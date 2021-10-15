15+ доказательств того, что у добрых дел нет срока давности: они остаются в сердце навсегда
Чтобы прослыть добряком, вовсе необязательно быть рыцарем в сверкающих доспехах, который со знаменем в руках сражается за правое дело. Достаточно просто проявить толику внимания и сочувствия к окружающим людям. А наградой вам будет бесконечная признательность в глазах тех, кому вы помогли.
Мы в AdMe.ru решили опубликовать истории пользователей сети, которые уверены в том, что запасы доброты в мире неисчерпаемы.
- Как-то мы сидели в пафосном ресторане, и тут зашел мужчина с сыном. Было видно, что они не привыкли к такой обстановке, все время озирались. Менеджер подошел узнать, чего они хотят. А через пару минут один парень тихонько отозвал менеджера и попросил обслужить этих людей по высшему разряду за его счет. Когда я наблюдала за этим, я не чувствовала удивления, не была шокирована. Просто улыбалась. Дело в том, что этот парень — мой муж. И он сделал это не для того, чтобы меня впечатлить: этот этап мы уже прошли. © Cindy Lawrence / Quora
- Ехал в электричке, у меня в кармане джинсовки лежал плеер, и я подносил руку к груди и переключал музыку сквозь куртку. Стоявший напротив меня пожилой мужчина вдруг подошел и участливо спросил: «Что, сердце?» Так неловко стало и приятно, что незнакомый человек позаботился о моем здоровье. © zeliard / Pikabu
- Мы покупали сад и хорошо сторговались. Хозяева согласились на нашу цену, но с условием, что весь урожай соберут. И вот урожай собран, ключи у нас. Приходим, а они оставили понемногу всего того, что еще не поздно собрать. То есть, например, весь куст без плодов, а на одной небольшой веточке прямо изобилие винограда. Это было очень приятно. © Надежда Н / AdMe
- Торопилась однажды на учебу, в карман к телефону сунула ₽ 50 бумажкой. Пока шла к остановке, вытаскивая телефон, выронила деньги. Уже в автобусе заметила. Ну ладно, достаю кошелек, а там только мелочь по ₽ 1, 50 и 10 коп. Проезд стоит ₽ 20. Начинаю отсчитывать мелочь и молиться, чтобы хватило. Складывая монетки в руку, понимаю: не хватит мне на этот автобус. Начинаю расстраиваться. А вокруг люди плотно стоят. И вдруг в руку падают 2 десятки. Я по сторонам смотрю, а никто даже вида не подает! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я рассказал своей бывшей девушке о том, насколько беззащитным себя чувствую теперь, когда мы больше не вместе. В ответ она сказала, что мне абсолютно не о чем беспокоиться. При этом было понятно, что она не пытается соврать, чтобы я почувствовал себя лучше, а действительно не понимает, из-за чего я переживаю. Я разрыдался и обнял ее так крепко, что ей пришлось попросить меня ослабить хватку, чтобы она смогла дышать. Никогда не забуду тот момент. © IceBearDoesKarate / Reddit
- Закупил мяса впрок. Заполнил морозилку и обнаружил отсутствие 2 кусков индейки на сумму ₽ 900. Значит, в магазине оставил, грустно подытожил я. А утром я был приятно удивлен. На лобовом стекле увидел записку: «Вы потеряли 2 пакета мяса, позвоните». Оказалось, что, вытаскивая из багажника покупки, я не заметил, как эти 2 куска выпали, а женщина из соседнего подъезда, вечером выгуливая собак, наткнулась на мою потерю и забрала пакеты на ночь. На следующий день она вернула их мне. © AceSpadesbvi13 / Pikabu
- Несколько часов назад я стоял в очереди у банкомата, а парень передо мной был, как бы это сказать, медлителен. Впрочем, я особо никуда не спешил, так что никаких проблем. Когда он закончил, он повернулся ко мне и вручил $ 60 со словами: «Извини за задержку. Хорошего вечера». © state_of_alert / Reddit
