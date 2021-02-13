15+ историй о людях, для которых учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание
Пользователь портала Reddit под ником ApacheAirCover решил спросить людей об учителях, которые вызывают уважение. Ему ответили сотни людей. Каждый из них вспомнил своего любимого преподавателя и поделился занимательной историей об этом человеке.
Мы в AdMe.ru прочитали все эти ответы и выбрали для вас самые интересные.
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Я учился в маленькой школе. Английский язык и литературу у меня преподавала 22-летняя учительница. Каждому ученику в его день рождения она дарила подарок: небольшой блокнот, на первых страницах которого было милое послание. Это кажется мелочью, но ее подарок и слова в нем о том, какой я молодец и насколько многого могу достичь, если буду продолжать усердно учиться, согревали мне, 13-летнему пареньку, сердце. © Voiceisaweapon / Reddit
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Когда я учился в 1-м классе, мама решила самостоятельно меня подстричь. Получилось ужасно, но пришлось идти в таком виде в школу. Там одноклассники сразу же стали смеяться над моей новой прической. Я выбежал из класса и спрятался. Меня нашел директор. Сперва он поговорил с моими одноклассниками, а потом даже купил мне колу, чтобы утешить. На следующий день директор пришел на собрание всей школы с бритой головой. Со сцены он говорил о травле. Недавно я встретил его и был уверен, что он меня не узнает. Но директор вспомнил и меня, и историю, которая произошла со стрижкой. Он был и остается моим героем. © hopgeek / Reddit
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Учитель математики несколько раз ездил в больницу, чтобы навестить ученика, который серьезно пострадал в аварии. Он поддерживал его и рассказывал о пропущенном на уроках. © Back2Bach / Reddit
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Мой учитель физкультуры организовывал для нас турниры по баскетболу, волейболу и футболу, настоящие местные «олимпийские игры». Все делал самостоятельно. Просто потому, что мы жили далеко от больших городов и у нас ничего не происходило. Он был больше, чем просто учителем. © remote_peach / Reddit
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В моей школе были платные обеды. К сожалению, моя семья была бедной, и бывали дни, когда у меня не было денег на то, чтобы поесть. Это заметила одна учительница. Она начала носить с собой дополнительный бутерброд и предлагала его мне каждый раз, когда я оставался без обеда. Я не ценил ее жест, когда был ребенком, и только сейчас понял, насколько доброй она была. © sk8erguysk8er / Reddit
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Как-то раз на уроке мы обсуждали один рассказ. Мой одноклассник высказал свое мнение о произведении. Учитель сразу же заявил, что он неправ. На следующий день учитель сказал, что не должен был спешить с критикой. Я был впечатлен тем, что он публично признал свою ошибку. © Andreas_NYC / Reddit
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Как-то в 6-м классе учитель поставил мне тройку. Я расстроился, и он спросил, какую оценку, как мне кажется, я должен был получить. Я сказал, что четверку. И учитель зачеркнул тройку и поставил мне четверку. © realrealityreally / Reddit
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У меня был учитель, который шутил над своим именем и разрешал нам есть на уроках. Благодаря нему мы действительно становились лучше. © Mom_is_watching / Reddit
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Как-то учитель в старшей школе спросил, почему я не сделал домашнее задание. Я честно ответил, что забыл. Он сказал моим одноклассникам: «Почему вы не можете не придумывать оправдания, а быть всегда такими же честными, как этот парень?» © Scratch_That_ / Reddit
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Профессор в колледже всегда опаздывал на 10 минут. Как-то во время его объяснений о том, почему он пришел позже, один из учеников сказал: «Вы спасались от Годзиллы?» — «Нет, от Мотры», — пошутил профессор. Такая незначительная ситуация, но чувство юмора — это всегда важно. © The84thWolf / Reddit
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Мой учитель математики как-то сказал: «Мне все равно, какие у вас оценки. Если вы будете усердно учиться, я сделаю все, чтобы вы сдали экзамен». Благодаря нему я сдал. © Thesorus / Reddit
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У меня был профессор, который снимал по 5 баллов за опоздание. Как-то я не мог найти его в рабочее время и заявил, что теперь будет справедливо, если он заберет эти 5 баллов у себя и отдаст их мне. Он согласился. © Straightup32 / Reddit
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Я съехал от семьи, и это было большим стрессом для меня. Я пропускал уроки, начал отставать в выполнении заданий. Тогда мой новый учитель английского сказал: «Просто делай то, что можешь». Казалось бы, простые слова. Но тогда это было именно тем, что мне помогло. © jodehleh / Reddit
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Я перешел в новую школу и еще не успел познакомиться с директором. После похорон моего отца директор, который понятия не имел, как я выгляжу, нашел меня в толпе учеников, обнял и выразил соболезнования. Его забота меня тронула. © mmjames66 / Reddit
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Моя учительница естествознания остановила урок, чтобы наказать одного ученика за издевательство над другим. Вызвала его к доске и отчитала перед всем классом. После этого хулиган больше не подходил к своей жертве. Всегда буду помнить ее поступок. © Mariospario / Reddit
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Расскажу, как мой учитель заставил нас, учеников, уважать его. Как-то мы решили его разыграть. Когда он поворачивался к доске, мы смеялись, когда смотрел на нас — замолкали. Через несколько минут учитель вышел из класса, не сказав ни слова. Через какое-то время к нам зашел заместитель директора и объяснил, что мы очень расстроили нашего учителя. Мы поняли, как облажались. Затем наш учитель вошел в класс и сказал: «Попались!» © *** / Reddit
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Вместо того чтобы кричать на учеников, которые не хотели успокоиться, мой учитель начал тихим голосом рассказывать историю о розовом слоне, который хотел стать космонавтом. Все сразу же замолчали и начали его слушать. Жаль только, что учитель так и не закончил эту историю. © Cae1us / Reddit
Расскажите о своих любимых учителях. Почему они вызывали у вас уважение?