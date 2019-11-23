15 девушек, которые нашли себе кого-то покруче принца на белом коне

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Традиционные сказки приучили не одно поколение девочек к тому, что эталонный мужчина — это тот, который в час беды прискачет верхом на коне и спасет их. И мечты о встрече с этим прекрасным принцем не покидают многих представительниц женского пола даже в сознательном возрасте. Однако кому нужен вымышленный герой литературных произведений, когда в реальной жизни есть свои герои.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 15 девушек, которые не стали дожидаться принца на белом коне и сорвали куш.

1. «Мой парень на прошлой неделе сказал: „У меня заусеница, пойдем на маникюр“. Я удивилась, конечно, но возникать не стала. Вот почему он меня туда потащил!»

2. «Моей лучшей подруге изменил ее парень, и мой молодой человек подарил ей букет, чтобы показать, что она достойна лучшего. Если я ему важна, ему должны быть важны и мои друзья»

«Когда парень твоей лучшей подруги покупает тебе цветы».

3. Вы тоже думали, что такое бывает только в фильмах?

4. «Он сказал: „Давай ненадолго заскочим в супермаркет, мне нужно кое-что прихватить“»

5. «Устроил мне свидание дома, пока дети спят»

6. Должно быть, это было невероятно милое зрелище

7. «Мой парень в прямом смысле написал для меня книгу о нашей истории любви. Я рыдаю»

«Сказка о двух влюбленных».

8. «Сделал толстовку для своей девушки, потому что я просто без ума от нее»

9. Мы имеем дело с неординарной личностью

10. «Мой парень поздравил меня с поступлением на первую работу»

11. «Вот что мой парень подарил мне на нашу годовщину»

«Ты мое все».

12. Все всегда предельно просто

13. «Весь прошлый год мой парень фотографировал меня на каждом нашем свидании. И я не понимала, для чего он это делает, пока сегодня на нашу годовщину не получила эту книгу»

14. «Мой молодой человек, с которым мы уже 8 лет вместе, прилетел, чтобы сделать мне предложение в моем самом любимом месте»

15. «Каждый раз, когда я делаю маникюр, мой молодой человек покупает цветы в тон моих ногтей»

Бонус: «Я устала смотреть, как чужие парни приглашают своих девушек на свидания, поэтому вот вам фото пикника, на который меня позвал мой песик»

Какой самый романтический поступок совершали ради вас? И как, по-вашему, сегодня выглядит эталонный мужчина?