15 фотографий, в которых вся любовь этого мира
Одна фотография порой может рассказать целую историю жизни лучше любых слов. В них эмоции просто бьют через край и каждая сражает наповал.
AdMe.ru собрал 15 таких снимков — о любви в самых разных ее проявлениях.
Актер и комик Паттон Освальт отмечает получение телевизионной премии «Эмми» спустя несколько месяцев после гибели его жены
Послание мамы пропавшему сыну
Мать слушает, как бьется сердце ее погибшего сына в груди девушки, которой оно было пересажено
Муж этой женщины уже ушел из жизни, но она все равно обедает с ним каждый день
Увидел это на брелке в машине у водителя такси
Последние минуты рядом с преданным другом
Родители этого малыша сделали его инвалидное кресло частью костюма на Хеллоуин
Мне было грустно, и я вышел на улицу немного пройтись. Когда я увидел эту картину, на душе сразу стало легче. Спасибо тебе, добрый незнакомец!
Девушка пригласила на «свидание» одинокого старика, когда узнала, что он будет один в рождественский вечер. Он пришел в своем лучшем костюме и с букетом цветов
Работник заповедника рядом с носорогом, который пал жертвой браконьеров
«Мисс Таиланд — 2015» стоит на коленях перед своей матерью, которая всю жизнь собирала мусор, чтобы вырастить ее
Записка, найденная привязанной к воздушному шарику
Утром я сидел рядом с этой парой в кафе. Этого мужчину зовут Джон, его жена Линда потеряла память и теперь заново учится читать, а он помогает ей с алфавитом. Терпение, понимание и любовь в чистом виде
Надпись на надгробном камне
Эта парочка просто очаровательна
Фото на превью reddit.com
По материалам thechive.com