15 человек, которые на своем примере показали, что за любым результатом скрывается титанический труд
У многих из нас есть амбициозные цели, которые, на первый взгляд, могут казаться нереалистичными. Кто-то спустя пару неудач сдается, думая, что шансов на успех нет. Но в такие моменты главное — помнить, что за стройным телом, реалистичным рисунком или любым качественно выполненным заказом всегда стоят упорство и воля. Если вдруг у вас опускаются руки, посмотрите на то, как начинали другие.
Мы в AdMe.ru нереально заряжаемся от людей, которые не сдались и потихоньку двигаются к своим целям.
Набросок и результат
«Первое фото — октябрь 2019-го, второе — апрель 2020-го. Очень интересно видеть свой рост в работе»
«И это очередной способ показать новичку, что не всегда все получается с первого раза и не стоит опускать руки. Достаточно просто трудиться и двигаться в нужном направлении, и все получится. Через годик нужно будет еще сравнить прогресс».
«Слышала, людям нравится смотреть на худеющие пары. 120 кг совместно сбросили, и то ли еще будет!»
«Я начал заниматься астрофотографией год назад, и вот мой результат»
«Мой прогресс в рисовании. 12 и 16 лет»
«Ровно 4 года назад, когда мне было 11, я начал делать цифровые модели Lego. Вот мои работы в 1-й день и в 1460-й»
«Нарисовала в 14 лет и в 23 года»
«Нашла на задней части шкафа свой старый кардиган, который напомнил о том, как я изменилась»
«Мои успехи после того, как я изучил книгу, прошел урок и выполнил задания»
«Первое печенье оформила в октябре, последнее — на прошлой неделе. Нереально довольна! И вы даже не представляете, сколько видео пересмотрено!»
«Просто хотела поделиться, как обстоят дела с моей гортензией»
«Мои успехи после тренировок с обычным рюкзаком, набитым вещами. Надеюсь, это кого-то вдохновит»
«Неделя практики над розочками из салями»
«36 кг и 45 кг. Процесс набора веса»
«Впервые на работе как дипломированный медбрат. Люблю свою профессию!»
Расскажите или даже покажите, каким был ваш путь к поставленной цели.