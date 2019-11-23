15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

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Традиционные сказки приучили не одно поколение девочек к тому, что эталонный мужчина — это тот, который в час беды прискачет верхом на коне и спасет их. И мечты о встрече с этим прекрасным принцем не покидают многих представительниц женского пола даже в сознательном возрасте. Однако кому нужен вымышленный герой литературных произведений, когда в реальной жизни есть свои герои.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 15 девушек, которые не стали дожидаться принца на белом коне и сорвали куш.

1. «Мой парень на прошлой неделе сказал: „У меня заусеница, пойдем на маникюр“. Я удивилась, конечно, но возникать не стала. Вот почему он меня туда потащил!»

© sydluvschicken / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

2. «Моей лучшей подруге изменил ее парень, и мой молодой человек подарил ей букет, чтобы показать, что она достойна лучшего. Если я ему важна, ему должны быть важны и мои друзья»

© abii_gibson / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

«Когда парень твоей лучшей подруги покупает тебе цветы».

3. Вы тоже думали, что такое бывает только в фильмах?

© luckyzainaa / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

4. «Он сказал: „Давай ненадолго заскочим в супермаркет, мне нужно кое-что прихватить“»

© jazzy__cakes / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

5. «Устроил мне свидание дома, пока дети спят»

© dtrist_ / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

6. Должно быть, это было невероятно милое зрелище

© cassygoble / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

7. «Мой парень в прямом смысле написал для меня книгу о нашей истории любви. Я рыдаю»

© kelseymaize / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

«Сказка о двух влюбленных».

8. «Сделал толстовку для своей девушки, потому что я просто без ума от нее»

© thaeio / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

9. Мы имеем дело с неординарной личностью

© veryann0yed / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

10. «Мой парень поздравил меня с поступлением на первую работу»

© yasssinaz / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

11. «Вот что мой парень подарил мне на нашу годовщину»

© sammiteeooh / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

«Ты мое все».

12. Все всегда предельно просто

© lydster32 / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

13. «Весь прошлый год мой парень фотографировал меня на каждом нашем свидании. И я не понимала, для чего он это делает, пока сегодня на нашу годовщину не получила эту книгу»

© magsster / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

14. «Мой молодой человек, с которым мы уже 8 лет вместе, прилетел, чтобы сделать мне предложение в моем самом любимом месте»

© averyelicam / Reddit  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

15. «Каждый раз, когда я делаю маникюр, мой молодой человек покупает цветы в тон моих ногтей»

© jesssicaaao / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

Бонус: «Я устала смотреть, как чужие парни приглашают своих девушек на свидания, поэтому вот вам фото пикника, на который меня позвал мой песик»

© vladyhh / Twitter  

15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

Какой самый романтический поступок совершали ради вас? И как, по-вашему, сегодня выглядит эталонный мужчина?

Фото на превью sydluvschicken / Twitter

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