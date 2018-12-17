15 человек, которые вызывают у окружающих только одну мысль: «Как скучно я живу!»

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Каждому из нас иногда хочется прервать беготню по маршруту «работа — дом — работа» и сделать что-нибудь крутое и необычное. Если вы до сих пор не решались, то вот несколько человек, которые вдохновят вас на это. Выбирайте, кто круче: бабушка-парашютистка, воспитатель гусят, парень-русалка или супергерой, борющийся с нарушением правил дорожного движения.

AdMe.ru рассказывает о людях, которые выбросили из головы многочисленные запреты и правила и творят что хотят. И получается у них так, что окружающие только челюсть придерживают, чтобы не упала от удивления.

1. Айрин О’Ши 102 года, и она прыгает с парашютом, чтобы собрать деньги на благотворительность

2. Пара из Вильнюса посчитала все фото в IKEA слишком скучными и заменила их на свои

3. Сабир Абдуссабур надевает маску и на велосипеде патрулирует улицы Нью-Хейвена, делая замечания водителям, которые нарушают правила

4. Эриону нравится быть русалкой: он полжизни проводит в воде и посещает русалочьи фестивали

5. Элла Лондон обожает желтый цвет и одевается только в желтую одежду

6. Чак работает компаньоном для прогулок: он пройдется вместе с вами и поболтает. Услуга стоит $ 21 в час и пользуется большим спросом

7. 12-летний Сиро Ортиз выслушивает людей в метро и на улицах и дает им «эмоциональные детские советы»

8. 66-летняя Лариса Михальцова живет в селе, держит кур и преподает детям игру на баяне. А еще работает моделью и входит в топ-100 самых влиятельных женщин в мире

9. Стив Бак сконструировал электрическую лошадь и пользуется ею вместо машины

10. Круглый год, в любую погоду Колин Хаггинс возит за собой рояль на колесиках и играет для прохожих на улицах

11. Мэтт Калланен оставляет на улицах конверты с деньгами и просьбой потратить их на благое дело. И это работает: люди угощают бездомных обедом и совершают другие добрые поступки

12. Михаэль Кветтинг выучил гусиный язык, воспитал 7 гусят, с помощью дельтаплана научил их летать, а потом написал об этом книгу «Папа гусь»

13. Бабушка пообещала всей семье, что, когда ей исполнится 90, она сделает розовый могавк. И сделала!

14. Саймон Уиттер из Ливерпуля устраивает ежегодный праздничный ужин для одиноких людей, которым не с кем встретить Рождество

15. Валерий Мельников из села Марково каждую зиму рисует на льду новогодние открытки

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане Парижа или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на news@adme.ru с пометкой «Моя история».