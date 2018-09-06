15+ фото, взглянув на которые вы забудете, что такое осенняя хандра

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Один японский исследователь сделал вывод, что просмотр фотографий животных не только улучшает настроение, но и повышает производительность человека. Поэтому мы считаем, что милые снимки с животными и людьми нужно смотреть чаще, чтобы как можно больше дней были наполнены радостью и продуктивностью.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на эту подборку, которая вызовет только положительные эмоции. А если ваш начальник застанет вас за просмотром — скажите, что вы повышаете свою работоспособность.

Вы видели еще более милого козленка, чем этот?

А вы так же радуетесь своей новой стрижке?

Очень важный ритуал — сказка перед сном

Наконец-то я вылупился!

Собака, которая в конце концов попала в хорошую семью и перестала бояться

Даже медведям нужны объятия

Глаза, которые смотрят прямо в душу

Абсолютное счастье

Самый счастливый ягненок на свете

Неважно как и где, главное — вместе!

Так выглядит настоящая любовь

Просто обнимите

Правда похожи?

Просто милый маленький крабик

К новым знаниям готов!

Под надежным крылом

Когда разрешили есть с общего стола