15+ добряков, которые не согласны с фразой «человек человеку волк»
В детстве и деревья были большими, и люди были добрее. По крайней мере, многим из нас кажется именно так. Но когда мы становимся взрослыми, то понимаем, что все в основном думают только о себе и своих близких. Поэтому мы так искренне удивляемся бескорыстным поступкам окружающих, которые способны совершить крошечное чудо для абсолютно незнакомых людей.
Мы в AdMe.ru дали себе обещание, что будем следовать примеру героев этих историй и попробуем сделать наш мир чуточку светлее.
- Километровая очередь в магазине. Один пожилой мужчина попросил пропустить его с одной коробкой шоколадных конфет. Он очень спешил к своему внуку-первоклашке. Я его пропустила, а он у кассы стал брать киндер-сюрпризы, постоянно оглядываясь назад. Расплатившись за покупку, он вручил по киндеру мне и всем стоявшим в очереди девушкам, благодаря за доброту и понимание. © Подслушано / Ideer
- Я обронил свое обручальное кольцо на парковке. Это была ситуация из серии «снял, положил на колени, забыл, а потом встал и оно упало на землю». Я дал объявление о пропаже, и со мной быстро связался человек, который нашел это кольцо. Я был так благодарен! © MarshalltheBear / Reddit
- Всякий раз, когда ко мне приходит почтальон или курьер, я предлагаю им воду. Для меня это обычное дело, ведь я с детства видел, как моя мать делает то же самое. Однажды мою посылку доставил почтальон, мокрый от пота, потому что в тот день стояла изнуряющая жара. Я бросился к кулеру и налил ему попить. Он выпил все одним глотком, а потом сказал очень приятные слова: «Никто не предлагает нам воду. Спасибо большое тебе, сынок». © Jayant Shilanjan Mundhra / Quora
- Сижу вчера на работе обедаю, в окно смотрю. На улице дворники снег чистят. И вдруг зацепился глаз за одного: он непонятно зачем у чьей-то машины задержался. Думаю: «И чего ему там надо?» А он отходит в сторону, и я вижу, что на капоте по снегу сердечко нарисовано. Сначала я решил, что парень, может быть, подкатывает к кому-то. Но потом смотрю на соседние машины, а на них тоже сердечки. Вот такой милый сюрприз ждал водителей после работы. © Mimilio / Pikabu
- Мы с семьей гуляли по парку и зашли погреться в кафе рядом с катком. К столику, за которым мы сидели, подошел улыбающийся парень и спросил: «Вы собрались на каток?» А потом он дал нам абонемент на 10 бесплатных посещений и сразу ушел. Мы даже не успели спросить, зачем ему это. Ведь он мог продать абонемент или подарить его родственникам или друзьям, но предпочел отдать его людям, которых видит в первый раз. Спасибо еще раз тебе, незнакомец, надеюсь, добро вернется тебе десятикратно. © paranews / Pikabu
- Несколько лет назад я уронила бумажник на парковке у торгового центра. На следующий день человек, который нашел мою пропажу, доставил ее мне на дом. Теперь я жду своего шанса сделать то же самое! Около года назад я нашла кошелек в том же торговом центре, но его потерял бельгийский турист, поэтому, к сожалению, я не смогла вернуть потерю лично в руки. Мне пришлось отдать этот кошелек в бюро находок. © rentaldilemma / Reddit
- Нашли телефон. Позвонили с него, а там сразу наезд: «Вы деньги вымогаете». Но когда поняли, что просто хотим вернуть, то сразу тон сменился. Встретились, отдали им телефон, а нам вручили корзинку с фруктами. Приходим домой, а под фруктами лежит конверт с ₽ 10 тыс. Вот честно, знали бы, где эти люди живут, отдали бы им деньги. Стоимость телефона тысяч 7 была. © 197316 / Pikabu
- Несколько дней назад я зашла в супермаркет и наткнулась на невысокую пожилую женщину, которая пыталась дотянуться до чего-то на верхней полке. В итоге мы вместе прошлись по магазину и я помогла ей достать нужные продукты с верхних полок. Потом я донесла эти покупки до машины, убедилась, что моя подопечная пристегнулась, и пожелала ей хорошего дня. © Rae Libonati / Quora
- Живу в частном секторе, неподалеку есть дачный поселок. Как-то я гуляла с ребенком и стала свидетелем милой сцены. Навстречу мне шла пожилая пара, видно с дачи: он с рюкзаком, она с пакетами. И тут возле них остановился таксист и предложил их подвезти. Они сначала опешили и спросили, с чего вдруг такая доброта, на что водитель ответил: «Я просто еду с работы в город, тут был последний заезд». Счастливые старички прыгнули в машину. С моего лица тоже долго не сходила улыбка. © Подслушано / Ideer
- На днях мой ребенок оставил открытой дверь нашей машины. И мы ушли в кафе, даже не заметив этого. Когда мы вернулись, к нам подошла незнакомая женщина и сказала, что дверь была не заперта, а она все это время наблюдала за нашей машиной, чтобы в нее никто не залез. © JoNightshade / Reddit
- Я выбрала платье. Оно оказалось последним таким в магазине. Собралась идти на кассу, а передо мной встала девочка лет 14–16 и начала умолять не покупать, мол, она на него копила, чтобы на день рождения надеть. Ну что, пожалела я ее и оставила платье ей. Чувствую себя как настоящая «мисс доброта». © Подслушано / Ideer
- Ехал как-то вечером в автобусе в час пик. У окна передо мной стоял мальчик детсадовского возраста, а рядом с ним — его мама. Мальчик ковырял лед на стекле, а потом повернулся, глянул на меня, нарисовал прямо на окне поле для игры в крестики-нолики и поставил крестик в ожидании игры. Мы сыграли несколько раз, а потом он мне сунул конфету, а я ему — леденец с медом и лимоном. Его мама заметила нашу движуху и улыбнулась. © pikabushnyk / Pikabu
- Я помог 79-летнему знакомому, который любит смотреть ролики на YouTube. Теперь он может войти в систему на всех своих устройствах с одним логином и паролем. Сначала он даже не мог поверить, что это было так просто. © Christine Leov-Lealand / Quora
- Было нам лет по 10. В жаркий летний день мы катались на великах. Устав и изрядно запыхавшись, мы решили сесть в тень около магазина. Денег у нас с собой не было, а так хотелось чего-то холодного. И тут я произношу: «Сейчас бы мороженого». На этой ноте к магазину подъезжает огромная машина с поставщиками, оттуда выходит мужчина с несколькими упаковками и отдает их нам. Оказалось, что он слышал наш разговор и не смог устоять. © Подслушано / Ideer
- Я вчера утром был в местном McDonald’s и предложил молодой паре поменяться со мной столиками. Дело в том, что у них на руках был маленький ребенок, а кондиционер рядом с местом, где они сидели, работал на полную катушку. Я не боюсь простуды, а вот малыш запросто мог заболеть. © Robert Charles Lee / Quora
- 6–7 лет назад я работал в ресторане. Один из посетителей заказал еду навынос, а затем оставил $ 700 наличными прямо перед кассой. Минут через 5 он вернулся, будучи в легкой панике, и спросил, не забывал ли он тут денег. Я сказал ему «да» и вернул всю сумму к его огромному облегчению. Этот парень сказал, что недавно начал принимать новое лекарство и теперь страдает от легкой рассеянности. А потом он оставил мне целых $ 50 на чай. Было приятно. © ProfYoloForgetful / Reddit
А вы верите, что помощь людям может сделать наш мир лучше? Или считаете, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным?
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