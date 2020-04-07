15+ фото животных, на которые надо смотреть вместо приема антидепрессантов

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Когда все плохо, нет настроения, а жизнь — боль, ничто так не успокаивает, как братья наши меньшие. И это не только кошки с собаками: цыплята, оказывается, то еще лекарство от меланхолии (но об этом — в конце статьи). Так что отключите новости, устройтесь поудобнее и принимайте нашу статью по чайной ложке вместо успокоительного.

AdMe.ru обожает любых представителей фауны — пушистых и не очень, в перьях и чешуе, ведь главное, что их объединяет, — невероятная мимимишность.

И хороший мальчик может устать

Котик — летучая мышь

Собака моего соседа обожает здороваться таким образом

«Эти геккон и хамелеон выглядят как самая очаровательная парочка старичков»

Мимими

«У меня на заднем дворе родилась дикая кошка»

К — комбо

«Вот мой кот Призрак,он крепко спит, очень громко храпя и пуская слюни. Он мой лучший мальчик»

Эти глаза

С днем рождения, красавчик!

«Познакомьтесь с моим лучшим другом Клаусом»

«Очень счастливый песик»

Лизь!

Так вот где начинается радуга!

Кажется, этот песик знает, что вы делали прошлым летом

«Щенок находит самых пушистых собак и спит на них»

Какой милый джентльмен

У каждого есть такой друг

«Да благословит Бог того, кто сделал эту фотографию»

На это можно смотреть бесконечно