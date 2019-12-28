15+ доказательств того, что этот год был полон любви и доброты

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В конце года всегда хочется вспомнить что-то приятное и хорошее, подвести итоги и убедиться, что это были хорошие 365 дней. На самом деле, если оглянуться вокруг, становится ясно, что во всем мире есть множество людей, которые стремятся сделать лучше не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Они делают искренние и бескорыстные поступки, помогают людям и животным просто потому, что могут.

Мы в AdMe.ru верим, что добрых людей в этом мире гораздо больше, важно лишь уметь замечать хорошие поступки и стараться делать их самим.

1. Медсестра украсила свои волосы, чтобы поднять настроение пациентам к Рождеству

2. Вся группа из детского сада пришла поддержать мальчика в суде, где решался вопрос об его усыновлении

3. Сосед своими руками украсил холл у лифта и коридор между квартирами гипсовыми барельефами. Просто так

4. Эту собаку зовут Пятачок, она слепая и глухая, но помогает детям преодолевать их страхи

Щенок по имени Пиглет (Пятачок) — помесь таксы и чихуахуа — родился слепым и глухим, но это не помешало ему стать настоящей звездой. Попав в добрые руки, он стал своего рода символом силы и мужества. Это произошло после того, как учительница начальных классов в Массачусетсе рассказала своему классу историю этого щенка и доказала, что позитивный настрой Пиглета помог ему преодолеть трудности. История так понравилась школьникам, что теперь они используют Пятачка в качестве ролевой модели для поведения.

5. Парень помог человеку восстановить документы и дал шанс на новую жизнь

Я живу в Москве. Однажды около моего подъезда стал появляться мужичок — с виду аккуратный и чистый, но было понятно сразу, что бездомный. Как-то мы разговорились, он сказал, что зовут его Никита, он остался без жилья и без документов. Родственников нет, ночует в подъезде, потому что без паспорта не может снять даже койко-место. Мне стало жалко этого мужика, и я решил ему просто от души помочь. Я отдал ему свой старый сенсорный телефон, чтобы он в интернете хоть черновую работу какую-то нашел, помог с восстановлением документов. Но в один момент он пропал с радаров. Не то чтобы меня это разочаровало: я просто надеялся, что мои усилия не были напрасны и он не потеряется в этой жизни. А итог этой истории таков. С Никитой я виделся вчера, он сам мне позвонил. Мы сидели в его небольшой съемной квартире, он работает вахтами на Ямале сварщиком и берет подработки в Москве, неплохо зарабатывает и дышит полной грудью. © zloybublik / Пикабу

6. Каждый раз, когда футболист Деандре Хопкинс забивает гол, он находит на трибуне свою маму и дает ей потрогать мяч. Его мама потеряла зрение 17 лет назад

Мама Деандре, Сабрина Гринли, всегда приходит на домашние матчи команды Houston Texans и сидит на одном и том же месте. Она потеряла зрение, когда ее сын был ребенком, но Сабрина не сдалась и в одиночестве воспитала 4 детей. Сейчас Деандре — успешный спортсмен, и он очень предан своей маме.

7. Парни мечтали о собаке, но хозяин квартиры запрещал заводить животных. На помощь пришел сосед, который разрешил им видеться со своей собакой

Четверо молодых ребят-инженеров увидели из окна, как сосед выгуливает свою собаку, и написали ему письмо с просьбой разрешить им иногда гулять с ней и присматривать, когда хозяин будет занят. Ответ соседа был прекрасным: он написал парням письмо от лица собаки.

«Дорогие ребята! Получить ваше письмо было так же приятно, как получить вкусняшку. Я помесь лабрадора и овчарки, мне 2 года и 4 месяца. Я очень дружелюбная и была бы рада подружиться с вами. Но должна предупредить, что платить за мою дружбу нужно 5 бросками мячика в день и почесыванием пузика тогда, когда мне этого захочется. Наша семья понимает, что сегодня сложно снять жилье у хозяев, которые не имеют ничего против домашних животных. Я готова играть с вами тогда, когда вам этого захочется. Вот номер WhatsApp, чтобы мы могли договориться о встрече. C нетерпением жду возможности облизать вас! Стиви Тикс».

