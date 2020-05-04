15 историй об усыновлении, которые доказывают, что наш мир — отличное место

2006 год. Однажды после работы я заскочил в торговый центр по делам. Когда я шел к выходу, мое внимание привлекла молодая мамаша с маленькой девочкой. Мать была не в духе: «Ну что тебе надо?!» Ребенок ответил: «Я хочу кушать». Cудя по тому, как скромно девочка была одета и как печально говорила, она не капризничала. Мать взбесилась. Наорав на девочку и сказав, что та испортила ей жизнь, она ушла.

Девочка села на лавочку и заплакала. Мне стало очень жаль ее, но я сомневался, стоит ли вмешиваться. Прошло 20 минут. Я не мог больше сидеть. Пришлось вызывать полицию. Но я чувствовал, что эта история не закончилась. Я следил за дальнейшей судьбой девочки.

2008 год. Мы с моей женой, наконец, удочерили Дашу. Ей 8 лет, она уже идет во 2-й класс. До этого было много бумажной волокиты, ей пришлось пожить в детдоме. Но мы регулярно ее навещали, привозили подарки ей и другим детям. Некоторые мои знакомые плохо восприняли удочерение.

2015 год. И вот ей уже 15 лет. Как время летит. Часто спрашивают, жалел ли я, что взял ее. Никогда. И никогда не буду. © commod / pikabu