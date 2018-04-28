15 неравнодушных людей, с которыми большая гордость жить на одной планете

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

А вы заметили, что самыми счастливыми обычно бывают не те, у кого миллионы на счетах в международных банках или личный кабинет на последнем этаже небоскреба, а те, кто привыкли внимательно относиться к ближнему и не замечают того, как много значат их поступки? Помочь пожилому человеку нарезать еду или покормить бездомных собак — вроде ничего в этом особенного. Но на самом деле такие люди обладают самым дорогим и, пожалуй, единственным ресурсом, который способен спасти наш мир. Мы говорим о неравнодушии.

AdMe.ru собрал примеры людей, которых хочется поблагодарить просто за то, что они есть.

1. «Открыл лекарство для собаки и увидел, что ветеринар сломал все таблетки пополам, чтобы мы случайно не превысили дозу»

2. «Я работаю на заводе, и мои старые ботинки ужасно натирали ноги. 2 парня, которые знают меня всего 2 недели, принесли мне новую обувь и сказали, что без боли в ногах я смогу лучше позаботиться о своей семье»

3. Мужчина учит всех желающих математике и физике

4. «Пока я отсутствовал, птицы свили гнездо на моем велосипеде. Я пересел на автобус и не буду трогать велосипед, пока птицы в нем нуждаются»

5. «В моем местном супермаркете детей угощают фруктами бесплатно»

«Привет, дети! Угощайтесь здоровыми вкусняшками, пока ходите по магазинам. Возьмите яблоко, банан или мандарин».

6. Пожилой мужчина сказал официантке, что у него плохо работают руки. Не раздумывая, официантка взяла его тарелку и нарезала ветчину

7. У мальчика начался приступ астмы во время полета. Врач на борту самолета изготовил ингалятор и спас ребенку жизнь

8. «Кто-то в моем районе сделал мини-библиотеку и даже поставил стул, чтобы дети могли дотянуться до книг»

9. В Стамбуле люди укрыли бездомных собак пледами, чтобы те не замерзли ночью

10. Мужчина сыграл на скрипке, чтобы ребенок перестал плакать

11. «Мои бабушка и дедушка спасают кита, который выбросился на берег»

12. «Таксист спросил меня, может ли он остановиться на секунду. Он вышел из машины, чтобы покормить бездомных собак»

Hoy iba en un taxi, y el conductor me preguntó: ¿Puedo parar un segundo?, es que compré una comidita para esos perritos. Casi muero de amor, se necesitan mas personas así en el mundo! pic.twitter.com/HMKFKWKANN — 🦎 (@MariaAntonia_69) April 15, 2018

13. Кто-то сделал дом для котят. Внутри лежат пледы и стоят миски

14. Бездомный человек спас щенка и нашел для него семью

15. Разработчик игры изменил интерфейс ради игрока с инвалидностью

Разговор, который состоялся между игроком и разработчиком в комментариях: Игрок: «Вы добавите перемещение как в старых играх — с помощью кликов мышью по стрелкам?» Разработчик: «Нет, у нас нет стрелок на экране. Можно поинтересоваться, почему вы задали этот вопрос? Мне интересно, потому что я не знаю никого, кто играл бы по этим стрелкам в старых играх». Игрок: «Я инвалид и использую стилус для рта, чтобы набирать текст, так проще для меня. Но я не могу дождаться, когда смогу поиграть, поэтому научусь играть и по-вашему». Разработчик: «Я не вижу причин, почему нельзя добавить стрелки на экран, поэтому я сейчас сделал их для вас. Вы можете включить их в меню настроек. Надеюсь, вам понравится игра!» Игрок: «Вы серьезно? Это очень круто! Еще раз спасибо, не могу дождаться, когда смогу поиграть».

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане Парижа или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту, — напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».