8. В Японии открыли «госпиталь» для плюшевых игрушек

Жителям Японии стало жаль игрушки, которые пришли в негодность, поэтому неравнодушные люди открыли специальную мастерскую, куда люди могут принести своих плюшевых друзей для реставрации. Причем это не просто скучная мастерская — на сайте «госпиталя» можно увидеть, что каждый плюшевый пациент получает необходимую помощь от «врачей» и «медсестер».

9. Девушка просто поздоровалась со своим пожилым соседом, и этого оказалось достаточно

Года 2 назад по дороге на работу я каждый день начала встречать старичка, который прогуливался с палочкой. Вскоре я поздоровалась с ним. Он обрадовался и ответил, что хотел сам начать здороваться, но не хотел навязываться. Ему 79 лет. Жена умерла, он пережил сердечный приступ, и врачи рекомендовали ему чаще гулять. Дедок остался один, стало ему совсем одиноко и грустно. Дети далеко, звонят каждый день, но это же не то. Живого общения почти не было. А на прогулке то одного знакомого встретит, то второго. Теперь вот я добавилась. Жить стало интереснее. И если поначалу он гулял с палочкой и один, то теперь он гуляет с 2 такими же старичками и без палочки. Походка стала бодрее, да и дедушка стал даже как-то моложе выглядеть. Сегодня мы опять встретились, и он радостно доложил, что к их команде завтра добавятся 2 бабушки. © Wirus74 / Pikabu

10. Фермер написал трогательное объявление о том, что его утка, оставшаяся без пары, ищет друга. Сейчас у утки множество друзей

Житель штата Мэн Крис Моррис написал такое объявление: «Одинокая уточка ищет друга. Партнер недавно умер. Только серьезные предложения». Дело в том, что недавно рысь утащила у него 2 уток, и теперь оставшаяся в живых уточка очень скучает по своему другу. Объявлением поделились многие люди, и вскоре Крису пришел ответ от владелицы соседней фермы, которая уверила, что у них наверняка найдется подходящий друг для его питомицы.

11. «2 часа работы и 4 пакета с мусором. Теперь парк около моего дома чистый»

12. Девушка еженедельно бесплатно готовит обеды для бездомных и нуждающихся

Петербурженка Екатерина готовит бесплатные обеды на своей кухне и отдает их в благотворительную организацию, которая помогает бездомным людям. Часть продуктов она покупает, а часть ей отдают бесплатно в магазинах и овощных лавках. Помимо обедов Екатерина также собирает теплую одежду. Девушка говорит, что помогает людям просто потому, что может.

13. Пара взяла себе сразу 2 котов, которых оставили в ящике супермаркета. Рыжих братьев назвали Эд и Ширан

14. Волонтеры по всему миру шьют специальные варежки для коал, которые пострадали от лесных пожаров

Зоозащитная организация на своей странице в Facebook разместили выкройки, по которым каждый желающий может сшить варежки для коал, которые обожгли лапы во время пожара. Чтобы оградить коал от инфекции и скорее восстановить кожный покров, нужно надевать на лапки специальные варежки крохотного размера из фланели или из чистого хлопка. На призыв откликнулись люди со всего мира.

15. Маленькая девочка укрыла кошку листьями, чтобы животное не простудилось

16. Учитель подарил своим ученикам сертификат «антидвойка». С помощью него можно либо отменить плохую оценку, либо повысить на 1 балл

17. Добрые люди приютили и вылечили больную кошку, которая весила 1,7 кг. Сейчас Лиська здорова и весит 4 кг

18. Зоозащитники спасли истощенного песца с меховой фермы и вылечили его. Его назвали Мачек, и теперь он живет у одного из своих спасателей

19. В Южной Корее открыли детский сад для собак, где специалисты заботятся о щенках, пока их хозяева на работе

Бонус: тигренок, которого отвергла мать, нашел лучшего друга

Может быть, вы тоже знаете добрые истории, которые впечатлили вас в этом году?