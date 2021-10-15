15+ доказательств того, что у добрых дел нет срока давности: они остаются в сердце навсегда

Чтобы прослыть добряком, вовсе необязательно быть рыцарем в сверкающих доспехах, который со знаменем в руках сражается за правое дело. Достаточно просто проявить толику внимания и сочувствия к окружающим людям. А наградой вам будет бесконечная признательность в глазах тех, кому вы помогли.