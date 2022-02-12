15+ добряков, которые не согласны с фразой «человек человеку волк»

В детстве и деревья были большими, и люди были добрее. По крайней мере, многим из нас кажется именно так. Но когда мы становимся взрослыми, то понимаем, что все в основном думают только о себе и своих близких. Поэтому мы так искренне удивляемся бескорыстным поступкам окружающих, которые способны совершить крошечное чудо для абсолютно незнакомых людей.