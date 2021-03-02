15 человек, которые на своем примере показали, что за любым результатом скрывается титанический труд

У многих из нас есть амбициозные цели, которые, на первый взгляд, могут казаться нереалистичными. Кто-то спустя пару неудач сдается, думая, что шансов на успех нет. Но в такие моменты главное — помнить, что за стройным телом, реалистичным рисунком или любым качественно выполненным заказом всегда стоят упорство и воля. Если вдруг у вас опускаются руки, посмотрите на то, как начинали другие.

Мы в AdMe.ru нереально заряжаемся от людей, которые не сдались и потихоньку двигаются к своим целям.

Набросок и результат

«Первое фото — октябрь 2019-го, второе — апрель 2020-го. Очень интересно видеть свой рост в работе»

«И это очередной способ показать новичку, что не всегда все получается с первого раза и не стоит опускать руки. Достаточно просто трудиться и двигаться в нужном направлении, и все получится. Через годик нужно будет еще сравнить прогресс».

«Слышала, людям нравится смотреть на худеющие пары. 120 кг совместно сбросили, и то ли еще будет!»

«Я начал заниматься астрофотографией год назад, и вот мой результат»

«Мой прогресс в рисовании. 12 и 16 лет»

«Ровно 4 года назад, когда мне было 11, я начал делать цифровые модели Lego. Вот мои работы в 1-й день и в 1460-й»

«Нарисовала в 14 лет и в 23 года»

«Нашла на задней части шкафа свой старый кардиган, который напомнил о том, как я изменилась»

«Мои успехи после того, как я изучил книгу, прошел урок и выполнил задания»

«Первое печенье оформила в октябре, последнее — на прошлой неделе. Нереально довольна! И вы даже не представляете, сколько видео пересмотрено!»

«Просто хотела поделиться, как обстоят дела с моей гортензией»

«Мои успехи после тренировок с обычным рюкзаком, набитым вещами. Надеюсь, это кого-то вдохновит»

«Неделя практики над розочками из салями»

«36 кг и 45 кг. Процесс набора веса»

«Впервые на работе как дипломированный медбрат. Люблю свою профессию!»