15+ человек, которые доказали, что доброта — это настоящий спасательный круг в нашей непростой жизни

Говорят, доброе отношение ничего не стоит, зато ценится дороже золота. Но мы, кажется, уже слегка отвыкли о того, что нам могут сделать что-то хорошее просто так. Поэтому каждый раз сильно удивляемся, а потом спешим рассказать об этом всему миру.

Мы в AdMe.ru искренне гордимся поступками героев этой подборки. И между прочим, тут есть не только фото, но и несколько полноценных историй, которые вы найдете в бонусе к статье.

«Внучка недавно преподнесла сюрприз. Я даже впал в ступор и не знал, как реагировать»

«Возвращаюсь с работы и слышу: „Дед, поехали!“ Оказалось, что ей нужно было вот такие объявления развесить. Штук 5 по городу расклеили».

«В жару один из соседей начал оставлять воду для наших собак»

«Мой брат собирает осколки на детской площадке, чтобы его полуторагодовалый племянник и все остальные дети были в безопасности»

«Мне пришло вот такое письмо. Приятно!»

«Наш джип сломался в поездке. Его нам починили прямо на дороге: просто остановились 4 случайные машины, и водители вытащили нужные инструменты»

Ничего особенного — просто пандусы для утят

«Эта женщина каждое утро ходит по нашему району и подкармливает беспризорных кошек»

Надпись гласит: «Этот щит защищает гнездо черепахи от хищников. Просьба не беспокоить ее»

Человек, который скосил траву на этом газоне, специально оставил цветы для пчел

«У нас жуткая жара. Цены на подержанные кондиционеры стартуют от $ 1 000. А наши соседи просто подарили нам свои старые установки климат-контроля»

«Неделю назад на работу прибился этот песель. Я задалась целью найти ему хозяев, и вот уже 3 дня как он домашний. Теперь этот нос тоже целуют»

В этом магазине поставили кувшин с ледяной водой и стаканчики для всех, кто захочет попить

«Я увидел это в Лос-Анджелесе. Приятно видеть, как соседи заботятся друг о друге. Вы оставляете то, что можете, и берете то, что вам нужно»

«Я мечтал о хорошем велосипеде, но не мог себе его позволить. Но недавно мне бесплатно достался шоссейный байк 1976 года выпуска. Спасибо добрым людям!»

«В выходной мы с моим лучшим другом убрали кучу мусора»

«Я повесила на заборе полку и постоянно клала туда небольшие бесплатные букеты. Люди стали оставлять мне подарки за них — сладости, открытки и даже свои картины»

«Стою жду свой автобус. И тут одна бабушка сует мне это в руки. Потом говорит, что купила 4 штуки и не съест их все, улыбается и уходит. Эта встреча сделала мой день лучше»

Бонус: 3 истории, к которым не нашлось фото, но от этого они не стали менее добрыми

Иду в магазин. После наших забайкальских дождей всюду грязь и лужи. Потихоньку пробираюсь и вижу, как в одной луже ребятня набирает в бутылки воду. Я в непонятках кричу: «Ребята, вы ее только не пейте!» А они: «Мы же не себе! Там елочка. Она тоже хочет пить!» © CrazyFoggyHH / Pikabu

© CrazyFoggyHH / Pikabu Несколько дней назад позвонила покупательница и сказала, что случайно оставила в пакете 2 пары очков и выбросила в мусорку перед нашим магазином. Я надела перчатки и выудила их. Надо сказать, что эти баки регулярно чистятся, и если бы я чуть-чуть опоздала и не нашла очки, они, вероятно, исчезли бы навсегда. Их владелица пришла сегодня, поблагодарила меня и дала $ 50 на чай. © gunslingergirl19 / Reddit

Оставил фотик на скамейке еще в апреле 2021-го. Думал, что все, потерялся. Перед майскими праздниками сестре моей жены приходит сообщение, что найден фотоаппарат. Я позвонил по оставленному номеру. И таки да, это была наша пропажа. Оказывается, семья из Москвы нас долго искала и в итоге по Face ID нашла сестру жены в социальных сетях. Большое спасибо Владимиру и его семье! Они еще и от вознаграждения категорически отказались. А я вновь начал верить в людей. Мне очень дороги фотки, которые были на SD-карте, многие из них я не успел перенести на комп. © ZentnerHaken / Pikabu