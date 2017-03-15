15 фотографий, в которых вся любовь этого мира

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Одна фотография порой может рассказать целую историю жизни лучше любых слов. В них эмоции просто бьют через край и каждая сражает наповал. AdMe.ru собрал 15 таких снимков — о любви в самых разных ее проявлениях.

Актер и комик Паттон Освальт отмечает получение телевизионной премии «Эмми» спустя несколько месяцев после гибели его жены

Послание мамы пропавшему сыну

Мать слушает, как бьется сердце ее погибшего сына в груди девушки, которой оно было пересажено

Муж этой женщины уже ушел из жизни, но она все равно обедает с ним каждый день

Увидел это на брелке в машине у водителя такси

Последние минуты рядом с преданным другом

Родители этого малыша сделали его инвалидное кресло частью костюма на Хеллоуин

Мне было грустно, и я вышел на улицу немного пройтись. Когда я увидел эту картину, на душе сразу стало легче. Спасибо тебе, добрый незнакомец!

Девушка пригласила на «свидание» одинокого старика, когда узнала, что он будет один в рождественский вечер. Он пришел в своем лучшем костюме и с букетом цветов

Работник заповедника рядом с носорогом, который пал жертвой браконьеров

«Мисс Таиланд — 2015» стоит на коленях перед своей матерью, которая всю жизнь собирала мусор, чтобы вырастить ее

Записка, найденная привязанной к воздушному шарику

Утром я сидел рядом с этой парой в кафе. Этого мужчину зовут Джон, его жена Линда потеряла память и теперь заново учится читать, а он помогает ей с алфавитом. Терпение, понимание и любовь в чистом виде

Надпись на надгробном камне

Эта парочка просто очаровательна