручку тем, кто попал в беду, ведь для того, чтобы оказать поддержку, не нужны миллиарды — достаточно ласкового слова, объятий и посильной помощи.

Мы в AdMe.ru любим добрые истории и уверены, что каждая из них способна сделать наш мир еще чуточку лучше.

Бабушка жила в Адлере рядом с вокзалом. Тогда все хозяева сидели у калиточек и зазывали отдыхающих. И она так делала, сдавая пару комнаток. Однажды видит — идет семья: 2 женщины и 3 маленьких заплаканных детей. Бабуля моя, как добрый и любопытный человек, спросила: «А что случилось? Заходите во двор, дети, наверное, пить хотят». Оказалось, что семья ехала из Иркутска и их обокрали в поезде. Денег не осталось совсем. Моя бабуля взяла их под крыло, жили они у нее 2 недели. Она варила всем детям кашу на завтрак, женщинам этим — макароны и картошку (это были 80-е годы, делились тем, что у самих на столе было). Потом северяне все вернули, но бабушка этого и не ждала. Конечно же, гости из Иркутска приезжали к нам потом еще год за годом лет 20 и всегда рассказывали эту историю за общим столом. В то лето мы стали с ними одной семьей. Спасибо моей бабуленьке за ее доброе сердце. © porschik / Pikabu

Ехала с работы, поняла — что-то не то с машиной. Пробила колесо, что делать — не знаю. Подходит мужик с ребенком, спокойно дает девочку мне на руки, открывает багажник и достает запаску. Меняет колесо, забирает ребенка и говорит: «Все ок, можешь ехать». Я была поражена. © «Подслушано» / Vk

Я играл в бейсбол 10 лет, от младшей лиги до старшей школы. Мой отец всегда гордился мной и не пропускал ни одного матча. После каждой игры он брал меня с собой в кафе-мороженое, а когда я делал на поле что-то очень крутое, папа покупал особое угощение — банановый сплит, который мы делили на двоих. Никогда не забуду тот день, когда впервые провалил матч. Я взглянул на трибуны и увидел, что мой папа улыбается во все 32 зуба. Он обнял меня, поднял на руки и сказал, что я все еще его звездный игрок. В этот раз, вместо того чтобы разделить один банановый сплит на двоих, как обычно, папа купил каждому по десерту! Никогда не забуду, как мы смеялись в ту ночь вместе. Он учил меня тому, что все совершают ошибки и что неудача — всего лишь повод научиться делать что-то лучше. У каждого из нас была действительно тяжелая жизнь, но я никогда не поделюсь банановым сплитом с кем-либо еще. © itookyourmatches / Reddit

Однажды я пошла за едой для котят, взяла несколько банок, а на кассе выяснилось, что мне не хватает денег, чтобы заплатить за корм. Позади меня стояла девушка со своим отцом. Она спросила, можно ли им купить еду для моих питомцев. Я чуть не заплакала. Люди могут быть такими добрыми, особенно в самые тяжелые времена. © whoiscristi / Reddit

«2 кошечки моей бабушки, которых она нашла под крыльцом 3 года назад».

Я долго была в депрессии. Когда раз в месяц я приезжала в родительский дом, мой 3-летний племянник приходил ко мне в гости. Однажды он услышал, как я плачу, постучал в дверь моей спальни и спросил: «Ты грустишь?» Я открыла дверь, чтобы соврать, что со мной все в порядке, а он так крепко обнял меня за ноги, что я снова заплакала. Малыш ничего не сказал, только сильнее прижался ко мне. Это была именно та поддержка, в которой я так нуждалась, и я никогда не думала, что получу ее от ребенка. © cheyoprat / Reddit

