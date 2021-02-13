15+ историй о людях, для которых учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание

Мой учитель физкультуры организовывал для нас турниры по баскетболу, волейболу и футболу, настоящие местные «олимпийские игры». Все делал самостоятельно. Просто потому, что мы жили далеко от больших городов и у нас ничего не происходило. Он был больше, чем просто учителем. © remote_peach / Reddit

В моей школе были платные обеды. К сожалению, моя семья была бедной, и бывали дни, когда у меня не было денег на то, чтобы поесть. Это заметила одна учительница. Она начала носить с собой дополнительный бутерброд и предлагала его мне каждый раз, когда я оставался без обеда. Я не ценил ее жест, когда был ребенком, и только сейчас понял, насколько доброй она была. © sk8erguysk8er / Reddit

Как-то раз на уроке мы обсуждали один рассказ. Мой одноклассник высказал свое мнение о произведении. Учитель сразу же заявил, что он неправ. На следующий день учитель сказал, что не должен был спешить с критикой. Я был впечатлен тем, что он публично признал свою ошибку. © Andreas_NYC / Reddit