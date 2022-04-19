15+ человек, которые в один миг поняли, как мало им нужно для счастья

Спорим на что угодно, что в жизни каждого из нас были моменты, когда счастье буквально перехлестывало через край. А причиной этому могли стать сущие мелочи вроде случайно встреченного котенка, покупки любимых духов или звонка от близкого человека.

Мы в AdMe.ru на 100 % согласны с тем, что в жизни всегда есть повод для радости. И подтверждением этому станут истории героев этой подборки.

Старшему сыну было года 3, когда он увидел вблизи маневровый тепловоз, который дежурил на ветке в нескольких километрах от дома. Тепловоз так восхитил ребенка, что тот устроил с ним обнимашки. А соседи были несколько обескуражены, когда увидели, что я оттираю сажу с комбинезона ребенка снегом из сугроба. © K3T3 / Pikabu

А соседи были несколько обескуражены, когда увидели, что я оттираю сажу с комбинезона ребенка снегом из сугроба. © K3T3 / Pikabu Недавно я спросила маму, не хочет ли она попробовать пройти мою любимую компьютерную игру. Она сначала немного путалась в кнопках, но все же быстро сообразила, как все работает. В детстве я смотрела, как мама играет за компьютером, следила за сбором драгоценных камней и подбадривала ее во время боев с «боссами». А теперь мы попробовали сыграть вместе. И я счастлива! © cutiedragon1281 / Reddit

Сегодня у меня был групповой созвон через Zoom с друзьями по университету. Это люди, в компании которых я всегда чувствую себя своей. С этими ребятами я могу говорить обо всем на свете и знаю, что меня всегда поймут и поддержат. Как хорошо, что они у меня есть, и как здорово, что существуют технологии, которые позволяют нам не терять связь, когда мы находимся в разных уголках света. © Marie Casas / Quora

У нас съехали квартиранты, квартиру принимала сестра. Вроде все нормально. Вчера я пришла прибраться, а из шкафа вылетел обалдевший и ужасно напуганный хомяк. Поймала, посадила в клетку, теперь сижу счастливая. Все детство мечтала о хомяке, но не разрешали. Потом не до зверья было. © Подслушано / Ideer

«Взошли помидоры, оладьи удались, у дочери нет температуры».

Как-то в детстве я увлекся написанием стихов. Они были совсем простые и с корявой рифмой, но мне очень нравились. Естественно, у меня было желание поделиться ими с миром. И вот на свой 11-й день рождения я получаю настоящий напечатанный сборник моих стихов. Описать мое счастье нереально: я долго радовался и всем хвастался. Повзрослев, понял, конечно, что это дело рук родителей, но для маленького меня это было настоящее чудо. © Подслушано / Ideer

Описать мое счастье нереально: я долго радовался и всем хвастался. Повзрослев, понял, конечно, что это дело рук родителей, но для маленького меня это было настоящее чудо. © Подслушано / Ideer Я учусь на 3-м курсе и увлекаюсь программированием. Сегодня я получил свой первый заработок за создание кода. Я сделал небольшой проект для одного из моих друзей, которому нужно было собирать данные об осадках и температуре в течение 4 месяцев. Он не знал, как обработать столь большой объем информации, а я сказал ему, что одна компьютерная программа поможет ему решить эту проблему. © Soumam Banerjee / Quora

Я сама поклеила обои. Тогда еще модно было низ делать одним цветом, а верх другим, посветлее. И вот оклеила одну стену — красота. Аккуратно так: сверху — светлые обои, внизу темные. Прилегла на полу и лежу, любуюсь стеной. Вдруг — раз — сверху угол обоины отклеился и повис. Подвинула ногой ведро с клеем, чтобы из-за него угол не видно было, и снова радуюсь. © SSS1968 / Pikabu

© SSS1968 / Pikabu Мне удалось погладить миниатюрного быка-зебу, и ему, кажется, это понравилось. Это было так круто! Я думаю, этим рогатым нравятся, когда им чешут затылок, потому что они сами не могут дотянуться до него. © Modern-Moo / Reddit

Когда мы расписывались в ЗАГСе, все посмеивались — зачем «газель» в ленты и банты наряжать? Так вот, когда мы ехали 500 км по трассе, нам та-а-ак гудели грузовики . Восторг какой-то! Прямо тепло разливалось внутри от удовольствия. © Lensan / Pikabu

. Восторг какой-то! Прямо тепло разливалось внутри от удовольствия. © Lensan / Pikabu В моей квартире скопилась куча старой одежды. Мы с соседями решили разобрать ее и выбросить все ненужное. А потом один из наших друзей упомянул, что рядом есть место, где можно отдать вещи нуждающимся. Ну что ж, привезли туда вещи, стали их раскладывать и сразу увидели человека, который стоял в отдалении и не решался к нам подойти. Мы подбодрили его, подобрали ему подходящую по размеру одежду и еще нашли джинсы для его сына. В итоге нас переполняло ощущение счастья и какого-то удовлетворения, идущего изнутри. Всю обратную дорогу мы улыбались без причины. © Mishra Shobhit / Quora