В 1986 году мы ехали от бабушки в Казахстане домой в Эстонию. Москва. Вокзал. Кроме билетов, у мамы на руках мы, двое мелких, и чемодан с одеждой. Поезд вот-вот тронется, а нас не пускают в вагон. Дело в том, что билеты были куплены не в кассе, а с рук и оказались фальшивыми. Мама рыдала в голос, осознав, что остается одна с детьми в огромном городе. Мы плакали, глядя на нее. Тогда проводница тоже заплакала и, как только поезд тронулся, не удержалась и совершила преступление: пропустила нас без билетов. До сих пор с благодарностью вспоминаю эту женщину и ее благородный поступок. Есть на свете хорошие люди. © SakuraBloom / Pikabu

Однажды я примеряла новое платье, чтобы отпраздновать годовщину своего тяжелого развода. Мой 4-летний сын посмотрел на меня и сказал: «Мне нравится твое новое платье, мама. Ты прекрасна!» Как же я обожаю этого мальчика! Сейчас ему 26, он отличный папа и все еще любит меня. © mammakatt13 / Reddit

Много лет назад, когда я шел в школу прекрасным весенним утром, я увидел пожилого мужчину, который вез свою жену в инвалидной коляске через перекресток. Когда они закончили переходить дорогу, он осторожно поправил одеяло, которое покрывало ее ноги, улыбнулся супруге, и они оба продолжили свой путь. Я вспоминаю об этом до сих пор, и у меня на глазах появляются слезы, когда я понимаю, что такая любовь и сострадание действительно существуют. © mstamato / Reddit

«Мой дедушка отработал в пожарной части 54 года. Прошлой ночью его жена, моя бабушка, проиграла свою битву с раком. Пожарные остановились, чтобы выразить свою солидарность».

Летел в Москву из Владивостока с пересадкой в Омске в 1975 году из стройотряда. Билет мне выдали, а денег при себе было рубля 2: зарплату должны были перечислить только через пару месяцев в столице. Высадили нас и сказали ждать объявления на посадку. Я трижды подходил в справочную и уточнял, не объявлен ли мой рейс. На четвертый раз спрашиваю: «Так на Москву что, задержка?» Мне говорят: «Нет, скоро посадка». Потом: «Ой, подождите, улетел ваш самолет час назад». Надо переоформить билет, да еще и неустойка с меня 25 рублей, а у меня 2 всего. Пошел по аэропорту побираться, никто деньги не дает. Поднялся я на второй этаж, присел, пригорюнился. Рядом парень лет 25 спрашивает, что случилось. Объяснил ситуацию. Он мгновенно сует руку в карман пиджака и протягивает мне несколько купюр: «Вот, возьми всё, что есть!» Я растерянно бормочу: «Запиши адрес, дай свой — я вышлю», — а он: «Не надо, я домой лечу». Я скорее за билетом. В суете не пересчитал, а там даже больше было, чем нужно! Улетел я буквально через полчаса, только багаж мой в Омске остался. Потом дослали. © animatorix / Pikabu

В тот день, когда родился мой первый сын, он несколько минут лежал с зажмуренными глазами, даже после осмотра врачей. Внезапно малыш открыл глаза, и я был первым человеком, которого он увидел в своей жизни. Это была любовь с первого взгляда. Я люблю рассказывать ему эту историю по сей день. © Darklydreamingx / Reddit

Моя мама узнала, что у нее рак легких четвертой стадии, когда мне было 2 года. Врачи сказали, что ей осталось около 6 месяцев, поэтому она постаралась прожить их так, чтобы оставить нам много удивительных воспоминаний. Несмотря на прогнозы докторов, мама продержалась еще 4 года. Однажды она разрешила нам с сестрой прогулять школу. Мы пошли в магазин, и мама купила нам все, что я и сестра выбрали. Дома мы разложили на родительской кровати огромное количество шоколадок и конфет, весь день валялись и смотрели втроем фильмы Disney. Когда мой папа пришел домой с работы, он тоже присоединился к нам. Это был последний хороший день в ее жизни, который я запомнил навсегда. © importantsphere / Reddit

