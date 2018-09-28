15 фото о том, какие чувства порой прячутся за суровостью мужчин

Бытует мнение, что мужские эмоции — явление очень редкое. Нашей фотоподборкой мы хотим доказать, что это не так. На самом деле даже самые брутальные мужчины могут быть чувствительными, нежными и заботливыми, но при этом всегда оставаться такими же уверенными в себе, ответственными и решительными.

AdMe.ru не может скрывать от вас эти фото — в них вся гамма искренних чувств мужчин.

«Мой брат поругался с собакой своей девушки»

Радость от подарка ученика

Как выглядит совместный отдых суровых мужчин

Настоящая мужская забота

Когда в одно время на всех накатила усталость

Эмоции отца, когда сын забил свой первый гол

Фотограф поймал момент, когда жених снимал на телефон танец невесты с папой

94-летний дедушка впервые увидел 2-месячного внука

Мужчина-волонтер регулярно приходит в местный приют для кошек и дарит свое внимание каждому животному

Эмоции от свадебной клятвы

Мужчина обнимает козленка, которого нашел во время работы

Отец расплакался, когда объявлял своего сына и его невесту мужем и женой

Мужчина помогает бродячей кошке пить из фонтанчика

Счастливые глаза папы, когда ребенок уснул

Когда телефон начинает виснуть в неподходящий момент

А вас тронули эти милые фото?

Фото на превью Lena100176aaa / pikabu

7 На склад!
20 Комментарии
  • 28 сентября 2018
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