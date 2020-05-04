15 историй об усыновлении, которые доказывают, что наш мир — отличное место
Миллионы детей по всему миру растут без одного или обоих родителей. Некоторые люди принимают решение взять под опеку малыша или даже подростка, усыновить или удочерить. Это не всегда бывает легко, но многие приемные родители счастливы дать кому-то шанс на хорошую жизнь.
AdMe.ru убежден, что каждый ребенок имеет право на заботливую, любящую семью и светлое будущее. Истории людей, решившихся на усыновление, лишний раз доказывают, что наш мир полон добра.
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Эту историю мне рассказала моя мама, а ей, в свою очередь, ее бабушка, всю жизнь проработавшая учителем в небольшом городке. Жила семья — муж с женой. Никак у них не получалось завести малыша. Все перепробовали. В итоге сдались и решили взять ребенка из детского дома. Подыскали им мальчика, рожденного и оставленного дочкой какого-то влиятельного человека. Они его усыновили. Как только женщина начала ухаживать за ребенком, смогла забеременеть. И вскоре у них появился еще один мальчик. Оба они учились в классе моей прабабушки, и разница между ними, как во внешнем виде, так и в характере, была весьма заметна: один был светленький, прилежно учился, в драки не лез. Другой, родной сын — рыжий оболтус, учился плохо, забиякой был. Иногда отец, приходя за детьми и узнавая о том, что его сын опять что-то учудил, говорил в шутку: «А этот рыжий не мой, мы его усыновили. А вот блондин точно наш!» © Mickileli / pikabu
- Мы взяли к себе нашу старшую дочь, когда ей было 10 лет. На тот момент девочка большую часть жизни провела, «путешествуя» между домом и приютом. Ее родная мать решила, что нужно малышку отпустить ради ее же блага. Когда мы познакомились с этой девочкой, то решили, что она должна стать частью нашей семьи. Прошло 16 лет. Не всегда нам было легко, пришлось поработать с психологом. Мы любим дочку! Она очень умна и талантлива. Уже окончила магистратуру, собирается замуж за хорошего мужчину. Горжусь тем, что я ее мама. © jbarinsd / reddit
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Я тренировал футбольную команду. Там был один 13-летний мальчик. Мы с женой понаблюдали за ним и пришли к выводу, что его опекуны — плохие люди. Предложили парнишке жить с нами. С тех пор прошло 9 лет. Это решение далось легко, и я, вне всяких сомнений, принял бы его снова. Хотя мы с женой были молодой парой (24 и 27 лет), для нас все это прошло довольно просто. Соцработник помог со всеми вопросами. Сейчас приемному сыну 22, он скоро окончит колледж и хочет работать в полиции. © julesbravo / reddit
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Однажды в составе комиссии из школы я попал в семью, которая удочерила 3-летнюю девочку. У родителей были свои дети, двое мальчиков 10 и 12 лет. Папа с мамой очень хотели девочку, но врачи запретили рожать по состоянию здоровья. До удочерения родители обсудили все на семейном совете, уделив особое внимание мнению мальчишек.
На момент посещения девочке было 6 лет. Думаю, не каждый родной ребенок живет в таких условиях. Отдельная комната, в ней есть все, чего только душа пожелает: и мебель, и одежда, и игрушки, все по высшему разряду. Мать рассказывала, что, особенно сначала, пацаны ходили за девочкой на улице как тени: не дай бог, кто их сестру обидит, как коршуны налетали. Да и сейчас опекают, все стараются ей что-то вкусненькое дать или подарить, да и играть с ней никогда не отказываются. А она растет неизбалованная, помогает по дому и слушается. © smile2 / pikabu
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Приемному сыну почти 10 лет, он недавно переехал ко мне. Было трудно решиться на усыновление, но так много деток, которым нужна семья! Главное — быть честным с собой. Вам нужно четко понимать, справитесь вы с этим или нет, чтобы потом не отказываться от ребенка. Ведь так вы нанесете ему дополнительную травму. Над моим сыном издевались в его семье, и на нем это сказалось: он выходил из себя, швырял вещи. У нас с ним есть маленькая мантра: «Вместе навсегда, даже когда трудно, даже когда грустно». © camilouwhooo / reddit
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2006 год. Однажды после работы я заскочил в торговый центр по делам. Когда я шел к выходу, мое внимание привлекла молодая мамаша с маленькой девочкой. Мать была не в духе: «Ну что тебе надо?!» Ребенок ответил: «Я хочу кушать». Cудя по тому, как скромно девочка была одета и как печально говорила, она не капризничала. Мать взбесилась. Наорав на девочку и сказав, что та испортила ей жизнь, она ушла.
