15+ фото животных, на которые надо смотреть вместо приема антидепрессантов
Когда все плохо, нет настроения, а жизнь — боль, ничто так не успокаивает, как братья наши меньшие. И это не только кошки с собаками: цыплята, оказывается, то еще лекарство от меланхолии (но об этом — в конце статьи). Так что отключите новости, устройтесь поудобнее и принимайте нашу статью по чайной ложке вместо успокоительного.
AdMe.ru обожает любых представителей фауны — пушистых и не очень, в перьях и чешуе, ведь главное, что их объединяет, — невероятная мимимишность.
И хороший мальчик может устать
Котик — летучая мышь
Собака моего соседа обожает здороваться таким образом
«Эти геккон и хамелеон выглядят как самая очаровательная парочка старичков»
Мимими
«У меня на заднем дворе родилась дикая кошка»
К — комбо
«Вот мой кот Призрак,он крепко спит, очень громко храпя и пуская слюни. Он мой лучший мальчик»
Эти глаза
С днем рождения, красавчик!
«Познакомьтесь с моим лучшим другом Клаусом»
«Очень счастливый песик»
Лизь!
Так вот где начинается радуга!
Кажется, этот песик знает, что вы делали прошлым летом
«Щенок находит самых пушистых собак и спит на них»
Какой милый джентльмен
У каждого есть такой друг
«Да благословит Бог того, кто сделал эту фотографию»
На это можно смотреть бесконечно
Поделитесь с нами фото ваших четвероногих друзей! Уверены, они все невероятно обаятельны.