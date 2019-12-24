15 добрых снимков, которые доказывают, что мы не зря верим в новогодние чудеса

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Иногда кажется, что верить в чудо наивно, а хорошие и добрые дела тонут в море эгоистичных поступков окружающих. Но потом мы вдруг читаем о том, как компания друзей оставляет официантке огромные чаевые, как вместо новогоднего корпоратива люди платят за пандус для парня в инвалидном кресле, а незнакомец оплачивает коммунальные счета бедных семей, и чувствуем, что мир не без добрых людей, а чудеса совершаются собственными руками.

AdMe.ru надеется, что эти снимки вдохновят вас совершить маленькое чудо для кого-то, кто в нем нуждается.

1. «Мы с друзьями собрались в кафе, и каждый принес $ 100. $ 200 мы отдали за еду, а остальное — официантке. Она сказала, что мы вернули ей веру в человечество. Мы называем эту ежегодную традицию «Санта-шок».

2. Одинокий мужчина каждый год в Рождество бесплатно рисует героев мультиков и дарит детям

«Привет, меня зовут Билл. У меня нет семьи, друзей, даже девушки. Я один в этом мире. Каждый год по традиции я прихожу сюда, чтобы вызывать улыбки на детских лицах. Я рисую героев мультиков и пишу под ними имена детей. Потому что мне нравится это делать. Все рисунки бесплатны, но если вы пожертвуете $ 3 или больше, я смогу купить больше бумаги и маркеров и сделать счастливыми больше детей. С Рождеством!»

3. Компания из Уфы отказалась от новогоднего корпоратива и помогла инвалиду выплатить кредит за пандус. Своего названия фирма просила не раскрывать

4. 93-летний игрушечный мастер сделал 300 деревянных пожарных машинок для детей к Рождеству

5. «Моя девушка проходила химиотерапию вместе с Санта-Клаусом, который тоже получал свою дозу. Он борется за жизнь, но все же приносит радость окружающим людям»

6. Брат моей девушки — аутист, он никогда не говорил со мной. После того как мы провели 3 часа, собирая пазл, я попросил его помочь украсить елку. Я с бородой"

7. Эта 89-летняя женщина каждый год приносит в местный приют сумку с шапками, которые она вяжет с января по декабрь

8. «Я шепнула, что мой сын аутист, он слеп и он обожает Санта-Клауса. Санта тут же опустился перед ним на пол, дал потрогать свое лицо и бороду. Они болтали и играли вместе. Это и есть настоящее волшебство»

9. «Мама работает в начальной школе в бедном районе. Сегодня кто-то анонимно привез туда шапки, перчатки, обувь. Для некоторых из этих детей это многое значит»

10. Мужчина, который однажды провел Рождество с отключенным отоплением, оплатил коммунальные счета 36 семей, которым угрожало отключение за неуплату

11. «Мой сосед опубликовал в группе нашего района в соцсетях объявление о том, что купил 5 елок, и предложил забрать их тем, кто испытывает финансовые сложности»

12. Семья оставила перед домом коробку с угощением для курьеров, которые доставляют заказанные к Рождеству подарки

«Для служб доставки UPS, FedEx, USPS и Amazon. Спасибо вам за то, что делаете наш рождественский шопинг проще! Пожалуйста, угощайтесь. С Рождеством!»

13. «Я потерял телефон в Японии. Его нашли и прислали мне его с такой милой запиской, что я почти плачу»

«С Рождеством! Я вернулся! Так рад быть дома».

14. «Незнакомец дал мне этот конверт, и это самая милая вещь, которую кто-либо делал для меня»

«Надеюсь, что этот случайный акт рождественской доброты сделает твой день ярче. С Рождеством!»

15. В 2019 году «Секретный Санта», который решил не называть своего имени, раздал нуждающимся семьям $ 500 тыс. Например, Шейну, у которого 4 детей и больная жена, подарили $ 15 тыс.

А с вами случались чудеса под Новый год?