Сейчас звонил папа. Решил сказать «доброе утро» и похвастаться, что мама блинчиков напекла. Рассказал, что в этом году малины будут сажать побольше, потому что дети брата очень уж ее любят. Сообщил, что петух у них кукарекает не по графику и сегодня немного теплее, чем вчера. Сказал, что поедем на речку, когда я приеду, и рыбу ловить будем. Он позвонил просто так, чтобы поговорить. Не потому, что так надо, не потому, что что-то нужно, а потому, что он — папа. Потому, что он переживает и любит. © nekrasota / Pikabu

Не потому, что так надо, не потому, что что-то нужно, а потому, что он — папа. Потому, что он переживает и любит. © nekrasota / Pikabu Я провел детство, блуждая среди стеллажей местной библиотеки. А сейчас даже не верю, что на тех же полках можно найти и мою недавно изданную книгу. Даже когда просто проезжаю мимо библиотеки, порой ловлю себя на мысли: «Я там есть». Это так приятно. © JasonVorcheese / Reddit

Я люблю оценивать фильмы и писать о них рецензии. Но обычно я обсуждаю их с друзьями и членами семьи. Я не был уверен, что кому-то еще могут быть интересны мои отзывы. Но сегодня я разместил в интернете свой первый обзор фильма , и моя заметка набрала 100 откликов всего за 3 часа. Это было так неожиданно и сделало меня невероятно счастливым. © Anonimous / Quora

, и моя заметка набрала 100 откликов всего за 3 часа. Это было так неожиданно и сделало меня невероятно счастливым. © Anonimous / Quora Действительно ценить прогресс я начала не тогда, когда купила телефон и умные часы, а когда приобрела наматрасник-грелку с разными режимами. Это же просто божественно, когда ты запрыгиваешь не в ледяную кровать, а в уютную постельку, которая греет твое пузико всю ночь. Сча-а-астье! © Подслушано / Ideer

Я принял решение жить так, как хочу. И если мне захочется станцевать в метро, я сделаю это. Уткнувшиеся в свои телефоны люди время от времени бросают на меня взгляды и улыбаются. А я рад, что мне удается сделать чей-то день чуточку лучше. © Kirkstone37 / Reddit

Уткнувшиеся в свои телефоны люди время от времени бросают на меня взгляды и улыбаются. А я рад, что мне удается сделать чей-то день чуточку лучше. © Kirkstone37 / Reddit Идем по улице с 3-летней дочерью, и тут она восторженно: «О-о-о!» Смотрю, стоит скорая помощь. А у нас дома основные игрушки — это машинки. Идем, она рассматривает автомобиль, комментирует. Дошли до водителя. Машка ему машет, а шофер в ответ тоже машет. А потом включил мигалку и один раз крякнул! Тут, конечно, восторг у ребенка случился, и у меня тоже. © feyka / Pikabu

Психанула, пошла в магазин игрушек и купила дорогущий домик для Барби. Сижу, собираю его и чувствую себя счастливой. Быть взрослым — круто! Хотя бы потому, что можно покупать себе игрушки и сладости, когда захочется. © Подслушано / Ideer

«Купила на 8 Марта подушки себе и двум сестрам. Не удержалась и устроила фотосессию в формате „Один день из жизни плюшевых корги“».

Я пошла заводить свой скутер. Обычно он прикрыт тканью, которая на этот раз как-то необычно бугрилась на сиденье. Я подняла ее, а там пригрелся котенок. Он еще какое-то время просто сидел на скутере, а потом обернулся, понял, что его обнаружили, и убежал. Надеюсь, что он еще вернется в свою теплую постельку, чтобы вновь удивить меня и заставить улыбнуться. © Srividya Sharma / Quora

Он еще какое-то время просто сидел на скутере, а потом обернулся, понял, что его обнаружили, и убежал. Надеюсь, что он еще вернется в свою теплую постельку, чтобы вновь удивить меня и заставить улыбнуться. © Srividya Sharma / Quora 2 года назад молодой человек подарил мне духи. Я в них влюбилась, они пахли сыростью, скошенной травой и еловыми шишками. Но вскоре духи закончились. Я искала везде, где только могла, но увы. И тут судьба занесла меня в какой-то магазин, где я увидела именно их, и еле сдержалась, чтобы не заплакать. Купила сразу 5 флаконов! Счастлива. © Подслушано / Ideer

Нашла на барахолке 2 тазика игрушек из киндеров. Можно было просто копаться в них и потом купить пару фигурок. Закрыла гештальт по поводу недостатка игрушек в детстве. © DurnayaVorona / Pikabu