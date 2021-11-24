16 человек, которые не стесняются особенностей своей внешности

Есть люди, которые прячут особенности своего тела или думают о пластических операциях. Другие же считают длинные пальцы, «эльфийские» уши или седые пряди своей изюминкой. Больше того, они публикуют фото неординарной внешности в интернете и получают десятки комплиментов.

Нам в AdMe.ru близок подход вторых.

1. «Могу согнуть пальцы вот так. Муж хотел со мной развестись, когда увидел»

2. «У меня на обеих руках вот такие мизинцы. Очень удобно придерживать ими телефон»

3. «Могу сделать с ухом вот такое»

4. «Всегда думала, что все так могут. Но за всю жизнь встретила только одного человека с такими руками, как у меня»

5. «У моей жены очень длинные ноги»

6. «Мне сказали, что я показываю жест мира не так, как другие»

7. «У меня есть необычайно длинный волос в брови»

8. «Вот такие коротышки мои большие пальцы на руках»

9. «У меня „эльфийское“ ухо»

10. «Вены нарисовали сердце на руке»

11. «Могу разгибать ноги как страус, когда стою»

12. «У меня суперподвижные суставы»

13. «У меня вот так получается. Просила других так сделать — ни у кого не вышло»

14. «Эта белая прядь у меня с детства»

15. «Мне сказали, что это необычно»

16. «Могу вот так согнуть большой палец»