- Вчера жена выложила на сайт объявлений старый комбинезон сына, поставив символическую цену в размере ₽ 100, чтобы отсечь халявщиков. Сегодня приехала женщина, забрала комбез, сказала: «Неудобно брать за такую цену» — и подарила коробку конфет Raffaello. Моя вера в людей немножко восстановилась. © mdemon / Pikabu
- Когда мне было лет 18–19, весной меня обрызгала машина. Из машины выходит фифа, вся такая модная, подходит ко мне и вдруг начинает протирать мой плащ салфеткой. Я в шоке! Разговорились, она предложила меня довезти до дома, я согласилась. Прошло уже 5 лет, и она моя лучшая подруга. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды на меня 2 минуты кричала клиентка из-за того, что в ее напитке якобы было слишком много льда. Когда все закончилось, стоявшая следом за ней девушка лет 18–20 заказала картошку фри, оставила $ 20 на чай и сказала: «Некоторые люди могут быть очень нелепыми». Кстати, льда в напитке было столько, сколько нужно. © OnlyJola / Reddit
- Я в этом году пролежала дома 3 недели. И совсем не рассчитывала получить столько поддержки и заботы! Причем от тех, от кого и не ожидала особо. К примеру, меня просто шокировал кухонный стол, заваленный минералкой, соками, фруктами и всяческой полезной едой. И все это не поленился привезти мне мужчина, с которым я совсем недолго встречалась 23 года назад! © Sandra / AdMe
- Иногда ко мне в мастерскую приходят люди с кофеварками и страхом в глазах, надеясь на то, что «денег мастер возьмет не очень много». А я трачу по 2–5 минут, отдаю аппарат и на вопрос об оплате отвечаю: «Нисколько». Зачастую там и поломки нет. Просто незнание или неумение человека. Наживаться на этом считаю неправильным. © VladimirKon / Pikabu
- Как-то раз вечером я возвращался домой, и начался проливной дождь. Я промок, да вдобавок еще и застрял на пешеходном переходе. Но вдруг дождь прекратился, словно по волшебству. Я оглянулся и увидел незнакомую девушку, которая держала надо мной зонт. Она молча проводила меня до моего дома и ушла. Со мной никогда не происходило ничего подобного! © notafilmmajor425 / Reddit
- Когда я учился в школе, я оказался в одиночестве из-за разных мерзких слухов обо мне. А однажды, вернувшись с обеда, нашел на своем столе записку. Кто-то, кого я не знал, писал мне, что я потрясающий и чтобы я не смел опускать голову. За тот учебный год я получил еще полдюжины записок от него. Я так и не узнал, кто это был. Но храню эти письма до сих пор. Это было лучшее, что со мной произошло в тот период. © Suyefuji / Reddit
- У меня на работе был случай. Только устроилась, обязанностей много — тружусь, не поднимая головы, на обед сходить некогда. Вдруг рядом с моей рукой опускается чашка с крепким кофе и тарелка с бутербродами. Коллега решил меня поддержать. С тех пор стараюсь, если кто-то не может пойти на обед или очень занят, угостить его чем-нибудь, хотя бы шоколадкой. © Лидия Кондырева / Facebook
- Устраивалась на работу. «Замуж собираетесь? Детей когда планируете?» Мне было не до свадьбы, детей хотела заводить не раньше, чем через пару лет. Проработала месяц и узнала, что беременна. Рассказала начальнице, готова была уйти по собственному желанию. В итоге моя начальница и генеральный ни о каком увольнении и говорить не захотели. Доработала до декрета. За все время ни одного косого взгляда на меня никто не бросил. Все в компании обо мне заботились, особенно когда я уже была похожа на колобок. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У меня инвалидность, и я вынужден передвигаться с тростью. Как-то раз я ходил по магазинам, и у меня развязался шнурок. Какой-то пожилой мужчина присел и завязал мне его. Это было много лет назад, но я до сих пор его помню. © roger656 / Reddit
А что вас может сподвигнуть спонтанно совершить добрый поступок?
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