Девочка села на лавочку и заплакала. Мне стало очень жаль ее, но я сомневался, стоит ли вмешиваться. Прошло 20 минут. Я не мог больше сидеть. Пришлось вызывать полицию. Но я чувствовал, что эта история не закончилась. Я следил за дальнейшей судьбой девочки.
2008 год. Мы с моей женой, наконец, удочерили Дашу. Ей 8 лет, она уже идет во 2-й класс. До этого было много бумажной волокиты, ей пришлось пожить в детдоме. Но мы регулярно ее навещали, привозили подарки ей и другим детям. Некоторые мои знакомые плохо восприняли удочерение.
2015 год. И вот ей уже 15 лет. Как время летит. Часто спрашивают, жалел ли я, что взял ее. Никогда. И никогда не буду. © commod / pikabu
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Мы с мужем и раньше хотели стать приемными родителями. Я детский врач, он моряк. Сомневались. Мы далеко не идеальные люди. И тут, лежа на пляже и лениво наблюдая за своими детьми, я увидела, как мимо меня прошествовала толпа детей примерно от 1 года до 17 лет. Несколько раз я пыталась их сосчитать, но с этим было сложно. Поэтому решила неназойливо подрулить. Мать мужественно пыталась искупать годовасиков. Прекрасно справлялась. А тут я. Мне любезно отдали малышей с указанием сидеть на берегу. Попутно я расспросила, что у них за коллектив такой. Оказалось, что 11 с нею: 4 своих, остальные приемные. Мать сразу предупредила, что будет сложно, голова будет кипеть, но оно того стоит. Потому что если не ты, то кто же? Просто семья. Все одеты в хорошие купальники, сытые и счастливые мордахи. Теперь я точно знаю, что если не я, то кто же? © Lily75 / pikabu
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Для некоторых приемный ребенок — единственный шанс вырастить малыша, и я понимаю, почему все хотят взять именно маленьких. И это душераздирающий факт: ведь столько детей постарше остаются без семьи, а в 18 лет они теряют всякую опору. Мы с женой усыновили 16-летнего подростка больше года назад. © bfarrgaynor / reddit
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Мы с мужем неожиданно для себя удочерили 17-летнюю девочку. Она принимала наркотики, и в целом ее жизнь катилась по наклонной. Мы дали ей место, полное любви и заботы. Помогли с реабилитацией, восстановлением, терапией. Сейчас у нее все в порядке. © SurpriseThere1 / reddit
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Мы с женой взяли под крыло 17-летнюю девочку через 4 месяца после нашей свадьбы. Нам тогда было 24 и 27. Спустя 2 года мы счастливы, что приняли такое решение. Мы прошли с ней вместе через все: получение водительских прав, открытие банковского счета, зачисление в вуз, смерть ее родных матери и отца, проблемы с ее здоровьем. Это стоило каждой минуты и каждого доллара, которые мы потратили. Теперь у нас есть дочь, и мы изменили то, как будет выглядеть ее жизнь и жизнь последующих поколений.
© ThisIsNowAUsername / reddit
Возможно, вы знаете историю, которая могла бы дополнить нашу подборку? Как вы относитесь к усыновлению?