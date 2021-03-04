15+ человек с большим сердцем, которые помогли животным пережить эту зиму с максимальным комфортом

В этом году во многих городах и странах зима оказалась намного суровее, чем обычно. Некоторые жители южных широт впервые столкнулись с подобными морозами. Даже сейчас, несмотря на то, что на календаре уже весна, во многих регионах все еще лютуют снежные бури и зима не собирается сдавать свои позиции. В такие времена особенно уязвимыми и беззащитными оказываются животные и птицы. Так что вся надежда возлагается только на неравнодушных людей.

Мы в AdMe.ru были тронуты тем, как люди позаботились о своих (и не только своих) питомцах этой непростой зимой. Мы убеждены, что такое внимание к братьям нашим меньшим достойно искреннего восхищения.

1. Чтобы теленок не замерз, его поселили в доме прямо у камина

2. «Приютила уличного кота, надела на него ошейник своей кошки. Кажется, он доволен»

3. «Животные разместились в ванной, ну а мы греемся под одеялами»

4. «Привела домой этих двух приемных щенков»

5. «Мои друзья поставили палатку для птиц прямо в доме»

6. «Спокойно, он просто немного потусуется у нас в прихожей»

7. «А нашим было уютно и у себя в сарайчике»

8. «Разместила своих курочек у себя в ванной»

9. «Поймала на улице дрожащего дикого кота. У нас нет электричества, но в доме все равно теплее, чем на улице. Постелила одеяло из флиса, чтобы ему было тепло»

10. «Моя мама на пенсии и зимой работает волонтером в центре спасения морских черепах. Так выглядит заднее сиденье ее машины. Резкое похолодание буквально оглушает черепах»

11. «Я ветеринар, и мой коллега тоже работает в центре спасения черепах. Вот малыши, которых сегодня удалось спасти»

12. «Мы просидели 24 часа без электричества, зато оба впервые увидели снег»

13. «Спас этого кота от снежной бури, и теперь все, что он хочет, — это проводить время со мной»

14. « Снежная фотография Лулу из Техаса в полной экипировке»

15. Техасский снег оказался для него настоящей неприятностью

16. «Моя именинница не совсем понимает, что делать с этим снежным феноменом»

17. Хорошо, когда у хозяина теплый пуховик, в котором можно погреться