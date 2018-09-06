15+ фото, взглянув на которые вы забудете, что такое осенняя хандра
Один японский исследователь сделал вывод, что просмотр фотографий животных не только улучшает настроение, но и повышает производительность человека. Поэтому мы считаем, что милые снимки с животными и людьми нужно смотреть чаще, чтобы как можно больше дней были наполнены радостью и продуктивностью.
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