Мой 5-летний сын заболел воспалением легких. Он был в больнице в течение 4 дней, и в итоге нас выписали домой со списком лекарств на $ 400. У нас в то время было туго с деньгами, на карте нашлось только $ 250. Я ездил по разным аптекам, пытаясь найти нужные препараты подешевле. В восьмой аптеке я попросил продавца проверить цену, а он вышел ко мне, протянул нужные лекарства и улыбнулся. Никогда не забуду этого парня. Я, 110-килограммовый рабочий-строитель, плакал всю дорогу домой. © randomelectrician / Reddit

«Заболел сын, назначили колоть жутко болезненный антибиотик. Ребенок стойкий у меня, а тут терпел, но не выдержал, после первого укола заплакал. И тут наш кот-злючка лег на него и обнял. Я вообще не ожидала от него такого, кот так-то не ласковый сам по себе. И пока сын не успокоился, хвостатый так и лежал».

Мои родители развелись, когда мне было 1,5 года, и мы с мамой переехали к бабушке с дедушкой. Отец поначалу меня иногда проведывал, а потом вообще перестал приезжать. В мои 2,5 года тетя, которая на тот момент тоже жила у родителей, собралась замуж за тезку моего отца. В день, когда она решила познакомить будущего мужа с родителями, в доме это активно обсуждали, мол, сегодня к нам придет Коля. И вот вечер, открывается дверь, заходит парень, и я с криком «Папочка!» прыгаю ему на руки. Видимо, в моем детском мозгу выстроилась цепочка, что раз Коля, значит, папа, а видела я отца редко и то, как он выглядит, видимо, уже не помнила. Другой бы растерялся, наверное, но он сказал: «Ну здравствуй, доча» — и начал со мной болтать. Они женаты с моей тетей уже много лет, у них 2 детей. Он танцевал со мной на выпускном, плакал на моей свадьбе, а когда у него спрашивают, сколько у него детей, он до сих пор всегда говорит, что у него еще есть старшая «доча». © IamLie / Pikabu

Мы с мамой жили в маленькой квартирке, и все мое детство я мечтал о собаке. На свой девятый день рождения я проснулся в окружении своей семьи, поющей «С днем ​​рождения», и со щенком таксы, облизывающим мое лицо. Я плакал от счастья. © cfc55 / Reddit

Веду сегодня утром сына за руку в садик. На улице дождь, так что ребенок в куртке с капюшоном, а я в кофте, потому что дождь не сильный, а я не сахарная. Спускаемся на ж/д платформу по лестнице медленно, потому что сын маленький, да и электричка только что ушла, так что никто не спешил. Краем глаза замечаю, что за нами кто-то останавливается на каждой ступеньке, будто не может обогнать. Я немного отхожу и вижу, что сзади нас идет девушка и держит надо мной зонтик! Я смутилась, поблагодарила ее и сказала, что не стоит, все хорошо. Она уточнила, уверена ли я, и, получив утвердительный ответ, пошла дальше. Вроде мелочь, а так приятно и настроение поднялось. © 2akk / Pikabu

Вчера очень долго спорила и ругалась со своей родственницей. Вернее, с очень дальней родственницей — женой двоюродного брата моего покойного бывшего мужа. Как в старину говорили, седьмая вода на киселе. Повод был не очень обычный для реалий нашего времени. Узнав, что у меня сейчас очень трудное материальное положение, она безапелляционно заявила, что будет каждый месяц давать мне некую сумму денег просто так, безвозмездно, то есть даром. Сама она молодая пенсионерка. Подрабатывает. Сказать, что живет богато, язык не повернется. Да, единственный сын хорошо устроился в Москве, помогает, но это не повод раздавать деньги (хотя сама я в хорошие времена была такая же дура). В общем, моя ругань ни к чему не привела. Она просто сказала, что я ей дорога, она любит меня и мою семью, оставила деньги и ушла. А еще пригрозила, что, если я буду скандалить, она меня побьет. Вот такие у меня замечательные родственники. Ирочка, я очень тебя люблю. И не потому, что ты решила давать мне деньги, а потому, что все 30 лет нашего знакомства ты была для меня настоящим другом. Всем добра и хороших, любящих родных. © SergeSande / Pikabu