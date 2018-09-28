15 фото о том, какие чувства порой прячутся за суровостью мужчин
Бытует мнение, что мужские эмоции — явление очень редкое. Нашей фотоподборкой мы хотим доказать, что это не так. На самом деле даже самые брутальные мужчины могут быть чувствительными, нежными и заботливыми, но при этом всегда оставаться такими же уверенными в себе, ответственными и решительными.
AdMe.ru не может скрывать от вас эти фото — в них вся гамма искренних чувств мужчин.
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94-летний дедушка впервые увидел 2-месячного внука
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Эмоции от свадебной клятвы
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Мужчина помогает бродячей кошке пить из фонтанчика
Счастливые глаза папы, когда ребенок уснул
Когда телефон начинает виснуть в неподходящий момент
А вас тронули эти милые фото?
Фото на превью Lena100176aaa / pikabu